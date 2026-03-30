Apple enterre le Mac Pro pour se concentrer sur un autre modèle plus compact

Apple a scellé le sort du Mac Pro dès 2022 en réduisant drastiquement ses capacités d’extension lors du passage à Apple Silicon, tandis que le Mac Studio, moins cher et tout aussi performant, s’imposait naturellement comme son remplaçant.

Le Mac Pro vivait ses dernières heures depuis 2022. C’est ce que confirme un récent rapport du journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, quelques jours après qu’Apple a officiellement annoncé l’abandon de sa station de travail emblématique.

Un déclin amorcé dès le passage à Apple Silicon

Si la nouvelle de l’arrêt du Mac Pro a surpris certains observateurs, les signes avant-coureurs étaient pourtant là depuis plusieurs années. En 2022, lors du passage de la machine à l’architecture Apple Silicon, la firme de Cupertino a considérablement réduit les capacités d’extension du modèle équipé de la puce M2 Ultra.

Le Mac Pro à processeur Intel offrait une flexibilité appréciée des professionnels : possibilité d’ajouter des cartes graphiques, des cartes PCIe avec stockage NVMe, et de mettre à jour la mémoire vive. Autant de fonctionnalités qui justifiaient l’investissement dans cette imposante tour. Avec la version Apple Silicon, seules les cartes audio et réseau pouvaient encore être installées dans les emplacements d’extension, des ajouts jugés marginaux pour la grande majorité des acheteurs.

Le Mac Studio, un rival venu de l’intérieur

L’arrivée du Mac Studio a achevé de rendre la position du Mac Pro difficilement tenable. Pour un prix de départ inférieur de 3 000 dollars, cette machine compacte offrait des performances comparables, dans un format nettement moins encombrant.

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman résume la situation sans détour : le Mac Pro coûtait 6 999 dollars en entrée de gamme, occupait un volume environ trois fois supérieur à celui du Mac Studio, et ne proposait plus les options d’extension qui constituaient autrefois sa raison d’être.

Un abandon progressif devenu évident

L’annonce récente de la puce M3 Ultra, réservée exclusivement au Mac Studio, a constitué le signal le plus clair du désintérêt d’Apple pour sa tour professionnelle. Le Mac Pro n’a même pas eu droit à une simple mise à jour de sa puce, alors que la marque renouvelle régulièrement les composants de ses autres gammes de produits.

Gurman indique que le Mac Studio est désormais considéré en interne comme le successeur du Mac Pro. La prochaine puce M5 Ultra, attendue au premier semestre 2026, ne sera donc proposée que dans ce format compact.

Selon les informations rapportées, Apple avait en réalité « largement tiré un trait » sur le Mac Pro bien avant l’annonce officielle. L’approche de la machine en matière d’extension, qualifiée par Gurman de « bloquée dans une autre époque », ne correspondait tout simplement plus à la vision qu’Apple se fait de l’informatique professionnelle.