Anker Solix Solarbank 4 Pro : le stockage solaire sur prise franchit le cap des 5 000 W

Le fabricant d’équipements énergétiques Anker SOLIX a annoncé ce 12 mai 2026 la sortie de son nouveau système de stockage “plug-and-play”, la Solarbank 4 E5000 Pro. Ce dispositif se caractérise par une puissance d’entrée solaire de 5 000 W et une capacité de stockage de base de 5 000 Wh, avec des options d’évolution modulaires.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Techniquement, la Solarbank 4 Pro intègre quatre trackers MPPT, ce qui lui permet de relier jusqu’à douze panneaux solaires simultanément. L’unité principale de 5 kWh est conçue pour emmagasiner l’énergie en journée afin de couvrir les besoins d’un foyer durant la nuit. Le système a été pensé de manière modulaire : il peut accueillir jusqu’à cinq batteries d’extension, portant la capacité totale de l’installation à 30 kWh.

Deux modes de restitution de l’énergie

Concernant la restitution de l’électricité, la Solarbank 4 Pro propose deux modes de fonctionnement distincts. Par défaut, elle s’utilise en mode 800 W et se branche directement sur une prise électrique standard (Schuko), sans nécessiter de modification de l’installation domestique.

Pour des besoins supérieurs, l’appareil intègre la technologie PluginPower 2.0 (certifiée TÜV) et un onduleur bidirectionnel permettant d’injecter jusqu’à 2 500 W dans le réseau domestique. Anker précise toutefois que cette configuration requiert un circuit dédié et l’intervention d’un électricien professionnel pour s’assurer de la conformité de l’installation aux normes en vigueur. L’ajout d’un compteur intelligent, comme le Smart Meter Gen 2 de la marque, est également recommandé pour prévenir les surcharges.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

L’appareil comprend par ailleurs une fonction d’alimentation de secours. En cas de coupure du réseau public, un port dédié de 2 500 W prend le relais automatiquement en 10 millisecondes pour maintenir l’alimentation des équipements branchés.

Durabilité matérielle et gestion logicielle

Côté matériel, le système s’appuie sur des cellules de type LFP (Lithium Fer Phosphate) de 314 Ah. Le fabricant annonce une prise en charge de 10 000 cycles de charge et une durée de vie estimée à environ 15 ans. Le boîtier bénéficie d’une certification IP66 contre l’eau et la poussière, d’une résistance à la corrosion (C5) adaptée aux environnements côtiers, et peut fonctionner dans une plage de températures allant de -20 °C à 55 °C.

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Sur le plan logiciel, l’appareil est piloté par le système d’exploitation Anker PowerOS et intègre un assistant vocal (Anka). Le système gère les cycles de charge en fonction des conditions météorologiques en temps réel et peut se synchroniser avec les grilles tarifaires de plus de 870 fournisseurs d’électricité pour optimiser l’utilisation lors des heures creuses. L’ouverture logicielle est assurée par une API compatible avec la plateforme domotique Home Assistant, avec un traitement local des données chiffrées.

Enfin, l’entreprise a maintenu une compatibilité entre ses différentes générations de produits. La Solarbank 4 Pro peut ainsi fonctionner avec les anciennes batteries (BP1600 et BP2700), tandis que les nouvelles batteries d’extension BP5000 s’adaptent aux modèles antérieurs (Solarbank 2 Pro, 2 AC, 2 Plus et 3 Pro).

Prix et disponibilité

La Solarbank 4 E5000 Pro est annoncée au tarif public conseillé de 2 399 €, et la batterie d’extension BP5000 à 1 699 €.

Une phase de préinscription est ouverte du 12 mai au 11 juin 2026 sur le site du fabricant. Durant cette période de lancement, Anker propose une réduction de 25 % sur ces tarifs, ainsi que l’inclusion d’un compteur intelligent (Smart Meter Gen 2 monophasé) pour toute commande de l’unité principale. Les achats définitifs pourront être finalisés entre le 12 et le 21 juin 2026.