Meilleur forfait B&YOU : quelle offre sans engagement choisir en 2024 ?

B&YOU VS Bouygues Telecom : comprendre les différences

En 2011, Bouygues Telecom a introduit sa nouvelle marque, B&YOU, en réponse à l’entrée spectaculaire de Free sur le marché de la téléphonie mobile. Cette initiative illustre l’effort stratégique de Bouygues pour diversifier ses offres et adopter une politique de prix compétitifs, dans le but de rester à la pointe de la concurrence.

En 2024, la distinction entre B&YOU et Bouygues Telecom s’articule principalement autour de la flexibilité des offres et de la stratégie de tarification. B&YOU se caractérise par des offres sans engagement et cible des consommateurs à la recherche de forfaits mobiles économiques et flexibles. Elle propose des plans tarifaires attractifs, spécialement conçus pour ceux qui préfèrent éviter les engagements à long terme et qui souhaitent maîtriser leur budget. Et pour tirer les prix vers le bas, la marque se concentre sur un service 100% digital, toutes les opérations se font en effet directement en ligne.

Bouygues Telecom, de son côté, offre une expérience plus traditionnelle avec des forfaits qui peuvent inclure des engagements, souvent associés à des avantages comme des téléphones subventionnés ou des services additionnels. Cette approche est plus adaptée aux consommateurs à la recherche d’une solution tout-en-un et qui valorisent l’accès à un service client étendu, y compris des boutiques physiques et une assistance téléphonique plus poussée.

🚀 Forfaits sans engagement B&YOU : liberté et flexibilité

B&YOU propose uniquement des offres sans engagement qui apportent leur lot d’avantages. Ces forfaits se destinent principalement aux utilisateurs qui ne souhaitent pas s’engager sur le long terme. Cela leur permet de moduler leurs options quand ils le souhaitent et en fonction de leur besoin, de profiter de tarifs réduits et de résilier à tout moment.

Cependant, il faut savoir que ces offres ne vous permettent pas de choisir un smartphone en complément de votre abonnement, car ces formules nécessitent de vous engager sur du plus ou moins long terme. Il vous faudra donc acheter votre smartphone de votre côté, ou bien vous tourner vers les formules plus traditionnelles de Bouygues Telecom.

🔒 Forfaits bloqués B&YOU : quelles options ?

Ce n’est pas parce que B&YOU propose exclusivement des formules sans engagements qu’il ne propose pas de forfaits bloqués. Si vous souhaitez garder la maîtrise de votre consommation et ne pas risquer de payer de surcoûts, l’opérateur a la solution pour vous. Un forfait bloqué 4G à 9,99€/mois pour 100Mo d’internet. Appels et SMS illimités bien sûr.

Et si vous avez peur que cela ne suffise pas, sachez que vous avez toujours la possibilité d’acheter des recharges de datas de 1 Go, 8 Go ou 25 Go. Elles peuvent être très pratiques si vous comptez avoir un usage exceptionnel de votre mobile pendant un temps limité.

📊 Quel volume de data choisir pour une consommation maîtrisée ?

Si vous n’êtes pas convaincu par l’unique option de forfait bloqué proposée par B&YOU, vous pouvez vous tourner sur les formules classiques. Cependant, il est important que vous choisissiez la bonne, celle qui sera vraiment adaptée à vos besoins. Inutile de payer une quantité astronomique de data si vous n’en avez pas l’utilité. De même qu’il ne faudrait pas que vous vous retrouviez à payer un surcoût chaque mois.

B&YOU vous offre différentes options : 10, 20, 50, 100, 130 ou 200 Go. Le choix de l’une ou de l’autre dépendra de l’usage que vous avez de votre smartphone.

🌐 4G ou 5G chez B&YOU ? Choisir en fonction de vos besoins

B&YOU s’appui sur le réseau Bouygues Telecom, ce qui implique que 99% du territoire français est couvert par le réseau 4G. Concernant la 5G, elle est présente dans la majorité des grandes villes. La 5G, dernière innovation en matière de connectivité mobile, offre des débits supérieurs, idéaux pour le streaming de haute qualité, les jeux en ligne sans latence et une navigation internet plus rapide. C’est la technologie de choix pour ceux qui utilisent intensivement leur mobile et qui recherchent les performances les plus élevées.

