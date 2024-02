ChatGPT se dote d’une mémoire, le chatbot va se souvenir de vos conversations

La célèbre intelligence artificielle d’OpenAI, ChatGPT, va avoir le droit à une nouvelle fonctionnalité. Afin d’améliorer le chatbot et l’expérience utilisateur, ses créateurs vont le doter d’une mémoire. Ainsi, l’IA pourra se souvenir des conversations qu’elle a eues avec les usagers.

©Jonathan Kemper via Unsplash

ChatGPT est en constante évolution afin de devenir le meilleur chatbot du marché. Ses créateurs chez OpenAI ajoutent régulièrement de nouvelles fonctionnalités et outils à l’IA. Par exemple, récemment, ChatGPT a fusionné avec Dall-E afin de permettre aux utilisateurs de générer des images.

Ce n’est évidemment pas tout et OpenAI est en quête perpétuelle d’amélioration pour son intelligence artificielle. Pour ce faire, la firme teste actuellement une nouvelle fonctionnalité pour son LLM. Celle-ci permet à ChatGPT de se souvenir des informations fournies par les utilisateurs au cours des conversations précédentes.

Cette fonction est conçue pour améliorer l’expérience utilisateur en permettant à ChatGPT de contextualiser les nouvelles conversations et de fournir des réponses plus pertinentes. De plus, c’est un gain de personnalisation pour les usagers à la manière d’un autre projet d’OpenAI, les GPT’s. Eux aussi devraient bénéficier du gain de mémoire de l’IA.

©OpenAI

ChatGPT va se souvenir de ce que vous aimez

La mémoire de l’IA est actuellement testée auprès de certains utilisateurs gratuits et ChatGPT Plus. Cependant, lors de son déploiement, les usagers de ChatGPT pourront constater que l’IA se souvient de manière informelle des détails partagés.

Cette fonctionnalité de ChatGPT pourra inclure les préférences alimentaires ou les anecdotes personnelles partagées avec l’IA. OpenAI pense à tout, certaines personnes pourraient voir d’un mauvais œil la mémoire de l’IA c’est pourquoi elle pourra être désactivée.

Pour ce faire, il suffira d’activer un mode inédit appelé “Conversation temporaire” ou en supprimant des souvenirs. OpenAI assure que les souvenirs des utilisateurs seront exclus des données d’entraînement de ChatGPT pour protéger la vie privée des utilisateurs. De plus, ChatGPT ne devrait pas mémoriser les informations sensibles, sauf si les utilisateurs le demandent explicitement.

©OpenAI

La mémoire de l’IA, un risque pour vos données ?

Malheureusement, cela ne signifie pas que l’IA sera 100% sans danger. ChatGPT est faillible comme toutes les intelligences artificielles. Le chatbot est sujet à des crises de paresse mais aussi des bugs parfois très préoccupants.

OpenAI assure que les informations personnelles des usagers ne seront pas transmises à des tiers. Cependant, un problème rencontré par l’IA il y a peu tend à prouver le contraire. En effet, en début d’année, le LLM avait communiqué à un usager les mots de passe et identifiants d’une entreprise pharmaceutique. Il ne s’agissait que d’un bug mais les conséquences auraient pu être désastreuses.

L’intelligence artificielle est un domaine encore mal maîtrisé, la faire évoluer peut être à la fois bon et mauvais. Après tout, certains chercheurs d’OpenAI pensent que le nouveau modèle de l’entreprise pourrait être un danger pour l’humanité. En espérant que la mémoire de ChatGPT soit utile et non la source de nouveaux problèmes pour les utilisateurs.