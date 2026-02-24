Apple rapatrie une partie de sa production sur le sol américain

Le géant technologique a annoncé le lancement d’une ligne de production de Mac mini dans une usine Foxconn située à Houston, au Texas.

Apple a indiqué dimanche son intention de commencer à assembler l’un de ses ordinateurs, le Mac mini, sur le sol américain au cours de l’année 2026. L’annonce a été faite par Sabih Khan, directeur des opérations de l’entreprise, dans une interview vidéo accordée au Wall Street Journal.

Une production encore modeste

Lors d’une visite d’une usine Foxconn à Houston, au Texas, Sabih Khan a précisé que l’entreprise produisait actuellement « des milliers » de Mac mini chaque semaine à l’échelle mondiale. Il a ajouté qu’Apple souhaitait, à terme, « augmenter la production du Mac mini ici pour servir ses clients dans cette région ».

Le Mac mini est actuellement fabriqué au Vietnam et en Chine. Ce ne serait toutefois pas la première fois qu’Apple assemble un ordinateur aux États-Unis : l’entreprise avait déjà fait le choix d’une production américaine pour le Mac Pro, un modèle haut de gamme produit en volumes limités, à partir de 2013, puis de nouveau en 2019.

Un contexte politique et commercial

La vidéo diffusée par le Wall Street Journal montre également des images tournées dans les installations de GlobalWafers et de TSMC en Arizona, deux acteurs de la fabrication de semi-conducteurs.

Le calendrier de cette annonce n’est pas anodin. Elle intervient à la veille du discours sur l’état de l’Union du président Donald Trump, prévu le mardi 24 février 2026. Apple fait face depuis plusieurs mois à une hausse des coûts liée aux droits de douane imposés sur les produits importés, un sujet qui reste au cœur de la politique commerciale de l’administration américaine.

L’ampleur réelle de cette relocalisation partielle et son impact sur la chaîne d’approvisionnement globale d’Apple restent à déterminer dans les mois à venir.