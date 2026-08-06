Ces employés de ByteDance utilisent des IA américaines, ils sont virés illico

Après Alibaba, c’est au tour de ByteDance de prendre officiellement position contre la distillation de modèles d’intelligence artificielle américains, dans un contexte de tensions croissantes entre Pékin et Washington sur ce sujet.

ByteDance, la société mère de TikTok, a interdit à ses employés de recourir à la distillation de modèles d’IA américains. Selon des informations rapportées par The Information, cette décision serait motivée par la crainte de provoquer des représailles de Washington, susceptibles de menacer l’avenir de TikTok aux États-Unis. Le fondateur de l’entreprise, Zhang Yiming, aurait déclaré : “Nous devons être prêts à sacrifier certains gains à court terme pour des objectifs à long terme.“

Un nouveau modèle chinois à privilégier

Cette annonce survient dans le sillage de la controverse autour du modèle Kimi K3 de la société Moonshot. En juillet, Anthropic et un responsable de l’administration Trump ont accusé Moonshot d’avoir distillé ce modèle à partir de Fable, le modèle d’Anthropic. Le même responsable a affirmé que Moonshot possèderait discrètement des serveurs équipés de GPU NVIDIA GB300, et aurait eu accès à des unités supplémentaires via la Thaïlande.

La distillation est une pratique difficile à endiguer : des ingénieurs peuvent transporter des modèles sur des disques durs vers des pays tiers afin d’y effectuer des entraînements sur des GPU performants, en dehors de tout contrôle américain direct.

Alibaba interdit déjà l’accès à Claude

C’est précisément ce qui préoccupe l’administration Trump, qui ne dispose pas de moyens simples pour l’empêcher.

ByteDance n’est pas la première entreprise à réagir. Alibaba avait déjà révoqué l’accès de ses employés au modèle Claude d’Anthropic, afin de dissiper les soupçons de distillation concernant son propre modèle Qwen.