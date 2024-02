Meilleur forfait Bouygues Telecom : quel abonnement choisir en 2024 ?

Bouygues Telecom, acteur majeur du marché des télécommunications en France, est réputé pour son innovation et la qualité de ses services. L’opérateur propose une large gamme de produits et services. C’est le choix parfait si vous souhaitez prendre un abonnement accompagné d’un smartphone. Voici les meilleurs forfaits Bouygues Telecom de 2024.

✅ Pourquoi choisir Bouygues Telecom ?

Est-il encore nécessaire de présenter Bouygues Telecom ? Cette entreprise fait partie, depuis de nombreuses années, des meilleurs opérateurs mobiles en France. Reconnu notamment grâce à son réseau fiable couvrant 99% de la population, elle propose une variété de forfaits adaptés à tous les besoins et à tous les budgets. On pense notamment à la gamme B&You spécialisée dans les forfaits sans engagement. Les forfaits Bouygues Telecom incluent les services classiques tels que les appels, SMS et MMS illimités, une grande quantité de data sur le réseau 5G, et la possibilité d’obtenir des smartphones à prix réduit avec des options de paiement flexibles. De plus, Bouygues Telecom enrichit ses offres avec divers services, inclus ou non, offrant ainsi un excellent rapport qualité/prix.

Parmi ces services, on peut noter que les utilisateurs bénéficient davantage tels qu’un accès à des smartphones de grandes marques à des tarifs avantageux, des solutions de sécurité fournies par Norton et des options favorisant la durabilité des appareils qui comprennent notamment la reprise, la réparation, ou le recyclage d’anciens téléphones, ainsi que des propositions d’achat pour des smartphones reconditionnés. Bouygues Telecom offre également la possibilité de réduire le coût de l’abonnement mobile en le combinant avec une offre box internet. Avec un large choix de forfait, de services et de smartphones, il est n’est pas étonnant de voir l’opérateur figurer parmi la liste des meilleurs fournisseurs.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs forfaits mobiles de 2024

💸 Économiser avec Bouygues Telecom : les forfaits pas chers

Commençons notre analyse des différents forfaits Bouygues Telecom en nous intéressant aux formules qui ne s’encombrent d’aucune fonctionnalité superflue et qui sont donc proposées à des prix tout doux : les forfaits Sensation. Deux versions différentes existent :

En premier, on trouve le célèbre forfait 2h 100 Mo à 2€/mois pendant 6 mois, puis à 7,99€/mois. Les appels et les données mobiles peuvent être utilisés en France mais aussi en Europe, dans les DOM et en Suisse, il peut être bloqué ou ouvert au hors forfait en fonction de vos préférences.

Le second est un forfait évolutif à 6,99€/mois qui commence avec 2 heures d’appels par mois, SMS/MMS illimités et 1 Go d’Internet. Puis, tous les 6 mois, il évolue, en passant à 10 puis 20 Go de données mobiles par mois. C’est le forfait idéal pour les adolescents, dont les besoins grossissent au fur et à mesure des années.

🚀 Forfaits 4G/5G Bouygues Telecom : des formules plus classiques

Bouygues Telecom propose aussi un vaste choix de forfaits plus classiques avec SMS/MMS/appels illimités et des enveloppes data plus ou moins conséquentes en fonction de vos besoins. Ces dernières commencent à partir de 100 Go et vont jusqu’à 300 Go.

Tous ces forfaits sont compatibles avec le réseau 4G et le réseau 5G. Si vous smartphone est compatible avec ce dernier, vous pourrez donc en bénéficier sans surcoût. Plus de 40 grandes villes et 3000 communes sont actuellement équipées.

🔄 Bouygues Telecom propose-t-il des forfaits sans engagement ?

Non, tous les forfaits proposés par Bouygues Telecom sont des forfaits nécessitant un engagement de 12 ou 24 mois. Si cela vous freine, il faudra vous tourner vers B&YOU, la filiale plus low-cost de la marque, qui, elle, ne propose QUE des forfaits sans engagement. Cependant, sachez qu’en choisissant Bouygues Telecom, vous avez accès à certains avantages (induits par les formules avec engagements) notamment la possibilité d’obtenir un smartphone à prix réduit ou bien une promotion sur le prix du forfait la première année.

🌐 Couverture réseau 5G de Bouygues Telecom : un argument majeur

Bouygues Telecom possède un réseau mobile extrêmement étendu, c’est même l’un des principaux arguments de vente de l’opérateur. L’entreprise a considérablement investi dans l’expansion de son réseau pour offrir une couverture de 99% du territoire français en 4G, y compris donc dans les zones rurales, dans le but de minimiser la fracture numérique et d’assurer une connectivité fiable et rapide pour tous.

Parallèlement, Bouygues Telecom a pris des initiatives significatives dans le déploiement de la 5G, en lançant son service dans plusieurs grandes villes françaises. Ils revendiquent aujourd’hui une présence dans 14 000 communes. L’engagement de l’entreprise envers l’amélioration de la qualité de son service se reflète dans ses investissements constants dans les infrastructures réseau, permettant non seulement d’augmenter les capacités et les vitesses de connexion, mais aussi d’améliorer l’expérience utilisateur globale.

🏠 Combo gagnant : abonnements mobile + box internet Bbox

Évoquons rapidement le fait que Bouygues Telecom propose également des packs “Internet + forfait mobile”. Ces formules tout-en-un vous permette de combiner les deux services afin de faire des économies. Vous pouvez en effet gagner jusqu’à 5 euros par mois sur le prix de votre forfait mobile ou bien, si vous souscrivez à l’offre 2h 100 Mo, cette dernière sera tout simplement gratuite. Ces offres sont compatibles avec toutes les box Internet proposées par Bouygues Telecom.

