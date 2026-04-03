Windows 11 : pourquoi le surnom ‘Microslop’ refait surface chez certains utilisateurs

L’expression apparaît dès les années 1990, à l’époque de Windows 95 et de l’essor de Microsoft. Elle réapparait régulièrement et n’épargne pas Windows 11. Mérite-t-il pour autant ce surnom peu flatteur, surtout quand on sait qu’il ne coûte que 19€ ?

Malgré une interface modernisée et des améliorations notables, Windows 11 n’échappe pas aux critiques. Les mises à jour régulières, parfois perçues comme intrusives, ainsi que certains bugs persistants alimentent les discussions. Sur les forums et réseaux sociaux, des utilisateurs utilisent le terme peu flatteur de Microslop, un jeu de mots entre Microsoft et slop (en anglais : boue, quelque chose de médiocre ou mal fait).

Ces problèmes, bien que souvent marginaux à l’échelle globale, suffisent à raviver un vocabulaire critique popularisé dans les années 90.

Alors faut-il achetez une licence Windows 11 malgré tout ? Ces reproches sont-ils justifiés ? Ces critiques semblent excessives surtout si l’on considère que Windows 11 ne coûte que 19€ s’il est acheté sur le site de VIP-URcdkey.

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Licence Windows

Rendez-vous dans les paramètres de votre ordinateur, puis ouvrez la section Activation. Entrez votre clé de produit et suivez les instructions affichées à l’écran pour finaliser l’activation.

Licence Office

Téléchargez la version d’Office que vous avez choisie depuis le site de Microsoft. Lors de l’installation, saisissez votre clé de licence lorsque cela vous est demandé, puis suivez simplement les indications qui apparaissent à l’écran.



Une perception amplifiée par Internet

Le retour du terme “Microslop” s’explique par la nature des discussions en ligne. Les expériences négatives ont souvent plus de visibilité que les usages satisfaisants. Un bug isolé peut rapidement donner l’impression d’un problème généralisé.

Par ailleurs, la nostalgie joue un rôle : certains utilisateurs comparent Windows 11 à des versions passées idéalisées, renforçant une perception parfois plus sévère qu’objective.

L’usage du terme “Microslop” traduit une frustration réelle chez certains utilisateurs, mais aussi une forme d’exagération propre aux débats en ligne.

Windows 11 reste aujourd’hui un système largement utilisé et globalement stable, malgré des imperfections bien réelles.

Un système pourtant en nette évolution

Réduire Windows 11 à ces critiques serait toutefois simpliste. Le système a connu des avancées importantes, notamment en matière de sécurité, de gestion des fenêtres et d’intégration de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle avec Copilot.

Microsoft a également adopté un modèle de mises à jour continues, permettant d’améliorer progressivement l’expérience utilisateur plutôt que d’attendre de grandes versions majeures. Une approche qui rapproche Windows des systèmes mobiles.

Il va donc falloir faire avec d’autant qu’aucune date n’a été annoncée pour un éventuel Windows 12.



Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.