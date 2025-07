Test de l’aspirateur laveur Eureka Rapidwash 730 : est-il vraiment sans pitié avec la saleté ?

8,5/10 Eureka RapidWash 730 Il lave tout y compris lui-même € EUREKA RapidWash NEW730 Aspirateur… 499€

Verdict : La première des qualités de cet aspirateur-laveur est son nettoyage très efficace. Cela peut apparaitre comme une attente minimum concernant un équipement conçu pour ça, mais tous les produits similaires n'affichent pas la même performance. L'Eureka Rapidwash 730 est venu à bout de toutes les saletés que nous lui avons fait ingurgiter, il a vaincu les tâches les plus tenaces et aspiré sans faiblir les flaques de liquides indésirables. L'auto-nettoyage de l'aspirateur est lui aussi très performant et l'inévitable session mensuelle de lavage à la main n'est pas pénible tant les différents éléments ont été bien pensés. Le principal reproche que l'on peut lui faire est de ne parler qu'anglais et de ne pas délivrer une documentation en français suffisante. Mais espérons que ce point pourra être vite résolu.

Les dernières années ont permis aux aspirateurs eau et poussière (automnes ou pas) de grandement progresser. Les défauts que l’on rencontrait systématiquement sur ce genre de modèle se sont progressivement gommés. Ainsi, ils savent aujourd’hui frôler les plinthes, reconnaitre le sol, s’auto-nettoyer efficacement, gérer les poils d’animaux.

Eureka, dont nos confères de Tom’s Guide ont testé l’aspirateur robot J15 Max Ultra, se propose de relever tous ces défis et d’offrir avec l’aspirateur laveur RapidWash 730 un modèle qui cochent toutes ces cases.

Nous avons vérifié que toutes ces promesses étaient bien remplies.

⚙️ Caractéristiques de l’Eureka RapidWash 730

Le carton livré contient l’aspirateur laveur déjà équipé d’une brosse rotative et d’un filtre, une station de charge, une brosse pour le nettoyage manuel et une documentation en français. A cela s’ajoute 450 ml de liquide nettoyant, un rouleau et un filtre de remplacement.

Des éléments qu’il sera possible de racheter sur le site du fabricant. Un litre de solution de nettoyage vous coûtera environ 18€, une nouvelle brosse 16€ et les filtres supplémentaires (vendus par 2) 9 euros. Des prix assez classiques pour ce type d’accessoires.

Poids : 5.2kg

: 5.2kg Taille de l’aspirateur avec sa base : 1,20m x 34 cm×30 cm

: 1,20m x 34 cm×30 cm Puissance : 350W

: 350W Aspiration : 21 600 Pa

: 21 600 Pa Capacité de la batterie : 4000 mAh

: 4000 mAh Bruit : 74dB(A)

: 74dB(A) Autonomie max : 40 minutes

: 40 minutes Réservoir eau propre : 700ml

: 700ml Réservoir eau sale : 600ml

: 600ml Fonction anti-enchevêtrement : Oui

: Oui Nettoyage des bordures des 2 côtés : Oui

: Oui Inclinaison max : 170°

: 170° Température de l’eau :

85°C pour l’auto-nettoyage rapide (5 min)

60°C pour l’auto-nettoyage standard (20 min)

Alerte vocale : oui (en anglais seulement)

: oui (en anglais seulement) Vitesses de rotation de la brosse : 500RPM

On trouve sur l’Eureka des caractéristiques de plus en plus répandues sur ce type d’équipement dès lors qu’on arrive dans le haut de gamme comme la fonction anti-enchevêtrement qui découpe les cheveux et les poils d’animaux qui ont tendance à s’enrouler autour de la brosse.

La puissance d’aspiration de 21 600 pascals est également ce qui se fait de mieux actuellement sur ce type d’appareils.

Il est équipé d’une lumière à l’avant qui éclaire bien et permet de voir parfaitement ce qui se passe au sol et les tâches qui auraient pu vous échapper.

