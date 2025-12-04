ChatGPT et Apple vous cachent cette fonctionnalité qui va changer votre vie

Une analyse du code de l’application ChatGPT sur iPhone révèle une fonctionnalité cachée qui permettrait à l’intelligence artificielle d’accéder aux données d’Apple Health pour fournir des analyses personnalisées sur le sommeil et l’activité physique, potentiellement dès 2026.

Image générée par IA.

Des indices découverts récemment dans le code de l’application iOS de ChatGPT laissent entrevoir une possible intégration entre le chatbot d’OpenAI et l’écosystème de santé d’Apple. Une icône cachée et des lignes de code inactives suggèrent qu’une fonctionnalité permettant à l’intelligence artificielle d’accéder aux données d’Apple Health est en cours de développement.

Un accès aux données biométriques et d’activité

L’examen du code révèle la présence d’un “connecteur” situé dans la section des paramètres de l’application, similaire aux intégrations déjà existantes pour les outils de productivité. Les chaînes de caractères identifiées font référence à plusieurs catégories de santé spécifiques, notamment l’activité physique, le sommeil, la nutrition, la respiration et l’audition.

Image : MacRumors

Bien que la fonctionnalité soit actuellement désactivée et qu’aucune date de lancement officielle n’ait été communiquée, les spéculations évoquent un déploiement possible à l’horizon 2026. Cette nouveauté nécessiterait l’autorisation explicite de l’utilisateur pour permettre à ChatGPT de lire et d’analyser ces informations sensibles.

Vers une analyse conversationnelle de la santé

Cette potentielle mise à jour marquerait une évolution dans l’usage des applications de santé, passant d’une consultation passive de graphiques à une interaction active. L’intégration permettrait aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel, telles que “Comment a évolué mon sommeil cette semaine ?” ou “Dois-je ajuster mes entraînements selon mes données récentes ?”.

L’objectif serait de rendre l’interprétation des données de santé plus accessible aux personnes ne maîtrisant pas l’analyse de données brutes, en transformant les statistiques en conseils personnalisés.

La confidentialité compromise ?

Cette découverte intervient alors que des rapports indiquent qu’Apple pourrait par ailleurs se rapprocher de Google Gemini pour ses futures fonctionnalités d’IA. L’intégration de ChatGPT dans Apple Health reste pour l’instant au stade de rumeur basée sur des éléments techniques.

Si elle venait à être déployée, la question de la confidentialité des données serait centrale. Les utilisateurs devraient gérer scrupuleusement les permissions accordées à l’IA, définissant quelles informations peuvent être partagées avec les serveurs d’OpenAI. Il est également possible qu’Apple développe en parallèle son propre assistant de santé basé sur l’IA, intégrant des fonctions similaires de coaching virtuel.