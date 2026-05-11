Pénurie de mémoire : Samsung, SK Hynix et les autres ne pourront pas inverser la tendance avant 2028

Le PDG de Silicon Motion tire la sonnette d’alarme : la pénurie mondiale de mémoire DRAM et de stockage NAND, alimentée par la course à l’intelligence artificielle, pourrait durer jusqu’en 2028. Les prix devraient continuer à grimper, et les consommateurs comme les entreprises devront s’armer de patience.

La pénurie de mémoire DRAM et de stockage NAND, qui touche aussi bien le marché grand public que le secteur des entreprises, ne devrait pas se résorber avant 2028. C’est ce qu’indique Chia-Chang Gou, directeur général de Silicon Motion, un fabricant de contrôleurs pour mémoire NAND.

L’IA, moteur principal de la tension sur les approvisionnements

Selon Gou, le déséquilibre entre l’offre et la demande s’explique en grande partie par l’appétit croissant des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle. Ces dernières sécurisent leurs approvisionnements bien à l’avance, en signant des contrats à long terme et en effectuant des prépaiements auprès des fabricants. À ce jour, les capacités de production actuelles ne permettraient de couvrir qu’entre 60 et 70 % de la demande totale.

Le dirigeant souligne par ailleurs un glissement dans les priorités de l’industrie : les investissements en IA se déplacent progressivement de l’entraînement des modèles vers l’inférence, ce qui alimente simultanément la demande en mémoire et en stockage.

Des nouvelles usines, mais pas avant 2027

Les grands fabricants de DRAM et de NAND travaillent à l’extension de leurs capacités de production, mais ces projets prennent du temps. Selon Silicon Motion, la construction d’une usine et la montée en cadence de sa production nécessitent au moins deux à trois ans. Les premières expansions ne devraient pas être opérationnelles avant 2027, et le volume de production ne pourrait atteindre un niveau significatif qu’à la fin de cette année-là, voire au début de 2028.

Autre contrainte mentionnée par Gou : les délais de livraison des composants se situent généralement entre un an et un an et demi, ce qui rend difficile toute réponse rapide aux tensions actuelles.

Des prix en hausse, avec des conséquences sur le marché

Cette situation se répercute sur les prix. Silicon Motion anticipe une hausse des tarifs de la mémoire et des SSD tout au long du second semestre 2026. Ces augmentations commencent à peser sur les fabricants de produits grand public, certains étant contraints d’abandonner des références devenues trop coûteuses à produire.

L’espoir placé dans les fabricants chinois comme CXMT ou YMTC semble également limité : la demande intérieure en Chine a elle-même atteint des niveaux qui mettent ces entreprises sous pression. Samsung, de son côté, a indiqué s’attendre à ce que la pénurie soit plus prononcée en 2027 qu’en 2026.

Quant à SK Hynix, le fabricant coréen aurait récemment refusé des investissements susceptibles de le contraindre à réserver sa production à des clients spécifiques, afin de conserver une plus grande flexibilité commerciale.

Une situation qui devrait encore s’aggraver

Les prévisions de Silicon Motion sont plus pessimistes que celles formulées jusqu’ici par le secteur, qui tablait sur une normalisation autour de 2027. La mise en service prévue de centres de données à l’échelle du gigawatt dans les prochaines années ne devrait pas arranger les choses, en faisant peser une pression supplémentaire sur des capacités déjà insuffisantes.