Le poids de 5,2 kg est dans la moyenne pour ce genre de robot. Pas spécialement léger mais vu qu’il est auto-tracté ce n’est pas vraiment gênant.

🎩 Design

On ne va pas se mentir, un aspirateur laveur n’est pas forcément l’objet décoratif dont vous rêviez, mais l’esthétique soignée et de bon goût de l’Eureka rapidwash 730 lui permet de se faire relativement discret.

La base comprend des emplacements pour les accessoires de rechange. Les laisser apparents n’est pas forcément l’idéal si votre aspirateur est stocké dans un endroit visible, cela présente au moins l’avantage de savoir où ils sont le jour où on en a besoin.

La poignée est très bien pensée et le maniement se fait sans effort, d’autant que les roues sont motorisées ce qui rend l’Eureka manipulable d’une seule main sans avoir à forcer.

Côté pilotage, il y a en gros 3 boutons et une pédale pour tout commander (on/off, changement de mode et déclenchement du séchage express des brosses quand l’aspirateur est sur sa base), et c’est suffisant. La prise en main est simple et une fois qu’on maitrise les modes (même si dans la plupart des cas, le mode auto conviendra parfaitement), il n’y a rien à comprendre.

Il existe toutefois un 4e bouton très bien caché et ceux qui ne connaissent pas pourraient le rater car il n’est pas mentionné dans la documentation. Il a pourtant son importance puisqu’il permet de couper l’assistance vocale un peu bruyante et en anglais. On peut largement s’en passer, d’autant que les messages d’alerte s’affichent également sur l’écran LCD. Et c’est amplement suffisant.

Il suffit de le redresser pour le mettre sur pause et de le réincliner pour démarrer à nouveau. Des caractéristiques que l’on retrouve sur la plupart des aspirateurs laveurs et qui ont fait leurs preuves.

📐 Inclinaison à 170°

Sa capacité d’inclinaison à 170° lui permet de se glisser sous de nombreux meubles à condition qui disposent d’un espace d’au moins 27 cm. Cela s’avère très utile pour passer facilement notamment sous les radiateurs.

Attention toutefois, si vous vous acharnez un peu trop en position horizontale, un message vous indiquant que le réservoir d’eau sale doit être vidé va apparaitre alors qu’il n’est pas vraiment plein.

Donc si votre projet est de vous attaquer à des zones qui nécessitent d’incliner sévèrement l’Eureka, il vaut mieux vider totalement le bac au préalable. Cela évitera que l’eau n’atteigne le filtre qui sépare le bac d’eau sale de la motorisation.

🧽 Nettoyage, efficace dans tous les modes

Le RapidWash 730 possède 3 modes pour le lavage.

Mode automatique : parce qu’il fallait bien qu’il y en ait quelque part, c’est l’IA qui intervient dans le mode Auto. Elle détecte le niveau de saleté du sol et augmente le niveau de l’aspiration et la quantité d’eau si besoin.

parce qu’il fallait bien qu’il y en ait quelque part, c’est l’IA qui intervient dans le mode Auto. Elle détecte le niveau de saleté du sol et augmente le niveau de l’aspiration et la quantité d’eau si besoin. Turbo mode : c’est vous qui le déclenchez si la zone à nettoyer est particulièrement sale. Cela veut dire que l’aspiration et la quantité d’eau utilisée sont poussées au maximum. Mais attention, ce mode fera fondre votre autonomie très rapidement.

: c’est vous qui le déclenchez si la zone à nettoyer est particulièrement sale. Cela veut dire que l’aspiration et la quantité d’eau utilisée sont poussées au maximum. Mais attention, ce mode fera fondre votre autonomie très rapidement. Mode Dry : comme son nom ne l’indique pas, ce mode est spécialement adapté pour les zones très mouillées (une salle de bain après la toilette des enfants qui en ont mis partout, par exemple). L’aspiration sera forte mais utilisera moins d’eau. L’objectif étant de ne pas provoquer de pulvérisation du liquide que vous êtes en train d’aspirer. Ce mode peut également être intéressant sur du parquet qui ne doit pas être trop mouillé.

