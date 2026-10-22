ChatGPT : vous pouvez enfin cacher vos discussions, mais n’oubliez surtout pas le code PIN

ChatGPT permet désormais de dissimuler certaines conversations derrière un code PIN ou une authentification biométrique. Mais cette nouvelle protection s’accompagne d’une restriction importante qui pourrait vous faire perdre définitivement vos échanges.

OpenAI a lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée Locked Chats, qui permet aux utilisateurs de ChatGPT de sécuriser des conversations à l’aide d’un code PIN ou la reconnaissance faciale / le capteur d’empreinte, aussi bien sur ordinateur que sur smartphone. L’entreprise déploie la fonction progressivement sur l’ensemble de ses abonnements.

Masquer les conversations des regards indiscrets

Concrètement, lorsqu’un utilisateur déplace une conversation vers la section Locked Chats, celle-ci disparaît de l’historique principal, de la liste des éléments épinglés et de la barre de recherche. Les échanges concernés sont alors regroupés dans un dossier dédié, accessible depuis la barre latérale. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de dissimuler certaines discussions avec le chatbot lorsqu’ils prêtent leur téléphone à un proche ou utilisent l’application dans un lieu public, comme les transports en commun ou un café.

Sur les versions web et bureau, l’accès à ces conversations protégées nécessite la saisie d’un code PIN à quatre chiffres, défini par l’utilisateur lui-même. Sur mobile, ChatGPT se sert directement sur les systèmes d’authentification biométrique existants, à savoir Face ID, Touch ID ou le capteur d’empreintes digitales sous Android, ce qui permet de débloquer les conversations sans avoir à retaper systématiquement un code.

Une mémoire de l’IA cloisonnée

Cette mise à jour modifie également la manière dont l’intelligence artificielle gère le contexte et la mémoire personnelle associée au compte. Les conversations verrouillées fonctionnent avec une mémoire isolée : tout élément personnel évoqué dans un échange protégé ne sera pas réutilisé par l’IA dans les conversations ultérieures classiques.

ChatGPT peut désormais cacher vos conversations, mais attention à ce piègeToutefois, cette séparation de la mémoire ne doit pas être confondue avec un chiffrement renforcé. OpenAI précise, sur sa page d’assistance officielle, que le verrouillage d’une conversation n’implique pas de chiffrement de bout en bout. L’entreprise continue de conserver les journaux de conversation selon ses politiques de confidentialité habituelles. Par ailleurs, les éléments de mémoire enregistrés avant l’activation du verrouillage restent stockés dans le profil principal de l’utilisateur.

Quelques limites toutefois

Plusieurs restrictions encadrent l’usage de cette fonctionnalité. En cas d’oubli du code PIN, la réinitialisation entraîne la suppression définitive de l’ensemble des conversations verrouillées, ainsi que des fichiers et contenus associés enregistrés dans cette section.

Locked Chats n’est par ailleurs pas disponible pour les sessions temporaires, les conversations archivées, les discussions de groupe, ni pour les comptes spécialisés liés au domaine de la santé. OpenAI a confirmé que cette fonctionnalité serait déployée progressivement sur l’ensemble de ses offres, à savoir Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise et Education. Son apparition dans les menus d’options des utilisateurs peut donc prendre un certain temps selon les comptes.