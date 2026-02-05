Bon plan : pCloud divise par 2 le prix de ses plans de stockage à vie pour la Saint-Valentin 

À l’occasion de la Saint-Valentin, pCloud revoit fortement à la baisse le tarif de ses offres de stockage à vie, avec des remises pouvant atteindre –58 %. C’est l’occasion rêvée pour sécuriser ses données durablement sans abonnement mensuel.

Profitez des abonnements de stockage à vie de pCloud à petit prix

Pour la Saint-Valentin, pCloud propose des promotions immanquables sur ses offres de stockage à vie. Le principe ? Avec un seul paiement, vous pourrez conserver vos fichiers dans le nuage pour toujours. C’est une solution très rentable sur le long terme, qui vous permettra de sauvegarder, protéger et revivre les meilleurs moments de votre existence, qu’il s’agisse de souvenirs personnels ou de précieux instants partagés à deux. Vous pourrez également stocker vos documents importants, ainsi que vos films et votre musique, afin de les garder à portée de main en permanence.

Transferts rapides, synchronisation instantanée, sécurité accrue… Avec pCloud, vous disposerez d’une interface fluide disponible sur tous vos supports (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, navigateur web). Que vous ayez besoin d’espace de stockage ou que vous souhaitiez en offrir à votre partenaire, ne passez pas à côté de ces réductions alléchantes qui seront proposées du 5 au 17 février :

1 To à Vie : 199 € au lieu de 435 € soit une réduction de -54%

: au lieu de 435 € soit une réduction de 2 To à Vie : 279 € au lieu de 599 € soit une réduction de -53%

: au lieu de 599 € soit une réduction de 10 To à Vie : 799 € au lieu de 1890 € soit une réduction de -58%

pCloud : stockez vos fichiers à moindre coût en toute sécurité

Chez pCloud, on ne badine pas avec la sécurité. Pour protéger vos contenus dès leur transfert, le service utilise le protocole TLS/SSL tandis que vos fichiers sont protégés au repos par un chiffrement AES‑256 bits, un standard reconnu pour sa robustesse. Vous pouvez aussi activer le chiffrement côté client (en option). Vous bénéficierez alors d’une couche de sécurité additionnelle qui chiffrera vos fichiers sensibles avant qu’ils soient téléchargés vers les serveurs de pCloud.

L’entreprise respecte la législation suisse sur la protection des données qui est l’une des plus pointilleuses au monde. Un autre gage de confiance. Vous pouvez également choisir la région de stockage de vos données, soit aux États-Unis, soit dans l’Union européenne. Un bon point pour les utilisateurs européens soucieux du RGPD et de la souveraineté de leurs données.

pCloud assure aussi vos arrières. Le service conserve automatiquement une copie de vos fichiers supprimés et de leurs anciennes versions pendant 30 jours (15 jours pour la version gratuite). Pour les projets critiques, l’option payante “Historique prolongé” permet même d’étendre ce filet de sécurité jusqu’à un an.

pCloud propose une flopée de fonctionnalités très pratiques

Fait appréciable, le service ne limite pas la taille des fichiers que vous pouvez uploader, ce qui en fait une solution flexible pour sauvegarder aussi bien de gros documents que des films ou des projets multimédia volumineux. Seul votre quota de stockage total compte. Si vous souhaitez collaborer avec d’autres usagers, il existe plusieurs options pour les utilisateurs et non-utilisateurs pCloud (partage de liens, invitations sur dossiers, demande de fichiers).

Citons aussi la fonctionnalité pCloud Drive qui permet de créer un disque virtuel sur votre ordinateur. Vous pouvez ainsi accéder à vos documents facilement sans qu’ils occupent de l’espace disque sur votre machine. Un gain de place précieux. Vous pouvez aussi synchroniser vos dossiers locaux pour qu’ils restent à jour entre votre PC et le cloud. Vous aurez alors tout loisir de les modifier hors connexion : les changements seront transférés automatiquement dès que vous retrouverez un accès Internet.

De son côté, l’application mobile est affublée d’un outil de téléchargement automatique qui permet de libérer de l’espace sur votre téléphone. Elle est équipée en outre d’une fonction Souvenirs et d’un scanner de documents.

Côté multimédia, pCloud n’est pas en reste :

Grâce à l’éditeur intégré, vous pouvez embellir vos photos en appliquant des filtres, en ajustant la luminosité et les contrastes, ou simplement en recadrant et pivotant vos clichés. C’est simple et immédiat.

Le service intègre un lecteur vidéo et audio directement dans ses applications mobiles et web. Les usagers ont ainsi la possibilité d’écouter leur musique et de regarder leurs films sans avoir à les télécharger au préalable.

pCloud Photos organise intelligemment vos clichés par date, vous permettant de naviguer facilement dans la galerie et de retrouver rapidement vos précieux souvenirs.

Cet article a été rédigé en partenariat avec pCloud.