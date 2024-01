Meilleur SSD PS5 2024 : quel modèle NVMe choisir pour sa console ?

Sony

Si vous possédez une PlayStation 5, alors vous savez qu’elle souffre d’un défaut : son manque de stockage. Ce dernier ne se compose que de 667 Go, ce qui est bien peu quand on sait que la majorité des nouveaux AAA dépassent facilement les 100 Go. Et si vous aimez jongler entre les titres, enchaîner les désinstallations et les installations peut vite devenir agaçant. Sony l’a bien compris, la PS5 Slim sortie récemment a vu son stockage être étendu à 1 To. C’est mieux, mais pour certains, ce n’est toujours pas suffisant.

Si vous êtes ici, c’est sûrement que vous savez que la solution à ce problème, c’est d’investir dans un SSD qui étendra le stockage de votre console, qu’il soit interne ou externe. Si cela était impossible à la sortie de la PS5, Sony s’est rapidement corrigé pour rendre ses derniers utilisables. La console prend même en charge les SSD de 8 To depuis tout récemment. Cependant, il reste une question : quel modèle choisir ? Les références sont en effet nombreuses. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons réuni pour vous dans ce comparatif les meilleurs SSD pour PS5.

À lire également > Stockage SSD : performances, disponibilité, quel modèle acheter au meilleur prix ?

SSD PS5 : ce qu’il faut savoir avant de craquer

Vous vous en doutez, tous les SSD ne sont pas compatibles avec la PS5, il y a certains critères à respecter pour un fonctionnement optimal. Sans cela, vous risquez des ralentissements, une usure prématurée de votre console ou bien tout simplement que ça ne fonctionne pas.

Il doit s’agir d’un SSD NVMe PCIe Gen4

Sa capacité doit être entre 250 Go et 4 To (l’extension vers les 8 To est actuellement en bêta)

(l’extension vers les 8 To est actuellement en bêta) Minimum 5500 Mo/s en lecture séquentielle

en lecture séquentielle Il doit être doté d’un dissipateur de chaleur d’une hauteur de 8 mm maximum (d’origine ou non)

Samsung 990 Pro (1 To), la référence

Samsung 990 Pro La référence 124,99€ > Amazon On aime Excellents débits en lecture et en écriture

Excellents débits en lecture et en écriture Excellente gestion thermique

Excellente gestion thermique Garantie 5 ans

Garantie 5 ans Disponible en 1 To, 2 To et 4 To On n’aime pas Modèle avec dissipateur parfois difficile à trouver

Dernier né du constructeur coréen, le Samsung 990 Pro est devenu la nouvelle référence en matière de SSD pour PS5. Pour rappel, il succède au déjà excellent Samsung 980 Pro qui offrait déjà de très bonnes performances. Ce modèle adopte un format M.2 2280 et repose sur une interface PCI Express 4.0. Difficile de faire mieux, en tout cas tant que le PCI Express 5.0 n’aura pas vu le jour. Il se décline en différentes options de stockage (1 To, 2 To et 4 To) et s’achète avec ou sans dissipateur.

Nous avons décidé de vous proposer ici la version avec dissipateur, tout simplement parce que c’est beaucoup plus simple que d’avoir à installer un dissipateur en plus. Sachez toutefois que la version sans existe, elle est aussi légèrement moins chère.

Côté technique, il monte jusqu’à 7450 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 6900 Mo/s en écriture séquentielle. C’est le maximum qui est actuellement permis par le PCIe 4. Il délivre donc les meilleures performances possibles actuellement. Côté dissipation, Samsung est bien sûr irréprochable. Ce modèle est donc une référence sur le marché des SSD PS5. Il vous sera objectivement difficile de trouver mieux dans cette gamme de prix.

Sachez aussi qu’un nouveau SSD, le Samsung 990 Evo, devrait bientôt voir le jour. Il sera le seul à intégrer une interface hybride, compatible PCIe 4.0 x4 et PCIe 5.0 x2.

