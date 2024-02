Meilleur forfait SFR : quel abonnement choisir en 2024 ?

🧐 Qui est SFR ?

SFR, acronyme de Société Française du Radiotéléphone, est l’un des acteurs majeurs du paysage des télécommunications en France. Fondée en 1987, l’entreprise s’est rapidement imposée comme un pilier du secteur, offrant une large gamme de services incluant la téléphonie mobile, l’internet haut débit, et la télévision. En tant que filiale du groupe Altice France, SFR bénéficie d’un réseau solide et d’une expertise technique lui permettant de proposer des solutions intéressantes à ses clients. Aujourd’hui, l’opérateur se distingue par son engagement envers le déploiement de la technologie 5G.

Au fil des années, SFR a su évoluer en adaptant ses offres aux besoins changeants de sa clientèle. De la mise en place des premières offres de téléphonie mobile à l’introduction de l’internet très haut débit, l’entreprise a toujours cherché à innover. Cette volonté se reflète dans son investissement continu dans l’infrastructure réseau, qui permet à SFR de couvrir une grande partie du territoire français. Grâce à un service client reconnu et à une stratégie axée sur la satisfaction utilisateur, SFR continue de jouer un rôle crucial dans le développement numérique de la France, en connectant des millions de personnes à ce qui compte le plus pour elles.

SFR propose un bel éventail de forfaits adaptés à tous les besoins et à tous les budgets. Avec ou sans engagement, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages en choisissant cet opérateur. Mais c’est aux familles que les offres s’adressent principalement. Si vous souscrivez à plusieurs forfaits, pour plusieurs membres de votre famille, vous pourrez profiter de belles réductions allant de 5€ à 15€ par mois, ce qui n’est pas rien.

Évidemment, ces dernières sont encore plus intéressantes (et les options plus nombreuses) si vous êtes aussi un client Internet. 5 forfaits vous sont proposés, allant de 4€/mois à 64,99€/mois. Regardons-les de plus près.

🔗 Forfaits mobiles SFR : avec engagement…

Aujourd’hui, les forfaits avec engagement ne sont pas les plus populaires sur le marché de la téléphonie mobile. Cependant, ils sont toujours présents chez certains opérateurs historiques. Chez SFR, ils sont au nombre de deux.

Vous offrant respectivement 240 Go et 210 Go de données mobiles, ils s’adressent aux consommateurs ayant de gros besoins en data. Ce qui les différencie, à par cela, ce sont leurs options à l’international. Le forfait 240 Go inclut les appels vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM, du Canada, des USA et de la Chine et vers plus de 100 destinations. Ainsi que 30 Go utilisables à l’étranger. Les deux vous permettent aussi d’obtenir un smartphone à un prix préférentiel.

Ajoutons que le forfait 240 Go bénéficie d’une réduction de 15 euros pour les abonnés Box SFR.

👀 …ou sans engagement ?

Les forfaits sans engagement sont plus nombreux, car ils correspondent plus à la demande actuelle des consommateurs. Ils sont donc au nombre de 5, allant de 4€/mois à 34,99€/mois.

Le forfait 2H 100 Mo

Ce forfait, coûtant moins de 5 euros (gratuit pendant 6 mois puis facturé 3,99€/mois pour les abonnés Box SFR), s’adresse aux utilisateurs qui n’ont pas de gros besoins. Il offre les SMS illimités ainsi que 2 heures d’appels et 100 Mo de datas en 4G+. Vous l’aurez compris, c’est une formule très minimaliste mais qui a le mérite d’être économique, même si certains opérateurs proposent ce genre de forfaits à des prix plus bas encore.

Le forfait 4G+ 5 Go

Pour ceux qui cherchent une solution économique avec appels et SMS illimités ainsi qu’une petite quantité de datas, c’est le forfait 5 Go 4G+ qui vous correspondra le mieux. Ce dernier coûte 16,99€/mois pendant 6 mois, mais son prix est bien plus avantageux pour les abonnés Box SFR : 8,99€/mois pendant 6 mois puis 11,99€/mois.

