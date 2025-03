Test OnePlus Open : Le smartphone pliable le plus élégant du marché ?

8,5/10 OnePlus Open 1,816.09€ Voir le verdict Pliure au centre de l'écran très discrète

Deux belles dalles LTPO

Compatible Wi-Fi 7

Support et mises à jour Absence de stylet fourni

Charge filaire un peu légère

💶 Quel est le prix du OnePlus Open ?

Le OnePlus Open était initialement commercialisé par le constructeur à 1999€, cependant, OnePlus en a abaissé le prix récemment, pour le commercialiser à 1499€, un tarif plus abordable, permettant à plus de monde de s’offrir ce smartphone. Une seule configuration est disponible, en revanche, trois couleurs sont à votre disposition : Crimson Shadow (rouge bordeaux avec dos en similicuir), Emerald Dusk (vert) et Voyager Black (noir avec dos en similicuir).

⚙️ OnePlus Open : les caractéristiques techniques

Le OnePlus Open est un smartphone haut de gamme. Qui dit smartphone haut de gamme, dit caractéristiques élevées, voici la fiche technique de l’appareil :

Écran interne : 7,82 pouces – AMOLED – 2670 x 1200 px – 426 PPP – 120 Hz LTPO

7,82 pouces – AMOLED – 2670 x 1200 px – 426 PPP – 120 Hz LTPO Écran externe : 6,31 pouces – AMOLED – 2484 x 1116 px – 431 PPP – 120 Hz LTPO

6,31 pouces – AMOLED – 2484 x 1116 px – 431 PPP – 120 Hz LTPO Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire : 12 / 512 Go

12 / 512 Go Objectif principal : 48 MP, F/1,7, vidéo 4K 60 fps (HDR)

48 MP, F/1,7, vidéo 4K 60 fps (HDR) Objectif ultra-grand-angle : 48 MP, f/2,2, ouverture à 114°

48 MP, f/2,2, ouverture à 114° Téléobjectif : 64 MP, f/2,6, équivalent 70 mm

64 MP, f/2,6, équivalent 70 mm Caméras frontales : Écran externe 32 MP, f/2,4, champ de vision de 88,5° Écran interne : 32 MP, f/2,4, champ de vision de 91°

Batterie : 4805 mAh

4805 mAh Charge : SuperVOOC 67 watts

SuperVOOC 67 watts Sécurité : lecteur d’empreintes digitales latéral, reconnaissance faciale 2D

lecteur d’empreintes digitales latéral, reconnaissance faciale 2D Dimensions : Fermé : 153,4 x 73,3 x 11,7 mm Ouvert : 153,4 x 143,1 x 5,8 mm

Poids : 242 g

242 g Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Résistance : IPX4

IPX4 OS : Oxygen OS 15 basé sur Android 15

📱 Un design élégant et soigné

Le OnePlus Open est sans aucun doute l’un des smartphones les plus soignés esthétiquement sur le marché. On note déjà pas mal de points très positifs comme la charnière sans logo, ce qui semble excessif chez Samsung n’a pas sa place ici, c’est un point très positif. Mais attardons-nous sur la face avant du smartphone.

Sur l’avant, cet appareil dispose d’un écran externe d’une taille de 6,31 pouces de diagonale. Ce que nous avons apprécié sur ce modèle, c’est qu’il est parfaitement utilisable, contrairement à l’écran d’un Z Fold 6, difficilement exploitable pleinement du fait de sa minceur. Les deux écrans possèdent une caméra frontale.

Quand on ouvre le smartphone, on y retrouve l’écran principal, d’une taille de 7,82 pouces de diagonale, offrant au total deux écrans de smartphone. Ce dernier offre une pliure quasi invisible, ce qui n’est pas pour nous déplaire !

Sur les côtés, se trouvent les boutons de réglage du volume, sur la droite, ainsi que le bouton de verrouillage / déverrouillage du smartphone. Avec ceci, sur la tranche gauche quand le smartphone est ouvert, le traditionnel slider de notifications du smartphone, habituel chez OnePlus. Ce dernier dispose de trois positions, mais la dernière ne met pas le smartphone en mode silencieux, elle le met en mode VIP, nous expliquons plus tard en quoi ça consiste.

En bas, se trouvent le microphone ainsi que des haut-parleurs, le connecteur USB-C et le tiroir SIM.

En haut, se trouvent d’autres haut-parleurs, ainsi qu’un micro et un émetteur infrarouge, permettant quant à lui de piloter une TV, clim, un vidéo-projecteur ou tout autre type d’appareil fonctionnant avec une télécommande IR.

Le dos du OnePlus Open est ici d’un magnifique rouge bordeaux, en similicuir synthétique, très agréable au toucher. On note toutefois que l’appareil photo, sous la forme d’un module rond, prend énormément de place, ce dernier, de plus, est très proéminent.

La charnière semble de bonne facture et bien évidemment, le smartphone se ferme entièrement, ne laissant par de jour, contrairement aux anciens modèles de chez Samsung. Pas non plus de logo de chez OnePlus sur la charnière, le Open reste dans la sobriété la plus totale sur ce point.

🖥️ Un écran à la pliure invisible

Si l’écran externe est très bon, offrant une définition de 2484 x 1116 pixels, il reste secondaire par rapport à l’écran interne du OnePlus Open, fait pour être utilisé principalement. Il offre toutefois une fréquence de 120 Hz avec une dalle LTPO, lui permettant d’osciller entre 1 et 120 Hz pour économiser de la batterie lorsque l’on utilise le smartphone pour des tâches assez légères.

Mais parlons essentiellement de l’écran interne du smartphone, ce dernier offre de très belles couleurs naturellement, avec une définition de 2440 x 2268 pixels et une fréquence oscillant également entre 1 et 120 Hz, avec une dalle LTPO comme sur tout bon smartphone haut de gamme.

