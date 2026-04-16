Intel lance la gamme Core Série 3 : ce que les processeurs bon marché vont changer pour vous

Intel lance sa nouvelle gamme de processeurs Core Série 3, utilisant la gravure avancée 18A pour apporter des capacités d’intelligence artificielle et une autonomie accrue aux ordinateurs portables abordables et aux solutions professionnelles.

Intel a annoncé ce 16 avril 2026 le lancement de ses processeurs Intel Core Série 3 pour ordinateurs portables. Cette gamme cible principalement les utilisateurs attentifs au rapport qualité-prix, les établissements scolaires, les petites entreprises ainsi que les déploiements Edge industriels.

Une architecture héritée des Core Ultra, gravée en Intel 18A

Les processeurs Intel Core Série 3 reposent sur les mêmes bases architecturales que les Intel Core Ultra Série 3, dont le nom de code est Panther Lake. Ils sont fabriqués sur le procédé Intel 18A, présenté par Intel comme son nœud de gravure le plus avancé, produit aux États-Unis.

Selon Intel, par rapport à un ordinateur portable vieux de cinq ans, ces nouveaux processeurs offrent jusqu’à 47 % de performances supplémentaires en mono-thread, jusqu’à 41 % en multi-thread, et jusqu’à 2,8 fois de meilleures performances IA côté GPU. Des gains qui, dans les faits, traduisent surtout le fossé technologique accumulé sur un cycle de cinq ans, durée que l’entreprise cite elle-même comme référence de renouvellement habituel.

Ce que la gamme propose concrètement

Sur le plan des fonctionnalités, Intel Core Série 3 intègre jusqu’à deux ports Thunderbolt 4, le Wi-Fi 7 (révision 2) et le Bluetooth 6. La puissance de calcul IA atteint jusqu’à 40 TOPS au niveau de la plateforme, ce qui en fait, selon Intel, le premier processeur hybride de la gamme Core Série orienté IA.

En matière d’efficacité énergétique, Intel avance une réduction de la consommation processeur allant jusqu’à 64 % et des performances en productivité jusqu’à 2,1 fois supérieures par rapport aux processeurs Intel Core 7 150U de génération précédente. L’objectif affiché est de permettre une autonomie couvrant une journée de travail standard.

Des applications qui dépassent l’ordinateur portable

Intel positionne également ces processeurs pour des usages embarqués et Edge : robotique, caisses enregistreuses, bâtiments connectés, compteurs intelligents. Sur ce segment, la société compare ses performances à celles du Nvidia Jetson Orin Nano, en indiquant que l’Intel Core 7 350 affiche jusqu’à 1,5 fois de meilleures performances en détection d’objets, 1,9 fois en classification d’images et 2,2 fois en analyse vidéo. Ces chiffres sont issus des propres benchmarks d’Intel et restent à ce stade à confirmer par des tests indépendants.

Plus de 70 modèles annoncés chez les partenaires

Du côté des fabricants, la liste des appareils compatibles est déjà longue. Acer propose les Aspire Go 14, 15 et 16, disponibles dès aujourd’hui. Asus annonce plusieurs modèles Vivobook et ExpertBook attendus entre le deuxième et le second semestre 2026. HP lance l’Omnibook 5 14, MSI les Modern 14S et 16S, Honor les MagicBook X14 et X15, et Samsung prépare le Galaxy Book 6 pour une disponibilité à préciser.

Lenovo, de son côté, annonce plusieurs appareils : ThinkBook, ThinkPad E Series, IdeaPad Slim 3i et 5i, IdeaCentre AIO 3i, ainsi qu’un ThinkCentre neo et un Redmibook, sans dates précises à ce stade. Dell et Positivo ont simplement indiqué que leurs modèles arriveraient prochainement.

Au total, Intel annonce plus de 70 modèles partenaires à venir dans les mois qui suivent ce lancement.

Quand seront disponibles les Core Série 3 ?

Les systèmes grand public et professionnels sont disponibles à partir du 16 avril 2026, selon les annonces des différents OEM. Les solutions Edge basées sur Intel Core Série 3 sont quant à elles attendues à partir du deuxième trimestre 2026. Pour les dates exactes de mise en vente, Intel renvoie vers chaque constructeur.