Cependant, la 4G reste largement suffisante pour la majorité des usages, offrant d’excellentes vitesses de connexion pour naviguer sur internet, utiliser les réseaux sociaux, et regarder des vidéos en ligne. Les forfaits 4G de B&YOU se distinguent par leur excellent rapport qualité/prix, s’adressant à ceux qui cherchent une connexion fiable à un coût moindre, sans le besoin des vitesses extrêmes que propose la 5G. Le choix entre la 4G et la 5G dépendra donc de vos besoins et de votre budget.

Sachez que dans tous les cas, l’ensemble des forfaits de la gamme B&You permettent de profiter du réseau 5G pour 3€ de plus par mois.

🌍 Utiliser son forfait B&YOU à l’étranger : quels tarifs pour les voyageurs ?

L’utilisation d’un forfait B&YOU à l’étranger est un avantageux précieux pour les voyageurs. B&YOU intègre dans ses formules des options de communication (SMS/MMS et appels) dans l’Union Européenne et les DOM. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre forfait comme si vous étiez en France, sans frais supplémentaires. Pour les données mobiles, cela dépend du forfait que vous avez choisi. L’opérateur propose notamment un abonnement à moins de 10 euros qui vous permet d’utiliser l’intégralité de vos 100 Go de données partout en Europe. Hors de l’Union Européenne, les tarifs varient en fonction du pays de destination.

🏆 Service Max de B&YOU : profitez d’avantages exclusifs

B&YOU propose à tous ses clients, quel que soit le forfait choisi, de sélectionner l’option “Service Max” pour 4 euros de plus par mois. Cette option donne accès à différents avantages :

Assistance+ : qui vous permet d’être prioritaires pour le service client et vous donne la possibilité d’avoir un conseiller au téléphone

: qui vous permet d’être prioritaires pour le service client et vous donne la possibilité d’avoir un conseiller au téléphone Les chaînes TV B.tv : 70 chaînes en illimités disponibles sur votre mobile (facturé 6 par mois dans l’option Service Max)

: 70 chaînes en illimités disponibles sur votre mobile (facturé 6 par mois dans l’option Service Max) La 5G : qui coûte normalement 3€/mois

🚀 Options B&YOU : boostez votre forfait mobile selon vos besoins

Si vous avez des besoins spécifiques, qu’ils soient ponctuels ou non, sachez que B&YOU vous propose plusieurs options, loin d’être inutiles, que vous pouvez ajouter à votre formule. La première, que nous avons rapidement évoquée, c’est la possibilité d’acheter des recharges de data supplémentaires. Valables 1 mois, elles vous permettront d’ajouter de façon exceptionnelle quelques Mo, ou Go, supplémentaire à votre forfait.

Vous pouvez aussi choisir de sélectionner l’option “Week-end Internet illimité”. Pour 6 euros de plus par mois, vos datas d’Internet seront illimitées les samedis et dimanches. Enfin, sachez que toutes les options disponibles dans la formule “Services Max” sont aussi disponibles seules, même s’il est bien plus avantageux financièrement de prendre le pack.

La stratégie de B&YOU, c’est de vous permettre de bénéficier de forfaits mobiles généreux à petit prix. Les tarifs sont évidemment compétitifs, mais ils bénéficient aussi de nombreuses promotions tout au long de l’année. Parfois, les prix sont réduits de moitié ou bien l’enveloppe de data est plus importante pour le même prix. Vous pourrez même bénéficier d’un abonnement Spotify gratuit ! Nous vous conseillons donc de suivre les bons plans avec attention, surtout pendant les périodes de soldes.

Les abonnés des services B&YOU bénéficient du service client de Bouygues Telecom. Cependant, à moins d’avoir souscrit à l’offre Service Max, sachez que vous ne serez pas prioritaire. Pour réduire les coûts, Bouygues Telecom a en effet totalement dématérialisé le service client de son offre entrée de gamme. La majorité des actions (résiliation, souscription, dépannage) se fait directement en ligne.