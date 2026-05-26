Apple changerait enfin ce composant qui énerve les utilisateurs du MacBook Pro

Les futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de la puce M6 pourraient enfin bénéficier d’un système de refroidissement à la hauteur de leurs performances. Selon une rumeur, Apple abandonnerait son caloduc unique au profit d’une chambre à vapeur, une technologie susceptible de réduire les températures et le bridage thermique.

Selon une rumeur publiée le 25 mai 2026, les futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de la puce M6 pourraient bénéficier d’une mise à niveau significative de leur système de refroidissement. En cause : l’adoption d’une chambre à vapeur (vapor chamber), en remplacement du caloduc unique utilisé jusqu’ici par Apple sur ses MacBook Pro à puce Apple Silicon.

Un caloduc jugé insuffisant

Depuis plusieurs générations, les MacBook Pro reposent sur un système de dissipation thermique à caloduc unique. Ce dispositif a régulièrement été critiqué pour ses performances limitées face à des puces de plus en plus puissantes.

Parmi les problèmes documentés, on note notamment des températures élevées au niveau des SSD NVMe PCIe Gen 5, présents sur les variantes M5 Pro et M5 Max, qui peuvent grimper jusqu’à 100 °C, un niveau susceptible d’affecter la durée de vie des composants à long terme.

La chambre à vapeur comme réponse

L’information provient d’un utilisateur du réseau social X répondant au pseudonyme ExoticSpice, qui a affirmé, en réponse à un contributeur de 9to5Mac, que le MacBook Pro M6 embarquerait une chambre à vapeur. Ce type de solution thermique, déjà répandu dans les PC portables haut de gamme, permet de répartir la chaleur sur une surface plus large et de manière plus homogène qu’un caloduc classique. Elle serait, selon cette même source, amenée à couvrir l’ensemble de la carte mère, et non uniquement la zone du processeur.

Mais cette évolution pourrait ne pas concerner que le Mac. Apple travaillerait en parallèle sur l’intégration d’une chambre à vapeur dans son futur iPad Pro M6. Par ailleurs, les nouveaux MacBook Pro seraient conçus dans un format plus fin que les modèles actuels, ce qui rend ce type de refroidissement d’autant plus pertinent d’un point de vue technique.

D’autres améliorations thermiques envisagées

Au-delà de la chambre à vapeur, la rumeur évoque également une révision du design des ventilateurs et de leurs pales, qui permettrait d’évacuer l’air chaud plus efficacement. La combinaison de ces deux éléments pourrait réduire le phénomène de throttling thermique, c’est-à-dire la réduction automatique des fréquences du processeur et du GPU sous charge soutenue pour éviter la surchauffe.

La question de la pâte thermique est également soulevée. Celle appliquée en usine sur la plupart des ordinateurs portables est souvent jugée de qualité moyenne. Des solutions comme le PTM7950, un film conducteur thermique, ont montré de bonnes performances dans ce domaine et pourraient, selon l’article source, être envisagées par Apple.

Des informations à prendre avec précaution

Il convient de souligner que cette rumeur repose sur une source unique, dont la fiabilité n’est pas établie avec certitude. On ignore si ExoticSpice s’appuie sur des informations issues de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ou sur de simples suppositions.