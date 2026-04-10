Vous utilisez ChatGPT pour coder ? Le prix va drastiquement augmenter

La société américaine introduit un nouveau palier tarifaire, entre son offre Plus à 20 dollars et son offre Pro à 200 dollars, pour répondre à la hausse de la demande liée aux outils de génération de code.

OpenAI a annoncé jeudi le lancement d’un nouvel abonnement à ChatGPT, facturé 100 dollars par mois. Ce nouvel abonnement, baptisé lui aussi “Pro”, vient s’intercaler entre le plan Plus à 20 dollars et le plan Pro existant à 200 dollars, dont il reprend le nom mais pas tout à fait les caractéristiques.

La décision fait suite à une montée en charge notable de l’utilisation de Codex, l’application de génération de code développée par OpenAI. La société indique que son usage a progressé de plus de 70 % d’un mois sur l’autre depuis le début de l’année. Ce type d’utilisation consomme davantage de tokens, l’unité de base du traitement par les modèles d’IA, que de simples échanges textuels, ce qui pousse les utilisateurs à atteindre leurs limites de consommation plus rapidement.

Un échelon intermédiaire

Jusqu’à présent, les abonnés au plan Plus à 20 dollars qui épuisaient leur quota n’avaient guère d’autre choix que d’attendre la remise à zéro mensuelle ou de passer directement au plan Pro à 200 dollars. Le nouvel abonnement à 100 dollars cherche à combler cet écart.

Concrètement, ce nouveau plan donne accès à des limites d’utilisation de Codex cinq fois supérieures à celles du plan Plus. Il inclut également l’ensemble des fonctionnalités du plan Pro à 200 dollars, dont l’accès au modèle ChatGPT Pro, ainsi qu’un accès illimité aux modèles Instant et Thinking. Le plan Pro à 200 dollars, lui, offre des limites vingt fois supérieures à celles du plan Plus.

Une structure tarifaire qui ressemble à celle d’Anthropic

Cette nouvelle grille tarifaire n’est pas sans rappeler celle mise en place par Anthropic pour son assistant Claude. La société propose en effet un abonnement Claude Max à 100 dollars par mois, offrant cinq fois la capacité du plan de base à 20 dollars, et un Claude Max à 200 dollars pour vingt fois cette même capacité. Les deux entreprises convergent donc vers une architecture similaire, à des prix identiques.

Le marché des outils de codage assisté par IA s’est considérablement animé ces derniers mois. Claude Code, le produit d’Anthropic dédié à la programmation, avait déjà suscité un fort intérêt à la fin de l’année 2025. OpenAI entend visiblement ne pas laisser ce segment à ses concurrents.