Les données mobiles sont utilisables en Europe et dans les DOM et vous pouvez profiter de la 4G+, qui, bien que moins rapide que la 5G, est très satisfaisante pour une utilisation classique de votre smartphone.

Les forfaits 5G

Passons aux forfaits 5G qui offrent tous appels et SMS illimités. C’est au niveau de la quantité de data qu’ils se différencient, ainsi que sur les options internationales. Vous avez donc le choix entre 100 Go, 140 Go ou 200 Go de données mobiles. Ici encore, les prix sont beaucoup plus avantageux pour les abonnés Box SFR. Les deux premiers vous permettront de communiquer en Europe et dans les DOM, seul le dernier possède une couverture internationale vers plus de 100 destinations dont les USA, le Canada et la Chine.

Vous pouvez utiliser ces forfaits sur les réseaux 4G et sur le réseau 5G sans surcoût en fonction de votre emplacement et de votre équipement.

📱 Acheter un smartphone pour accompagner son forfait SFR

Nous l’avons rapidement survolé, mais certains forfaits SFR vous permettent d’obtenir un smartphone à prix réduit. Cela vous demandera néanmoins de vous engager pendant 24 mois, comme chez la plupart des opérateurs.

Pour en profiter, il vous faudra débourser un acompte au moment de la souscription. Le montant de ce dernier dépendra du modèle que vous avez choisi. Plus ce dernier est cher et haut de gamme, plus l’acompte est élevé. Ensuite, chaque mois, vous rembourserez une partie du smartphone en plus de votre forfait mensuel. Ce remboursement s’étalera sur 24 mois. C’est un excellent moyen de s’offrir un smartphone premium sans avoir à dépenser une somme importante en une seule fois.

Cela vous ouvre aussi le droit à certains privilèges, comme celui de vous faire prêter un smartphone de remplacement en cas de panne, de vol ou de perte. C’est aussi une récompense de votre engagement. Au bout de 24 mois, SFR peut vous reprendre votre smartphone contre un certain montant afin que vous recommenciez un nouvel engagement avec un appareil neuf.

🚀 Quel forfait choisir chez SFR ?

Choisir le bon forfait chez SFR nécessite de prendre en compte plusieurs critères essentiels, tels que vos habitudes de consommation, votre budget, et l’usage que vous avez prévu de votre mobile. SFR propose une gamme étendue de forfaits, allant des offres sans engagement idéales pour ceux qui cherchent flexibilité et prix attractifs, aux forfaits avec engagement offrant des avantages supplémentaires comme des smartphones à prix réduit, un volume de data plus conséquent, et l’accès à des services exclusifs.

Avant de faire votre choix, il est important de considérer votre couverture réseau dans la zone où vous utilisez le plus souvent votre téléphone. SFR investit continuellement dans le déploiement de son réseau pour améliorer la couverture et la qualité de service, y compris le déploiement de la 5G dans de plus en plus de villes. Pour ceux qui voyagent fréquemment à l’étranger, les forfaits incluant des options internationales peuvent être particulièrement avantageux, offrant des minutes d’appel, des SMS, et un volume de data utilisables sans frais supplémentaires dans de nombreux pays. En somme, le meilleur forfait SFR pour vous dépendra de vos besoins spécifiques, de votre budget, et de l’utilisation prévue de votre mobile, avec la possibilité de changer ou d’ajuster votre forfait selon l’évolution de vos besoins.

📈 L’évolution de la couverture réseau SFR

L’évolution de la couverture réseau de SFR au fil des années témoigne d’un bel engagement envers l’amélioration de la qualité de service et l’accessibilité pour ses clients. Depuis son lancement, SFR a considérablement étendu sa couverture, tant en termes de réseau mobile que d’accès à l’internet haut débit. Historiquement, l’opérateur a suivi un plan ambitieux de déploiement de la technologie 4G, couvrant désormais plus de 99% du territoire français. Cette expansion a été essentielle pour répondre aux besoins croissants en connectivité mobile et en consommation de données. En parallèle, SFR a également travaillé à l’amélioration de sa couverture en zones rurales et isolées, zones traditionnellement moins bien desservies, afin d’assurer une connectivité fiable et de qualité à travers tout le territoire.

