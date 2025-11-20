🔥AMD Ryzen7 9800X3D, Switch 2… Les premières grosses promos Black Friday débarquent sur AliExpress

Le Black Friday s’invite déjà sur AliExpress. Le célèbre détaillant a lancé une vague de promotions massives sur des produits très recherchés, à l’instar de la Switch 2 et du processeur Ryzen 7 9800X3D d’AMD. On fait le point sur les meilleures offres à saisir sans tarder.

De grosses promotions vous attendent déjà sur AliExpress. Le géant chinois lance dès ce jeudi ses offres Black Friday avec une pluie de réductions sur de nombreux produits tech de qualité. Consoles de jeu, mini PC, processeurs, smartphones… Il y a vraiment de quoi faire. Alors que Noël approche à grand pas, vous pouvez d’ores et déjà commencer vos courses en profitant de ces réductions attractives. Ou tout simplement vous faire un cadeau bien mérité.

Sur AliExpress, il est possible de cumuler les réductions initiales avec des coupons supplémentaires. Le principe ? Plus la valeur de votre panier est élevée, plus celle du coupon augmente. Attention toutefois, ces codes sont disponibles en quantité limitée. Mieux vaut finaliser vos achats rapidement pour ne pas passer à côté. Nous vous glissons ci-dessous la liste des coupons à copier :

3€ de remise dès 18€ d’achat : BFFR03

: BFFR03 4€ de remise dès 26€ d’achat : BFFR04

: BFFR04 9€ de remise dès 59€ d’achat : BFFR09

: BFFR09 15€ de remise dès 89€ d’achat : BFFR15

: BFFR15 20€ de remise dès 139€ d’achat : BFFR20

: BFFR20 30€ de remise dès 209€ d’achat : BFFR30

: BFFR30 40€ de remise dès 279€ d’achat : BFFR40

: BFFR40 60€ de remise dès 369€ d’achat : BFFR60

: BFFR60 70€ de remise dès 499€ d’achat : BFFR70

👀Les promotions folles d’AliExpress pendant le Black Friday sont ici

Processeurs

Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D à 341€ au lieu de 447€ avec le coupon BFFR60.

Le processeur AMD Ryzen5 9600X à 156€ au lieu de 198€ avec le coupon BFFR20.

Le processeur AMD Ryzen 7 9700X à 209€ au lieu de 299€ avec le coupon BFFR30.

Mini PC

Le mini PC GMKtec K12 à 243€ au lieu de 327€ avec le coupon BFFR40.

Le mini PC MLLSE G2 Pro à 123€ au lieu de 320€ avec le coupon BFFR20.

Consoles

La Nintendo Switch 2 + Mario Kart Word à 388€ au lieu de 448€ avec le code promo BFFR60.

Smartphones

Le Google Pixel 9 à 466€ au lieu de 570€ avec le coupon BFFR70.

Le Samsung Galaxy S24 FE à 356€ au lieu de 469€ avec le coupon BFFR60.