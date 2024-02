Meilleur forfait Orange : quel abonnement choisir en 2024 ?

Orange est le principal opérateur français. Grâce à sa couverture 5G et à la qualité de son réseau, l’entreprise séduit de plus en plus d’utilisateurs chaque année. Ajoutons à cela qu’elle offre des solutions variées et adaptées à tous les besoins et à tous les budgets. Découvrez les meilleurs forfaits Orange de 2024.

🌟 Orange : l’opérateur de référence en France

Orange, fort d’une histoire riche et d’une évolution constante depuis sa création, se distingue comme l’opérateur de télécommunications de référence en France. En tant qu’héritier des télécommunications françaises, Orange a su s’adapter aux changements technologiques pour offrir des services innovants et de qualité. Sa réputation s’est bâtie sur une expertise solide. Renforcée par un engagement continu en faveur de l’innovation et de la satisfaction client.

Aujourd’hui, Orange continue de jouer un rôle prépondérant sur le marché français. L’entreprise propose une large gamme de forfaits mobiles, solutions internet et services numériques adaptés à tous les besoins. Grâce à un réseau de couverture étendu et performant, l’opérateur assure une connectivité fiable et rapide, aussi bien en milieu urbain que rural. Cette excellence opérationnelle, combinée à une stratégie centrée sur le client, confirme la position d’Orange comme une référence incontournable du segment des forfaits mobiles.

🔍 Pourquoi opter pour un forfait mobile Orange ?

Opter pour un forfait mobile Orange, c’est choisir un leader reconnu sur le marché des télécommunications. Synonyme donc de fiabilité et de qualité de service. Orange se distingue par son réseau étendu et performant. Ils assurent une couverture importante en 4G et en 5G sur tout le territoire. Cette excellence technique permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience de navigation fluide et rapide où qu’ils soient.

Un autre atout d’Orange réside dans la diversité de ses offres. Ces dernières sont adaptées à tous les profils d’utilisateurs. Des forfaits sans engagement pour ceux qui cherchent la flexibilité, aux plans avec engagement offrant des avantages supplémentaires tels que des tarifs préférentiels sur les derniers smartphones. De plus, Orange propose une gamme de services exclusifs, comme l’accès à des solutions de sécurité et des options internationales. Tout cela enrichit grandement l’expérience globale.

Le service client d’Orange, maintes fois récompensé, assure une assistance rapide et efficace. Cela illustre l’engagement de l’opérateur à placer la satisfaction de ses abonnés au cœur de ses priorités. En somme, choisir un forfait Orange, c’est bénéficier d’une excellente qualité de service, d’une couverture réseau de premier ordre et d’une offre riche, répondant aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

📱 Les forfaits Orange avec engagement : quels avantages ?

Si Orange était l’opérateur spécialisé dans les forfaits avec engagement, ils ont, depuis quelques années maintenant, remanié leurs formules pour se concentrer sur les forfaits sans engagement. Cependant, il en reste tout de même deux qui vous engagent sur 24 mois :

Le forfait 5G 200 Go à 32,99€/mois (pendant 6 mois, puis 44,99€/mois)

à 32,99€/mois (pendant 6 mois, puis 44,99€/mois) Le forfait 5G 240 Go à 64,99€/mois

Ces deux forfaits appels vous permettent de profiter des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM ainsi que d’autres destinations, comme les USA, pour le forfait 240 Go. En plus de cela, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Notamment un nouveau mobile à un prix avantageux, et sa configuration offerte.

🔄 Les forfaits sans engagement chez Orange : flexibilité et liberté

Conformément à la demande actuelle des consommateurs, les forfaits sans engagement sont plus nombreux, et répondent à des besoins plus larges. Allant de 2,99€/mois à 22,99€/mois, ils offrent des vitesses, des options et des quantités de data différentes.

Seuls les deux premiers forfaits sont limités à deux heures d’appels. Les autres vous permettent de communiquer de façon illimitée. C’est l’enveloppe de data change, allant de 100 Go à 170 Go. Ces dernières sont utilisables sur le réseau 4G et le réseau 5G en fonction de la compatibilité de votre smartphone. Si vous souhaitez avoir plus de données mobiles, il faudra vous tourner vers les forfaits avec engagement.

Si les prix vous semblent élevés, alors c’est peut-être qu’il faut vous diriger vers la filiale low-cost d’Orange, Sosh. Cependant, sachez que ces prix sont justifiés par deux critères : Orange offre la meilleure couverture de France Métropolitaine ainsi que le meilleur service client.