L’acquisition d’un smartphone via votre forfait mobile représente une solution pratique et économique si vous souhaitez renouveler votre appareil tout en maîtrisant votre budget. Cette option proposée par Bouygues Telecom vous offre la possibilité d’obtenir un téléphone récent à un prix avantageux accompagné d’un plan de paiement étalé. Ce dernier dure généralement sur une période de 24 mois correspondant à la durée d’engagement du forfait.

Lors de la souscription à un tel forfait, un premier paiement initial est requis. Celui-ci varie grandement en fonction du modèle de smartphone choisi, allant d’un symbolique 1€ pour des modèles plus accessibles à une somme plus conséquente pour les produits haut de gamme. Cette modalité permet ainsi de bénéficier d’une réduction notable sur le coût global du téléphone, qui peut varier de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros selon le modèle et les offres en cours, incluant parfois la reprise d’un ancien appareil ou d’autres avantages comme des services offerts ou des remises supplémentaires.

La gamme de smartphones proposés par Bouygues Telecom est vaste et diversifiée, englobant les marques les plus prisées telles qu’Apple, Samsung, Xiaomi, Google, mais aussi des marques comme Honor, Nothing, ou Oppo, offrant ainsi un large éventail de choix.

En parallèle, pour les consommateurs éco-responsables ou désireux d’optimiser davantage leur budget, Bouygues Telecom propose également des smartphones reconditionnés. Ces appareils, remis à neuf et entièrement fonctionnels, représentent une alternative intéressante pour acquérir un téléphone à moindre coût tout en contribuant à la réduction des déchets électroniques.

🌍 Voyager avec Bouygues : options et tarifs pour l’international

La connectivité internationale est un élément essentiel pour les abonnés mobiles d’aujourd’hui, et Bouygues Telecom l’a bien compris, car ils intègrent dans la majorité de leurs formules des options qui répondent à ces besoins. Les forfaits se distinguent par leur large couverture internationale, permettant des appels sans surcoût vers 120 destinations à travers le monde, une caractéristique particulièrement attrayante pour les globe-trotters et les professionnels en déplacement.

Au-delà de cette offre généreuse en matière d’appels, Bouygues Telecom s’assure que ses clients restent connectés même lorsqu’ils voyagent. Une portion significative du forfait data peut être utilisée sans frais supplémentaires dans une sélection de pays étrangers, rendant les séjours à l’international aussi sereins que possible. Cette commodité est d’autant plus précieuse dans un contexte où l’accès à Internet devient indispensable pour la navigation, les réseaux sociaux, ou le travail à distance.

Pour ceux qui prévoient des besoins en données mobiles plus élevés lors de leurs voyages à l’étranger, Bouygues Telecom a conçu une gamme de Pass adaptés à diverses destinations. Ces options, accessibles pour un coût additionnel variant de 30 à 35 euros, offrent la possibilité d’ajouter un volume supplémentaire de données à leur forfait existant. Cela permet aux voyageurs de profiter pleinement de leur séjour sans se soucier des limites habituelles de leur forfait.

📈 Quel volume de data choisir avec son forfait Bouygues Telecom ?

Les forfaits Bouygues Telecom offrent entre 100 Go et 300 Go de datas. Pour choisir celui qui vous convient, il est important que vous analysiez votre consommation. Il sera dommage de payer pour trop de données mobiles, tout comme il sera dommage que vous vous retrouviez chaque mois en hors forfait. Vous pouvez facilement consulter votre consommation dans les réglages de votre smartphone, dans la partie “données mobiles”.

Dans tous les cas, si vous avez peur de dépasser votre quantité de datas avant la fin du mois, vous pouvez toujours choisir de laisser Bouygues Telecom vous passer en “débit réduit” lorsque vous atteignez votre quota. Cela vous permettra de continuer d’utiliser vos données mobiles pour quelques navigations occasionnelle tout en vous empêchant de payer des frais de hors forfait.

📶 La révolution eSIM chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom fait partie des opérateurs à proposer la eSIM (ou Embedded SIM). C’est une évolution technologique de la carte SIM traditionnelle intégrée directement dans les dispositifs mobiles sans nécessiter de carte physique. Cette puce électronique révolutionnaire permet de changer d’opérateur téléphonique ou de forfait sans avoir à remplacer physiquement la carte SIM. Compatible avec une gamme croissante de smartphones, l’eSIM représente l’avenir de la connectivité mobile. Ajoutons à cela qu’une eSIM peut contenir jusqu’à 5 numéros. Idéal si vous avez une ligne personnelle et une ligne professionnelle. Et ces derniers seront tous enregistrés sur la même eSIM.

Pour contacter l’assistance de Bouygues Telecom et joindre un conseiller, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez, dans un premier temps, appeler le service client directement par téléphone pour une assistance immédiate. Les numéros de contact varient selon que vous êtes un client particulier ou professionnel, et sont disponibles sur le site officiel de Bouygues Telecom.

Pour ceux qui préfèrent une assistance numérique, l’espace client Bouygues Telecom, accessible via le site web ou l’application mobile, offre la possibilité de gérer votre compte, de poser vos questions via un chat en direct, ou de programmer un rappel téléphonique. L’opérateur propose également un support à travers les réseaux sociaux, où vous pouvez envoyer vos demandes via des messages privés sur des plateformes telles que Twitter ou Facebook. Cette diversité de canaux d’assistance garantit une solution rapide et adaptée à vos besoins, que ce soit pour une question technique, une modification de forfait, ou toute autre demande liée à votre abonnement.