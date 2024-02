Meilleur forfait Sosh : quel abonnement choisir en 2024 ?

Sosh, la marque low-cost lancée par Orange en 2011, s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable. Conçue pour répondre aux besoins d’une clientèle en quête de flexibilité et d’économie, Sosh propose des forfaits mobiles sans engagement, bénéficiant de la qualité et de la couverture réseau exceptionnelles d’Orange. Découvrez notre sélection des meilleurs forfaits Sosh.

👀 Qui se cache derrière la marque Sosh ?

Sosh, marque française de téléphonie mobile, est née de l’ambition d’Orange, de conquérir une clientèle à la recherche d’offres mobiles simples, sans engagement, et accessibles principalement en ligne. Lancée au début des années 2010, Sosh se positionne comme une réponse polyvalente aux besoins changeants des consommateurs, en particulier ceux qui privilégient les plateformes en ligne pour la gestion de leurs services. Cette stratégie permet à Sosh de bénéficier de l’expertise et de l’infrastructure robuste d’Orange, tout en cultivant une image de marque jeune et dynamique.

La proposition de Sosh repose sur une approche digitale avant tout, visant à simplifier autant que possible l’expérience utilisateur. Les forfaits proposés sont conçus pour offrir une grande flexibilité, répondant à la diversité des usages mobiles de sa clientèle, des plus économes aux plus gourmands en data. En parallèle, Sosh s’engage dans une démarche de transparence et de qualité de service, éléments devenus signatures de la marque. Cette dualité, entre innovation et fiabilité, fait de Sosh un acteur distinct dans le paysage concurrentiel des opérateurs mobiles en France, héritant de la force de son aîné Orange tout en explorant de nouveaux horizons.

❓Entre Sosh et Orange, quelles différences ?

La distinction principale entre Sosh et Orange réside dans leur modèle de service et leur positionnement sur le marché. Orange, en tant qu’opérateur historique, offre une gamme complète de services de télécommunications, incluant la téléphonie fixe, mobile, l’internet haut débit et la télévision, ciblant aussi bien les particuliers que les entreprises. Ses offres sont souvent assorties d’engagements longue durée et s’accompagnent d’un accès à un vaste réseau de boutiques physiques pour un service client en face à face. Orange se positionne ainsi sur un segment premium, avec des services à forte valeur ajoutée et une expérience client physique qui justifient des tarifs généralement plus élevés.

Sosh, de son côté, est conçu pour répondre aux besoins d’une clientèle plus jeune ou recherchant des offres sans engagement plus abordable, exclusivement disponibles en ligne. Cette marque se distingue par sa simplicité, sa flexibilité et son orientation digitale, privilégiant une approche plus directe et économique de la téléphonie mobile. Les tarifs de Sosh sont en effet plus compétitifs, reflétant l’absence de boutiques physiques et la réduction des coûts opérationnels. Cette différenciation permet à Orange de couvrir un spectre plus large de marché, en laissant Sosh se placer comme une alternative dynamique et abordable, tout en garantissant à tous les utilisateurs une expérience de qualité grâce à la fiabilité du réseau Orange.

👉 Forfaits Sosh : avant tout des offres sans engagement

Le catalogue de Sosh est composé exclusivement d’offres sans engagement flexibles et abordables. En plus de représenter ce qui reflète le mieux les besoins actuels des consommateurs, c’est aussi ce qui permet à la marque d’être aussi attractive. Chez Sosh, vous pouvez modifier votre forfait ou le résilier sans aucuns frais supplémentaires. Et l’un des gros points forts de l’opérateur, c’est qu’aucun prix n’augmente au bout d’un certain nombre de mois, ce qui diminue évidemment les envies de résiliation.

En tout, Sosh vous offre la possibilité de choisir 6 forfaits. Chacun possède des caractéristiques et donc un prix différents.

Le forfait premier prix

Pour les petits budgets, le forfait 2h 100 Mo est parfait. Pour 5,99/mois, il vous offre SMS/MMS illimités, 2 heures d’appel (depuis la France et l’heure) et 100 Mo de données mobiles. Idéal pour les consommateurs qui utilisent peu leurs smartphones mais qui ont tout de même besoin du minimum.

Et pour ceux qui auraient peur de se retrouver à payer du hors forfait trop souvent, sachez qu’il est aussi disponible en version bloquée pour le même prix.