À lire également : notre test complet du Samsung 990 Pro

Samsung 980 Pro, l’alternative plus abordable

Samsung 980 Pro L'alternative plus abordable 104.98€ Voir l’offre

104.99€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre

129€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre

134.99€ Voir l’offre On aime Prix plus abordable…

Prix plus abordable… Excellents débits en lecture et en écriture

Excellents débits en lecture et en écriture Samsung Magician pratique pour la maintenance

Samsung Magician pratique pour la maintenance Temps de chargement minime

Temps de chargement minime Garantie de 5 ans On n’aime pas …mais encore au-dessus de la concurrence

Ce n’est pas parce que le 990 Pro est sorti que son prédécesseur, le Samsung 980 Pro, est devenu obsolète. Référence toujours aussi qualitative, et un peu moins chère, ce SSD est toujours un excellent choix en 2024. Il offre une vitesse de lecture pouvant dépasser la barre des 7000 Mo/s. La vitesse d’écriture est quant à elle de 5000 Mo/s. Ajoutons qu’il est disponible en 250 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. Vous pouvez le choisir avec ou sans dissipateur de chaleur, mais ici aussi nous vous conseillons choisir la version avec dissipateur. D’autant plus que cette dernière est quasiment au même prix. En résumé, si vous cherchez un SSD performant, abordable et fiable, ce Samsung 980 Pro possède tout ce dont vous avez besoin.

À lire également : Quel est le meilleur SSD Samsung pour votre configuration ?

Seagate FireCuda 530, le SSD certifié par Sony

Seagate FireCuda 530 Le meilleur SSD PS5 89.98€ Voir l’offre

89.99€ Voir l’offre

125.77€ Voir l’offre

158.99€ Voir l’offre On aime Premier SSD certifié par Sony

Premier SSD certifié par Sony Très rapide

Très rapide Service de récupération Rescue

Service de récupération Rescue Disponible en 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To On n’aime pas Chauffe un petit peu plus que certains concurrents

Samsung n’est pas le seul constructeur à proposer des SSD compatibles avec la PlayStation 5, le Seagate FireCuda 530 est d’ailleurs le premier à avoir été autorisé par Sony. Cette information implique qu’il répond à tous les critères du constructeur, qu’il a jugé suffisamment fiable pour être placé à l’intérieur de sa console.

Il offre une vitesse de lecture de 7300 Mo/s et une vitesse d’écriture de 6900 Mo/s. C’est bien au-dessus des recommandations de Sony, ce qui est parfait. Il est disponible dans plusieurs versions : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Comme pour les autres SSD, vous pouvez vous les procurer avec ou sans dissipateur thermique. Nous vous conseillons de le prendre avec. Ajoutons qu’en plus de tout cela, 5 ans de garantie constructeur sont offerts ainsi que 3 ans de Rescue Data Recovery Services, un service de récupération de données.

MSI Spatium M480 Play, le plus haut de gamme

MSI Spatium M480 Play Le plus haut de gamme 199,98€ > Amazon On aime Design très sympa

Design très sympa Excellents débits en lecture comme en écriture

Excellents débits en lecture comme en écriture Garantie de 5 ans

Garantie de 5 ans Endurance de 1400 To On n’aime pas Prix plus élevé que la concurrence

Prix plus élevé que la concurrence Aucun logiciel de contrôle

MSI propose aussi ses propres SSD, dont le Spatium M480 Play. Il se distingue par son design très fin. Il intègre une puce NAND 3D TLC dotée de 176 couches de Micron qui offre des performances très appréciables et des débits élevés en lecture et en écriture. La gestion thermique est aussi très efficace grâce à un dissipateur thermique. C’est un choix idéal pour étendre la capacité de stockage de sa PS5. En plus, il est vendu avec une garantie de 5 ans et une endurance de 1400 To en écriture.