L’avènement de la 5G marque une nouvelle étape significative dans l’évolution de la couverture réseau de SFR. L’opérateur a lancé ses premiers services 5G fin 2020 dans plusieurs villes françaises, avec l’objectif d’élargir rapidement cette couverture à d’autres régions. Aujourd’hui, la 5G SFR est en place dans la majorité des grandes villes, et dans de plus en plus de zones rurales.

Couverture 4G Couverture 5G

🌐 Quel est le meilleur forfait international de SFR ?

Il n’existe pas à proprement parlé de forfait international chez SFR, cependant, certaines formules s’y prêtent plus que d’autres. Le forfait 240 Go (avec engagement) et le forfait 200 Go (sans engagement) permettent de communiquer avec l’Europe, les DOM et plus de 100 autres pays.

Cependant, si vous n’avez pas envie d’opter pour un tel forfait, il existe également des packs permettant de communiquer avec certaines régions de façon temporaire :

Le pack séjour Émirats : 1000 minutes d’appels, 1000 SMS et 1 Go pendant 7 jours (30€)

: 1000 minutes d’appels, 1000 SMS et 1 Go pendant 7 jours (30€) Le pack séjour USA : 30 minutes d’appels, 30 SMS et 200 Mo pendant 7 jours (25€)

: 30 minutes d’appels, 30 SMS et 200 Mo pendant 7 jours (25€) Le pack séjour Maghreb : 30 minutes d’appels, 50 SMS et 3 Go pendant 7 jours (25€)

🏠 Les abonnements mobile + box internet SFR

Vous l’avez remarqué tout au long de ce guide, les tarifs des différents forfaits mobiles sont infiniment plus avantageux si vous les coupler avec une box SFR. L’opérateur vous permet en effet de profiter d’une réduction permanente, jusqu’à 15 euros, si vous cumulez les deux services. Celle-ci est valable même après l’augmentation du prix de votre forfait, après 6 mois.

C’est probablement l’opérateur qui offre les plus importantes réductions “forfait + box”. Alors avant de vous lancer avec SFR mobile, réfléchissez au fait de souscrire à tous les services, car c’est ce qui vous permettra de bénéficier de tarif proche de certains concurrents aux prix très compétitif, mais avec une qualité de service supérieure.

🚀 Des options pour booster son forfait mobile SFR

L’un des avantages à passer par un opérateur historique, et pas une filiale low-cost comme Red by SFR (en plus des forfaits avec engagement permettant d’obtenir un nouveau smartphone à prix réduit), ce sont les options. SFR en propose plusieurs qui vous permettront de personnaliser votre forfait.

Vous pouvez par exemple avoir accès à de nombreuses plateformes de streaming à prix réduit, à différents espaces de stockages dématérialisés, à des services de Cloud Gaming, de livres numériques, de streaming musical ou de cybersécurité. Toutes ces options rajouteront quelques euros par mois à votre facture. Attention à ne pas trop en cumuler au risque que cette dernière devienne très élevée.

Les promotions et offres spéciales de SFR représentent une opportunité attrayante pour les nouveaux clients ainsi que pour les abonnés existants désireux d’optimiser leur budget tout en bénéficiant de services de qualité. SFR propose régulièrement des réductions significatives sur ses forfaits mobiles et offres Internet, notamment lors d’événements commerciaux clés tels que le Black Friday, la rentrée scolaire, ou encore pendant les périodes de soldes.

Pour en profiter, il est conseillé de surveiller de près le site officiel de SFR ou de s’abonner à la newsletter et aux réseaux sociaux de l’opérateur, qui informent des dernières promotions disponibles. Les offres spéciales peuvent inclure des tarifs réduits pendant les premiers mois d’abonnement, des volumes de data supplémentaires, l’accès gratuit à des chaînes de télévision ou services de streaming pendant une durée limitée, ainsi que des remises sur l’achat de smartphones lorsqu’ils sont associés à certains forfaits.

