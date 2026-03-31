GTA 6 : la consigne hallucinante donnée par Rockstar à ses développeurs

Un ancien développeur de Rockstar Games explique que le studio privilégie une création massive et sans contraintes créatives initiales pour ensuite affiner et réduire le contenu lors de la phase finale du développement de GTA 6.

Le développement de Grand Theft Auto 6 repose sur une philosophie bien particulière chez Rockstar Games : celle de ne poser aucune limite créative à ses équipes. C’est ce que révèle Rob Carr, ancien sound designer du studio ayant travaillé sur Red Dead Redemption et Grand Theft Auto 5, dans une interview récente accordée à la chaîne Kiwi Talkz.

Aucune contrainte créative

Interrogé sur le lien entre les budgets considérables de Rockstar et la qualité de ses jeux, Carr a expliqué comment fonctionne la philosophie interne du studio. Selon lui, quand un employé commence à travailler sur un projet, la première question porte naturellement sur les limites. Les contraintes techniques existent bel et bien : taille des fichiers sonores, limitations par mission, spécifications matérielles. Mais côté créatif ? « Il n’y en a aucune. Faites-vous plaisir », résume-t-il.

Concrètement, cela signifie que les équipes sont encouragées à produire en abondance, sans se censurer. Carr donne un exemple parlant tiré de son propre domaine, le sound design : « Si vous voulez créer 10 000 sons de pas différents et uniques, allez-y. On préfère avoir trop de matière et réduire ensuite, plutôt que de manquer de contenu. »

Produire en excès, puis élaguer

Cette approche du « trop plutôt que pas assez » débouche logiquement sur une phase de tri en fin de développement. L’ancien développeur l’explique avec pragmatisme : il est plus simple de partir d’une masse considérable de contenu et de retirer ce qui n’est pas nécessaire que de devoir combler des lacunes dans les derniers mois d’un projet. Sur les 10 000 sons de pas produits, peut-être que 100 seulement seront retenus dans le jeu final. Mais ces 100-là auront été sélectionnés parmi le meilleur du meilleur.

« C’est plus facile de réduire quand on a trop que de devoir pousser pour obtenir 5 ou 10 % supplémentaires à la fin du projet », précise Carr.

GTA 6 probablement en phase de “dégraissage”

Cette méthode de travail semble être en place chez Rockstar depuis longtemps, au moins depuis Red Dead Redemption et GTA 5. Si l’on en croit cette logique, et compte tenu des informations qui circulent, notamment la mise en place de systèmes très détaillés comme un système procédural de verre destructible, Grand Theft Auto 6 se trouverait actuellement dans cette fameuse phase d’élagage, à quelques mois de sa sortie prévue en novembre 2026.

Le budget total du jeu serait de l’ordre de 3 milliards de dollars, un chiffre qui donne une idée de l’échelle du projet. Pour l’instant, Rockstar n’a montré que très peu d’images du jeu en action, ce qui entretient à la fois la curiosité et l’attente des joueurs.

Reste à voir si cette philosophie de développement sans limites créatives, appliquée avec un tel budget, se traduira dans le produit final par un saut qualitatif perceptible. La réponse viendra à la sortie du jeu, si celui-ci n’est pas à nouveau reporté.