En termes de performances, le Spatium M480 Play affiche des débits de 7000 Mo/s en lecture séquentielle et 6800 Mo/s en écriture. Il se positionne parmi les SSD PCIe 4 les plus rapides du marché. Ce SSD se révèle donc être un très bon choix, alliant performances élevées et gestion thermique efficace, en répondant aux besoins des joueurs les plus exigeants.

Corsair MP600 Pro, le bon rapport qualité/prix

Corsair MP600 Pro Le bon rapport qualité/prix 94.90€ Voir l’offre

109.99€ Voir l’offre

116.87€ Voir l’offre

120.01€ Voir l’offre

149.90€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix…

Bon rapport qualité/prix… Bonne dissipation thermique

Bonne dissipation thermique Garantie 5 ans

Garantie 5 ans Débits élevés en écriture et en lecture On n’aime pas …mais certains concurrents en font plus pour un prix à peine plus élevé

Corsair, bien connu pour être un constructeur emblématique du marché de l’informatique, propose aussi son SSD pour PS5. Ce dernier, Corsair MP600 Pro LPX, possède un rapport qualité/prix très intéressant. Commençons avec ses caractéristiques : une vitesse de lecture de 7100 Mo/s et celle d’écriture de 6 800 Mo/s. Autant dire qu’il n’a rien à envier à ses concurrents, et que vos temps de chargement promettent d’être très rapides.

Ce qui rend ce SSD aussi intéressant, c’est son tarif en dessous des 100€ (ou qui frôle les 100€ en fonction des constructeurs). Et en plus de cela, le dissipateur thermique est inclus, gérant la chauffe de façon impeccable, de même que 5 ans de garantie sans condition. Enfin, le Corsair MP600 Pro LPX est disponible en version 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To.

Samsung T7, le SSD externe

Samsung T7 Le SSD externe 108€ Voir l’offre

107€ Voir l’offre

109.99€ Voir l’offre

109.99€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre

134.99€ Voir l’offre On aime Prix plus accessible que les SSD interne

Prix plus accessible que les SSD interne Utilisable dans d'autres contextes

Utilisable dans d'autres contextes Format très compact

Format très compact Idéal pour stocker des jeux et éviter d'avoir à les réinstaller On n’aime pas Performances en dessous d'un SSD interne

Performances en dessous d'un SSD interne Impossibilité de lancer des jeux directement depuis le SSD

Si vous n’osez pas ouvrir votre PS5 pour installer un SSD interne, vous avez toujours la possibilité de choisir un SSD externe. Le Samsung T7 est un excellent choix. Il est très compact, ce qui vous permet de l’associer facilement à votre console sans la défigurer complètement.

Alors attention, ses performances sont bien en dessous de ce que proposent les autres SSD internes de cette sélection (1000 Mo/s en lecture et en écriture). Mais c’est bien suffisant pour cet usage. D’ailleurs, l’autre point positif de ce SSD, c’est que vous pourrez l’utiliser pour stocker autre chose que des jeux. Alors si votre pratique du gaming est modérée, c’est le compromis idéal.

🤔 Quels sont les SSD internes compatibles avec la PS5 ?

Interface : SSD M.2 NVMe PCIe Gen4

: SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 Capacité : 250 Go à 4 To (l’extension vers les 8 To est actuellement en bêta)

: 250 Go à 4 To (l’extension vers les 8 To est actuellement en bêta) Structure de refroidissement : doit être doté d’un dissipateur, d’origine ou non

: doit être doté d’un dissipateur, d’origine ou non Vitesse de lecture séquentielle : 5,5 Go/s minimum

: 5,5 Go/s minimum Format : 2230, 2242, 2260, 2280 et 22 110 (type M.2)

: 2230, 2242, 2260, 2280 et 22 110 (type M.2) Dimensions totales avec dissipateur : moins de 110 mm de longueur x 25 mm de largeur x 11,25 mm de hauteur

Avant d’installer votre SSD dans votre PS5, assurez-vous d’avoir le matériel nécessaire, notamment un disque SSD M.2 compatible et un tournevis cruciforme de talle 1.

