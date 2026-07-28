Vos discussions privées avec Claude peuvent fuiter et apparaître sur Google

Des discussions privées d’utilisateurs du chatbot d’Anthropic ont été indexées par Google le week-end du 26 juillet 2026, révélant pour la deuxième fois une faille liée aux liens de partage de la plateforme.

Le week-end dernier, des utilisateurs de Reddit ont découvert qu’il était possible d’accéder à des conversations menées sur Claude, le chatbot développé par Anthropic, directement depuis Google Search. En ajoutant simplement la requête site:claude.ai/share dans le moteur de recherche, n’importe qui pouvait consulter des transcriptions de discussions réelles.

Parmi les conversations ainsi exposées figuraient, selon Cyber Security News, des échanges d’avocats portant sur des stratégies juridiques, des ingénieurs traitant de questions techniques, ainsi que des utilisateurs évoquant des problèmes personnels. Selon la nature des contenus, les conséquences pour les personnes concernées pouvaient aller du simple embarras à une situation bien plus délicate.

Une faille liée aux liens de partage

Anthropic a réagi rapidement après que le fil Reddit a commencé à circuler. Désormais, une recherche avec la même requête ne renvoie aucun résultat, et les conversations semblent à nouveau protégées. La société a donc colmaté la brèche dans un délai relativement court.

Il convient toutefois de préciser que cette faille ne semble pas avoir touché l’ensemble des utilisateurs de Claude. Les chats concernés étaient a priori des « liens de partage », c’est-à-dire des liens générés par Claude lorsqu’un utilisateur choisit de partager une conversation avec quelqu’un d’autre. C’est cette fonctionnalité qui aurait permis l’indexation par Google.

Cela dit, la situation n’est pas totalement nette. Un incident similaire s’était déjà produit en septembre dernier, et, comme le rapporte Futurism, au moins un utilisateur concerné à l’époque avait affirmé ne jamais avoir utilisé la fonction de partage. Si l’on prend cette déclaration au sérieux, il est possible que certaines conversations exposées n’aient jamais été partagées volontairement par leurs auteurs.

Ce n’est pas la première fois

C’est la deuxième fois que ce type d’incident touche les utilisateurs de Claude. Les utilisateurs de ChatGPT avaient, de leur côté, été confrontés à un problème similaire en août dernier. Ces cas répétés posent une question plus large sur la confidentialité des échanges avec les assistants basés sur l’intelligence artificielle.

Ce que font les entreprises de vos conversations

Même en dehors de ces incidents d’indexation, les conversations avec un chatbot ne sont pas nécessairement confidentielles. Chez Anthropic, comme dans la plupart des entreprises du secteur, les échanges sont utilisés pour entraîner les futurs modèles, sauf si l’utilisateur choisit explicitement de s’y opposer. Certaines entreprises font également lire des conversations par des employés humains, ce que les utilisateurs n’ont pas forcément à l’esprit lorsqu’ils abordent des sujets sensibles avec leur assistant.

Par ailleurs, même après suppression d’une conversation, les données ne disparaissent pas immédiatement. Anthropic conserve ainsi les données de chat pendant 30 jours après que l’utilisateur a effacé la conversation. Pendant cette période, les données restent sur les serveurs de l’entreprise, sans que l’utilisateur puisse y accéder.