Nous avons évidemment utilisé les 3 modes et dans tous les cas le résultat obtenu était très convaincant. Le mode auto fait d’ailleurs l’affaire dans la plupart des cas.

Nous avons soumis l’Eureka Rapidwash 730 à diverses épreuves : flaque liquide importante, poussière en tout genre, coquillettes (pas cuites), tâche de sirop collante… il est venu à bout de tout sans difficulté. Sa puissance d’aspiration de 21 600 Pascals associée à une rotation de la brosse (500 tours/minute) s’est révélée efficace pour nettoyer les sols en profondeur. Il faudra insister sur les tâches les plus coriaces, mais rien d’exceptionnel là-dedans.

Sur l’écran LCD qui affiche toutes les informations nécessaires, un cercle passe du bleu au rouge si selon lui la surface est particulièrement sale et nécessite un passage en mode Turbo.

Là où l’Eureka 730 brille tout particulièrement c’est dans sa capacité à aller nettoyer au plus près des murs. Et si certains modèles plus anciens (comme le RapidWash NEW630) n’arrivaient à frôler les murs que d’un seul côté, là ça marche quel que soit le bord par lequel on arrive. Et c’est vraiment efficace.

De même, la technologie d’anti-enchevêtrement qui découpe à la volée les cheveux et poils d’animaux afin d’éviter qu’ils ne s’enroulent autour de la brosse est efficace. On s’en aperçoit lorsque l’on vide le bac ou que l’on nettoie la zone basse de l’Eureka. Les cheveux ont été coupés en petits bouts.

🧼 Auto-nettoyage

Une fois votre ménage achevé, le mieux est de déclencher immédiatement l’auto-nettoyage. Cela s’actionne simplement grâce à la pédale située à l’avant de la station. Cela prend 25 minutes (5 minutes de lavage et 20 minutes de séchage de la brosse à 60°) ce qui est long et un peu bruyant mais indispensable si vous voulez d’une part maintenir une qualité de nettoyage suffisante, et d’autre part éviter les mauvaises odeurs que peuvent générer le bac d’eau sale ou les brosses qui restent mouillées.

Même lorsque la brosse était couverte de tâches de chocolat et de sirop de cassis, elle est revenue impeccable et parfaitement sèche après la séance d’auto-nettoyage.

Il est toutefois possible de raccourcir le temps de séchage en activant le bouton dry présent sur le balai. Cela peut être utilisé si les rouleaux sont humides mais pas vraiment sales et cela ne prend que 5 minutes.

Vous devrez bien sûr vider manuellement le bac d’eau sale et remplir le bac d’eau propre avec ou sans produit. Pour nos tests nous avons utilisé le produit fourni par Eureka mais il est envisageable de mettre en petite quantité un détergent lambda à condition qu’il ne mousse pas.

Les bacs pour l’eau (sale comme propre) sont faciles d’accès et simples à laver, de même que la brosse (en 2 parties) qui s’enlève facilement.

Il vous faudra régulièrement procéder à un lavage manuel de l’aspirateur et de la station, mais cela reste un effort raisonnable car les éléments se démontent facilement.

🔋 Autonomie

Eureka annonce 40 minutes d’autonomie ce qui, à condition de rester en mode automatique, est conforme à nos observations. En revanche, si vous utilisez le mode Turbo ce temps passe à 20 minutes.

Ce qui est a priori suffisant pour faire le ménage partout à moins d’avoir 500 m2 à nettoyer. Mais testé sur une surface de 80 m2, nous avons toujours eu assez de batterie pour laver l’ensemble de la zone.

Le temps de charge est d’environ 4h30, ce qui est un peu long mais à moins que soyez pris de frénésie de ménage toutes les 2 heures cela ne devrait pas être bloquant.