Pour commencer, éteignez complètement votre PS5 et débranchez-la de toute source d’alimentation. Une fois la console déconnectée, retirez le panneau latéral de la PS5 en utilisant un tournevis cruciforme pour dévisser les vis de fixation. À l’intérieur de la console, localisez le port d’extension M.2. Toute cette opération doit se faire avec la console à plat avec le logo PS vers le bas.

Ensuite, insérez le SSD dans le port M.2 de la PS5. Une fois le SSD en place, réinstallez le panneau latéral de la console et serrez les vis de fixation. Rebranchez votre PS5 et allumez-la. Vous devrez ensuite formater le SSD M.2 dans les paramètres de stockage de la PS5 pour qu’il soit pleinement opérationnel. Une fois le formatage terminé, vous pourrez profiter de la capacité de stockage supplémentaire et des performances améliorées de votre PS5 grâce au nouveau disque SSD M.2.

Pour vous aider, Sony a justement réalisé une vidéo détaillée du processus sur YouTube :

♨️ Le dissipateur thermique est-il obligatoire ?

Nous l’avons vu rapidement dans consigne données par Sony dans le cadre de l’installation d’un SSD, ce dernier doit être doté d’une dissipation thermique, qu’elle soit d’origine ou non. C’est donc obligatoire. Cela signifie que même si vous achetez un SSD qui n’en possède pas, il faudra en installer une quand même. Le plus simple est évidemment de choisir un SSD déjà doté d’un dissipateur, comme tout ce que nous vous avons présenté dans cette sélection. Mais si vous êtes motivés, et que vous savez le faire, vous pouvez l’ajouter vous-même.

À lire également : le dissipateur thermique est-il indispensable ?

💿 Disque dur externe ou disque interne pour la PS5 ?

Lorsqu’il s’agit d’étendre la capacité de stockage de votre PS5, vous avez deux options principales : le SSD externe et le SSD interne. Chacun présente des avantages et des inconvénients, et le choix dépendra de vos besoins spécifiques.

Un SSD externe est une solution pratique pour augmenter la capacité de stockage de la PS5 à moindre coût. Il offre généralement une grande capacité de stockage à un prix abordable, ce qui en fait une option idéale pour les jeux et les fichiers volumineux. Cependant, il est important de noter que les jeux PS5 ne peuvent pas être exécutés directement depuis un disque dur externe. Vous devrez transférer les jeux entre le stockage externe et le stockage interne de la PS5 pour les jouer, ce qui peut être fastidieux.

Un SSD interne offre des performances bien supérieures, permettant de charger les jeux plus rapidement et d’améliorer globalement l’expérience de jeu. Les jeux PS5 peuvent être stockés et exécutés directement depuis un disque SSD interne, ce qui offre une expérience plus fluide. Cependant, les disques SSD internes sont généralement plus coûteux que les disques durs externes, et l’installation peut nécessiter des compétences techniques.

En conclusion, le choix entre un disque SSD externe et un disque SSD interne pour votre PS5 dépendra de vos priorités en termes de coût, de capacité de stockage et de performances. Un disque dur externe est idéal pour stocker des jeux moins fréquemment utilisés, tandis qu’un disque SSD interne est recommandé pour une expérience de jeu optimale avec des temps de chargement plus courts. Il peut également être judicieux d’envisager une combinaison des deux options pour répondre à différents besoins de stockage.

👀 Y a-t-il une perte de performances en jouant avec un disque externe ?

Lorsque vous jouez à des jeux depuis un disque externe sur votre PS5, il est possible de constater une légère perte de performances par rapport au stockage interne de la console. Cette perte de performances peut se manifester principalement sous la forme de temps de chargement légèrement plus longs, bien que la gravité de cette situation puisse varier en fonction de la vitesse du disque externe. Cependant, il est important de noter qu’en cas d’utilisation d’un SSD interne, cette perte de performances est généralement minime et ne devrait pas affecter de manière significative votre expérience de jeu.