Cependant, le plus impressionnant ici, c’est la pliure au centre. Comme sur le Oppo Find N déjà à l’époque de sa sortie, le OnePlus Open propose une pliure très peu visible. Ça nous change clairement des smartphones Samsung comme le Galaxy Z Fold 6. Alors-même que Samsung en est à la sixième version de son smartphone pliable, le constructeur sud-coréen ne sait toujours pas faire aussi bien que OnePlus / Oppo.

Les écrans affichent tous les deux une luminosité de 1400 nits et jusqu’à 2800 nits en pic, ce qui est très bon. Globalement, nous sommes très satisfaits des écrans de ce smartphone, déjà, par la pliure très peu visible comme précédemment évoqué, mais aussi par la colorimétrie. Les dalles couvrent 97% de l’espace colorimétrique NTSC et 100% de l’espace DCI-P3.

Avec ceci, la possibilité d’adapter les couleurs en fonction des goûts de l’utilisateur, ainsi que la fréquence d’affichage. Il est vivement recommandé de laisser cette dernière en mode “dynamique”, afin de profiter de la dalle LTPO fluide du smartphone.

💽 De solides performances

Doté du puissant Snapdragon 8 Gen 2, le OnePlus Open est loin d’être à la traine face à des smartphones plus récents. Ce SoC est toujours parfaitement valable même en 2025, avec de très bonnes performances. Avec ceci, on y retrouve 16 Go de RAM ainsi que 512 Go de stockage, une configuration unique mais solide. La puce graphique est un Adreno 740 de chez Qualcomm, offrant également d’excellentes performances.

Sur Antutu, le smartphone dépasse 1,5 million de points sur le score global, ce qui est très bon, le score GeekBench en multi-core de 5309 points est également pleinement convaincant, d’autant plus que le score en single-core frise les 2000 points.

La RAM du smartphone est rapide, le OnePlus Open ne déçoit pas sur ce point, tout comme sur le stockage avec des débits d’environ 1700 Mo/s, merci la technologie UFS 4.0 !

Niveau performances graphiques, difficile d’être déçu avec Qualcomm, ici, le OnePlus Open peut faire tourner tous les jeux sans aucun souci de fluidité. Cependant, il a tendance à chauffer assez rapidement, Qualcomm n’étant pas le roi de l’optimisation thermique.

Les scores sur 3DMark en témoignent, c’est du solide ! Le smartphone est agréable en jeu comme dans toutes les situations.

📷 Appareil photo du OnePlus Open

Le OnePlus Open est doté d’un module photo proéminent au dos, qui se compose de trois capteurs photo, un capteur également présent pour l’autofocus, ainsi qu’un flash LED, mais pas de micro ici.

Le capteur principal, offrant une résolution de 48 MP, est conçu en partenariat avec Hasselblad, de même que le téléobjectif de 64 MP, ainsi que l’ultra grand-angle de 48 MP. Le tout offre une configuration photo solide au OnePlus Open, lui conférant par ailleurs un zoom jusqu’à x6 en optique, et x120 en numérique.

Nous avons donc profité d’une belle journée ensoleillée, pour prendre quelques photos avec le OnePlus Open.

En zoom, le smartphone peut monter jusqu’à x120, mais peut également proposer un grand-angle à x0,6, ce qui est assez classique sur un smartphone Android de ce type. La qualité des photos est tout à fait convenable, jusqu’à un certain niveau.

x0.6 x1 x2 x5 x10 x50 x120

En x120 en effet, nous avons constaté que la qualité est assez abjecte, sans intérêt et tout simplement mauvaise, tellement l’image est floue et médiocre.

📋 Interface Oxygen OS : Un plaisir à utiliser

L’interface Oxygen OS est toujours aussi agréable. Dérivée de ColorOS de chez Oppo, elle offre des caractéristiques et fonctionnalités assez similaires à celles de la maison-mère. Cependant, chez OnePlus, on retrouve toujours sur l’heure notamment, le 1 en rouge, là où tous les autres chiffres sont en blanc.

Par ailleurs, nous sommes ravis de ne pas trouver d’applications pré-téléchargées sur ce smartphone, aucun bloatware n’est à signaler ! La présence de Facebook, Youtube Music et de Netflix est assez anecdotique et plutôt pratique.

Il est possible d’utiliser le multitâche dur le OnePlus Open, ou bien de profiter de fenêtres flottantes, dans l’écran interne du smartphone, tout en ayant le springboard à disposition.

Le OnePlus Open offre également, via le slider latéral de mise en silencieux / sonnerie, un mode VIP. Ce dernier est assez mince en termes d’options, il coupe simplement le micro et l’appareil photo, les rendant inutilisables une fois ce mode activé. Nous appellerions plus ça un mode “confidentialité” que VIP cependant.

🔋 Une bonne autonomie

Avec sa batterie de 4805 mAh très précisément, soit plus que le Xiaomi 14, le OnePlus Open peut difficilement décevoir. Cependant, ce dernier offre une batterie de plus petite capacité que certains concurrents, et même que certains non-pliables.

Alors, ça donne quoi dans les faits ? L’écran externe permet de tenir toute une journée très largement, l’écran interne permet quant à lui de tenir une petite journée, toujours en utilisation classique, à consulter son smartphone environ 150 fois par jour. Même en usage intensif, nous avons pu faire tenir le OnePlus Open avec l’écran interne de 8h à 18h, sans vraiment ménager l’utilisation de l’appareil.

Pour la charge, il supporte une puissance de 67 watts en SuperVOOC, toutefois, pas de charge sans fil sur ce modèle, la déception est là, mais elle reste mineure.

🧐 Notre verdict du test du OnePlus Open