Voici la dernière idée de Microsoft pour que vous n’achetiez pas de MacBook Neo

Face à l’offensive tarifaire d’Apple sur le segment des ordinateurs portables d’entrée de gamme, Microsoft et ses partenaires constructeurs tentent de mobiliser leurs atouts pour conserver leurs parts de marché.

L’annonce du MacBook Neo à 699€, ou 599€ pour les étudiants, a visiblement bousculé l’équilibre d’un segment que les fabricants de PC sous Windows considéraient jusqu’ici comme leur terrain réservé. Pour la première fois, Apple s’attaque frontalement au marché des ordinateurs portables abordables, là où des acteurs comme Dell, HP, Lenovo ou Acer avaient l’habitude d’évoluer sans concurrence directe de Cupertino. Le MacBook Air, jusqu’alors le modèle d’entrée de gamme d’Apple, était affiché aux alentours de 1100 euros, ce qui laissait une marge confortable aux fabricants Windows.

Une promotion ciblée sur les étudiants

En réponse, Microsoft a mis en place une offre promotionnelle destinée aux étudiants : tout achat d’un PC Windows éligible avant le 31 juillet ouvre droit à un an de Microsoft 365 Premium, un an de Xbox Game Pass Ultimate, ainsi qu’une manette Xbox personnalisée. L’offre est disponible chez plusieurs grands distributeurs américains, dont Amazon et Dell, qui mettent en avant des modèles directement positionnés face au MacBook Neo sur le plan tarifaire et technique.

Pour en bénéficier, l’acheteur doit se connecter à son compte Microsoft après la configuration de l’appareil, puis suivre la procédure de vérification de son statut étudiant, dont les instructions sont ensuite transmises par e-mail. Les deux abonnements se renouvellent automatiquement et nécessitent l’enregistrement d’un moyen de paiement. Les utilisateurs souhaitant ne pas poursuivre devront donc penser à résilier avant la fin de la période d’essai.

Un contexte de marché sous tension

La sortie du MacBook Neo intervient à un moment particulièrement délicat pour l’écosystème Windows. Des pénuries de composants mémoire ont contraint Microsoft à revoir à la hausse les prix de sa gamme Surface, parfois de plusieurs centaines de dollars. Dans ce contexte, la capacité d’Apple à lancer un produit à 699 euros pour les étudiants, en intégrant macOS et une finition généralement bien perçue, constitue un défi concret pour les concurrents.

Les premières indications commerciales suggèrent que le MacBook Neo dépasse les prévisions de ventes internes d’Apple, au point de créer des difficultés d’approvisionnement liées à sa politique de prix agressive.

Des alternatives Windows existent

Microsoft et ses partenaires cherchent également à corriger un déséquilibre en termes de visibilité. Apple met le MacBook Neo en évidence sur sa page d’accueil, alors que les alternatives Windows comparables sont souvent moins faciles à identifier pour le grand public. La promotion en cours vise notamment à donner plus de lisibilité à ces produits.

Sur le papier, certains modèles Windows s’avèrent techniquement compétitifs. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 de 14 pouces, par exemple, est proposé à partir de 600 euros avec un processeur AMD Ryzen 7 5825U et 16 Go de RAM, contre 8 Go pour le MacBook Neo, avec des options de stockage allant de 512 Go à 1 To. Une version équipée d’un processeur Snapdragon X, également avec 16 Go de mémoire, est disponible à 600 euros. HP propose de son côté l’OmniBook 3 16, aux caractéristiques similaires, à partir de 500 euros.