Avec l’augmentation du nombre de SSD disponibles sur le marché, il devient difficile de sélectionner la meilleure référence. Voici notre guide d’achat dédié à cette catégorie de supports de stockage.

Les SSD ont remplacé en quelques années seulement les disques durs en tant que système de stockage principal, leur prix ayant suffisamment baissé avec le temps pour devenir largement compétitifs. Mais se pose désormais le choix du modèle ; nous avons donc analysé le marché pour vous présenter les meilleurs SSD actuellement disponibles dans nos contrées. Prix, performances, disponibilité : quel modèle de SSD faut-il acheter ?

SATA ou NMVe, 2,5 pouces ou M.2 : comment choisir son SSD ?

Il ne faut pas confondre le format physique du SSD avec l’interface qu’il utilise. Ainsi, un SSD grand public au format 2,5 pouces classique utilisera – sauf rares exceptions – une interface SATA 6Gbps et seront donc limités par cette même interface à un débit maximum théorique de 550 Mo/s à 600 Mo/s environ. A l’inverse, un SSD au format M.2 pourra utiliser une interface AHCI ou une interface NVMe, la seconde étant bien plus rapide (et désormais plus commune) que la première : un SSD M.2 NVMe peut atteindre une débit théorique de 4 Go/s s’il utilise quatre lignes PCI-Express 3.0, le double s’il bénéficie de lignes en PCIe 4.0.

Notons qu’il faut un UEFI adapté – très largement répandu de nos jours, fort heureusement – pour démarrer sur un SSD NVMe (M.2 ou PCIe). Enfin, les SSD au format M.2, s’ils sont très compacts, sont plus sensibles au phénomène de throttling à cause de leur refroidissement moins efficace, tributaire du design de la carte mère ou de l’ordinateur portable. C’est d’ailleurs pour cela qu’il sont souvent fournis avec un dissipateur thermique adapté que l’on utilisera si la carte mère n’en est déjà pas équipée.

Notre sélection des meilleurs SSD du marché

Les SSD au format M.2 ont presque totalement éclipsé les modèles au format 2,5 pouces SATA classiques : plus performants et à tarif équivalents, les modèles M.2 sont forcément à privilégier, d’autant que la grande majorité des cartes mères commercialisées ces dernières année sont compatibles avec ce format compact. Notre sélection est donc désormais exclusivement tournée vers ce type de SSD NVMe au format M.2.

WD Blue SN550 1 To M.2 NVMe Du NVMe performant en entrée de gamme 90.95€ > Amazon

Le Blue SN550 de Western Digital fait partie de ces modèles NVMe qui ont plus ou moins tué les SSD SATA au format 2,5 pouces : performant (surtout en lecture, mais aussi en écriture tant qu’on reste dans son cache SLC) et abordable, il vient logiquement prendre place dans notre guide d’achat. Chauffant peu, le Blue SN550 utilise une interface PCI-Express 3.0 4x. Il est équipé de mémoire TLC et d’un contrôleur fabriqués par SanDisk propriété de Western Digital.

Samsung 980 1 To M.2 NVMe Un SSD performant mais qui reste abordable 98.99€ > Amazon

Le Samsung 980 (MZ-V8V1T0BW pour les intimes) est à peine plus cher que le WD Blue SN550, mais en contrepartie on bénéficie de performances plus élevées en lecture de l’ordre de 3,5 Go/s. Les performances en écriture sont presque similaires quand on reste dans le cache SLC (3 Go/s environ), mais les performances restent élevées même hors du cache (plus de 1 Go/s).

WD Black SN770 1 To M.2 NVMe Du PCI-Express 4.0 en milieu de gamme 130.99€ > Amazon

Le WD Black SN770 bénéficie d’une interface PCI-Express 4.0, ce qui se ressent sur ses performances : on parle de plus de 5 Go/s en lecture et de 4,8 Go/s en écriture grâce à son cache dynamique. Attention tout de même à l’équiper d’un bon dissipateur thermique.

WD Black SN850 1 To M.2 NVMe Les performances avant tout 169.99€ > Amazon

Le WD Black SN850 est un monstre de performances : il peut atteindre jusqu’à 7 Go/s en lecture et plus de 4 Go/s en écriture grâce à son interface PCI-Expres 4.0 4x et son contrôleur particulièrement véloce. Mais attention, en contrepartie ce SSD chauffe pas mal ; veillez à acheter la version avec dissipateur thermique si votre carte mère en est dépourvue.

Crucial P2 2 To M.2 NVMe Pour privilégier la capacité sans sacrifier les performances 195.39€ > Amazon

Enfin, si la capacité est primordiale pour vous, nous ne pouvons que vous conseiller le Crucial P2 en version 2 To. Ses performances restent honorables, même s’il souffre un peu de son interface « seulement » en PCI-Express 3.0. En pratique, on peut s’attendre à des transferts de l’ordre de 2,4 Go/s en lecture et 1,9 Go/s en écriture.