💼 Les forfaits à petits prix d’Orange : économiser sans compromis

Si vous n’avez pas besoin d’un énorme forfait, parce que vos moyens sont limités ou que vous consommez peu, sachez qu’Orange vous propose un forfait petit prix très intéressant, qui vous permettra de bénéficier des services du n°1 français sans trop dépenser. Ce dernier se calque sur ce qu’à pu proposer Free Mobile à son lancement : 2 heures d’appel, SMS/MMS illimités et 100 Mo pour 2,99€/mois (pendant 6 mois, puis 8,99€/mois).

Sachez également qu’il est possible de choisir ce forfait en version “bloquée” afin de ne pas risquer le hors forfait.

🌎 Les forfaits internationaux d’Orange : voyager sans contraintes

Si vous souhaitez communiquer à l’international, sachez qu’Orange, comme la majorité des autres opérateurs, vous propose différentes solutions. Tout d’abord, sachez que tous les forfaits de l’opérateur vous permettent de communiquer en Europe et dans les DOM sans surcoûts.

Cependant, si vous souhaitez communiquer vers un bien plus grand nombre de pays, le forfait 5G 240 Go est le plus avantageux. Il coûte 64,99€/mois, ce qui n’est pas rien, mais vous profiterez des appels, SMS et MMS illimités vers 100 destinations, ainsi que 140 Go d’Internet pour vous déplacement en Europe.

Si vous ne voyagez de façon régulière et que vous cherchez une solution économique et temporaire, sachez qu’Orange propose également l’option “Orange Travel”. Elle vous permet, pendant une durée allant de 7 jours à 1 mois, de profiter d’une portée de communication étendue.

Le coût de cette option est assez élevé, mais il vous permet d’éviter un hors forfait malvenu. Vous pouvez par exemple souscrire à l’option “20h vers les USA/Canada ou bien “5h vers l’Asie, Turquie, Russie”. Cette flexibilité et cette personnalisation séduisent de nombreux utilisateurs qui ne payent ainsi que pour les destinations vers lesquelles ils ont besoin de communiquer.

🔓 Forfaits Orange : de la 4G et de la 5G pour tous

Avec Orange, à moins de choisir les petits forfaits offrant 100 Mo ou 20 Go, vous n’aurez pas à choisir entre la 4G et la 5G. L’opérateur a conçu ses offres de manière à simplifier l’accès à la meilleure technologie de réseau disponible, selon votre localisation et votre appareil bien sûr.

Cette approche permet aux utilisateurs de bénéficier automatiquement de la 5G là où elle est disponible, sans nécessiter de frais additionnels. La couverture 5G en constante expansion d’Orange garantit que de plus en plus d’utilisateurs peuvent en profiter.

🌐 La couverture réseau Orange : performance et accessibilité

Si les prix des forfaits Orange sont plus élevés que chez la concurrence, c’est en grande partie parce qu’Orange vous offre la meilleure couverture 4G/4G/5G de France (99% selon l’ARCEP) ainsi que la meilleure qualité de service (appels, SMS/MMS). Ces prestations sont au-delà de ce que propose la concurrence. En choisissant Orange, vous pouvez être sûr de bénéficier des meilleures performances.

📦 Forfaits mobile + box Orange : le combo gagnant

Survolons rapidement le point des Box Internet. De la même manière que ses concurrents, Orange propose des formules “forfait + box” afin de vous permettre de faire des économies et de regrouper vos services sous la même bannière.

En faisant ce regroupement, vous pouvez bénéficier du “Pack Open”. Il vous offre l’opportunité de bénéficier d’une réduction mensuelle sur votre forfait, ce qui peut être très intéressant. Notez toutefois que cela nécessitera un engagement de 12 mois minimum en fonction des formules.

🚀 Booster son forfait Orange : options et personnalisation

Terminons ce guide avec plusieurs options proposées par l’opérateur leader. Ces dernières vous permettent de façonner votre forfait en fonction de vos besoins. Vous pouvez par exemple souscrire à une option pour avoir accès à plusieurs cartes SIM. Ou pour ajouter des Go à votre forfait si vous avez dépensé tous les vôtres.

Vous avez aussi accès à des services d’assurance et de protection de vos données. Sans parler des plateformes de streaming à prix réduit, de Cloud Gaming avec le Pass Jeux Vidéo ou du contrôle parental.

