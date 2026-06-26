Apple augmente le prix de nombreux produits, la facture va être salée

Les tarifs des Mac, iPad, HomePod et Vision Pro ont été revus à la hausse, dans un contexte de pénurie mondiale de mémoire alimentée par la demande en infrastructure d’intelligence artificielle.

Apple a mis à jour son store en ligne le 25 juin 2026, affichant des augmentations de prix sur une large partie de son catalogue. Des hausses touchent les ordinateurs portables, les tablettes, les enceintes connectées et le casque Vision Pro.

Des Mac sensiblement plus chers

Le MacBook Neo, positionné comme l’entrée de gamme de la marque, voit son prix augmenter de 100 euros. Le modèle 256 Go passe ainsi de 699 à 799 euros, et la version 512 Go de 799 à 899 euros. Cette hausse met fin à l’argument marketing du « MacBook à 699 euros », qui avait contribué à attirer une clientèle plus large.

Les autres Mac sont également concernés :

MacBook Air : 1399€

: 1399€ MacBook Pro : dès 2199€

: dès 2199€ iMac : de 1799€

: de 1799€ Mac Studio M4 : de 2999€

Les iPad aussi touchés

Du côté des tablettes, les augmentations vont de 100 à 200 dollars selon les modèles :

iPad : 509€

: 509€ iPad mini : 689€

: 689€ iPad Air : 819€

: 819€ iPad Pro : 1319€

Vision Pro, HomePod et Apple TV

Le casque Vision Pro, déjà positionné sur un segment tarifaire élevé, gagne 200 dollars sur chaque configuration. Le modèle 256 Go passe à 3999€.

Les enceintes HomePod suivent le même mouvement : le HomePod passe à 399€, et le HomePod mini à 139€. L’Apple TV 4K, quant à elle, passe à 229€.

Une pénurie de mémoire en cause

Apple justifie ces hausses par une crise d’approvisionnement en mémoire, dont la cause principale serait la demande massive des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, qui accaparent une part importante de la production mondiale. Des fabricants comme Dell, HP, Lenovo et Samsung avaient déjà annoncé des ajustements similaires.