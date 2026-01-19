ChatGPT : pourquoi vous allez bientôt voir des publicités sous vos conversations

OpenAI a confirmé l’arrivée prochaine de publicités au sein de ChatGPT. Les annonces concerneront dans un premier temps les utilisateurs de la version gratuite ainsi que les abonnés au nouveau forfait Go, le moins onéreux de la gamme. Un déploiement progressif aux États-Unis Les utilisateurs américains commenceront à voir des publicités dans les semaines à […]

OpenAI a confirmé l’arrivée prochaine de publicités au sein de ChatGPT. Les annonces concerneront dans un premier temps les utilisateurs de la version gratuite ainsi que les abonnés au nouveau forfait Go, le moins onéreux de la gamme.

Un déploiement progressif aux États-Unis

Les utilisateurs américains commenceront à voir des publicités dans les semaines à venir, à moins qu’ils ne souscrivent aux abonnements Plus ou Pro. Les mineurs de moins de 18 ans, qu’ils aient déclaré leur âge ou qu’ils soient détectés comme tels par le système, ne seront pas exposés à ces annonces.

Un format publicitaire encadré

Concrètement, les publicités apparaîtront sous les réponses générées par l’intelligence artificielle. Elles seront contextuelles, c’est-à-dire en lien avec le sujet de la conversation. OpenAI précise toutefois que ces annonces n’influenceront pas les réponses du chatbot et que les annonceurs n’auront pas accès aux échanges des utilisateurs.

À titre d’exemple, une requête concernant des idées pour un dîner pourrait être suivie d’une publicité pour une sauce pimentée, clairement identifiée comme contenu sponsorisé. Une question sur Santa Fe pourrait quant à elle déclencher l’affichage d’une annonce proposant des services de planification de voyage.

Certaines conversations resteront exemptes de publicité, notamment celles portant sur la santé ou la politique. Les utilisateurs conserveront également la possibilité de désactiver la personnalisation des annonces et de supprimer les données utilisées à cette fin.

Un nouveau forfait intermédiaire

Cette annonce ne constitue pas une surprise pour les observateurs. Dès octobre dernier, The Information rapportait qu’OpenAI avait recruté plusieurs centaines d’anciens employés de Meta. Par la suite, des développeurs avaient repéré des références publicitaires dans le code d’une version bêta de l’application Android.

Parallèlement, OpenAI déploie aux États-Unis son offre Go, déjà testée en Inde et dans d’autres pays. Proposé à 8 dollars par mois, ce forfait offre dix fois plus d’interactions que la version gratuite, un accès au modèle GPT-5.2 et une mémoire étendue.

Une nécessité économique

Cette stratégie publicitaire s’inscrit dans un contexte financier tendu pour OpenAI, qui n’a pas encore atteint la rentabilité. Environ 95 % de son près d’un milliard d’utilisateurs hebdomadaires continuent d’utiliser la version gratuite.

À noter également : ChatGPT a discrètement lancé cette semaine un outil de traduction automatique. Celui-ci prend en charge 47 langues et propose quatre registres de ton différents. L’interface rappelle celle de Google Translate. Des options de traduction d’images et de fichiers audio sont visibles mais ne sont pas encore fonctionnelles.