Les forfaits 4G

Ensuite, il y a les 4 forfaits 4G. Tous offrent appel/SMS/MMS illimités (depuis la France et l’Europe), c’est la quantité de data qui les différencie. Vous avez le choix entre 1 Go, 40 Go, 100 Go ou 130 Go. Ces datas sont uniquement utilisables sur le réseau 4G d’Orange. Ajoutons que chacun d’entre eux permet d’utiliser une partie de ces données en Europe.

Le forfait 5G

Enfin, terminons par le seul et unique forfait 5G proposé par Sosh. Se dernier se compose des appels/SMS/MMS illimités ainsi que de 140 Go utilisables sur le réseau 5G. 25 Go de ces datas sont utilisables en Europe. C’est le forfait le plus haut de gamme de l’opérateur, il coûte 20,99€/mois.

📦 Les abonnements forfait mobile + box internet

Chez Sosh, contrairement à de nombreux opérateurs, il n’existe pas de pack forfait mobile + box Internet. Cela veut dire qu’aucune réduction ne vous sera offerte si vous optez pour les deux services. Vous pouvez cependant décider d’y souscrire si vous le souhaitez, pour profiter de la flexibilité de Sosh et de la qualité du réseau Orange sur tous vos appareils.

📱 Un forfait mobile avec smartphone : quelles options ?

Vous vous en doutez, le fait que les forfaits Sosh soient sans engagement ne vous offre pas la possibilité de bénéficier d’offres spéciales “smartphone + forfait”. Aucune réduction ni aucun point de fidélité ne sont présents. Cependant, grâce à leur partenariat avec Oney, vous pouvez choisir d’étaler le paiement de votre smartphone en 4 fois, ce qui peut vous permettre de vous offrir un nouveau mobile en même temps que la souscription de votre forfait.

🚀 Les options Sosh pour personnaliser votre forfait

Comme d’autres opérateurs, Sosh propose de nombreuses options pour personnaliser votre forfait mobile et faire en sorte qu’il corresponde parfaitement à vos besoins. L’opérateur vous offre par exemple la possibilité de souscrire à diverses plateformes de streaming à prix réduit, profiter d’un Pass jeux vidéo pour jouer via le Cloud Gaming sur votre smartphone ou encore augmenter de façon ponctuelle votre enveloppe de data de 2 Go supplémentaires pour 5 euros.

🌍 Les forfaits Sosh : sont-ils bons à l’international ?

Ce n’est pas parce que Sosh est un opérateur low-cost qu’il ne propose pas de solides options internationales. Si vous souhaitez pouvoir communiquer lorsque vous voyagez à l’étranger, il vous faudra souscrire à l’un des nombreux Pass Évasion, soit vers des destinations précises, soit vers un groupement pouvant aller jusqu’à 60 destinations. Certains sont dédiés aux appels depuis l’international, d’autres aux appels vers l’international. Chacun comporte ses conditions et ses caractéristiques, toutes ces informations sont disponibles sur le site officiel de l’opérateur.

👉 Forfaits Sosh : Que penser du service client ?

L’efficacité du service client est un élément déterminant dans le choix d’un opérateur téléphonique, et Sosh, en tant que filiale d’Orange, bénéficie d’une réputation solide dans ce domaine. Contrairement aux opérateurs traditionnels qui disposent de boutiques physiques pour l’assistance clientèle, Sosh mise sur un support entièrement numérique.

En plus d’un forum communautaire et d’une FAQ de taille conséquente, une aide est disponible 24h/24 et 7jours/7 sur une plateforme 100% en ligne. Le temps d’atteinte est assez faible ce qui vous permet de régler votre souci en peu de temps.

💶 Profiter des promotions Sosh : nos conseils

Même si Sosh propose des prix très intéressants tout au long de l’année, vous pouvez tout de même, à certaines périodes, vous retrouver face à des prix encore plus intéressants. Sosh fonctionne via un système de “série limitée”. Il s’agit d’offres qui ne sont disponibles que pendant certains jours, vous permettant de faire des économies et de bénéficier d’options très alléchantes. C’est pendant les périodes de soldes, du Black Friday ou de Noël qu’il vous faudra être le plus attentif. Pour ne pas les manquer, vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux et à la newsletter de l’opérateur.

