Meilleur smartphone 2024 : quel modèle choisir

Lorsque vient le moment de choisir un smartphone, on peut être rapidement déstabilisé par l’ampleur du choix qui s’offre à nous et ne plus savoir où donner de la tête. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous ceux qui se distinguent de la concurrence par leurs caractéristiques. Découvrez les meilleurs smartphones 2023.

Notre top 3 des meilleurs smartphones

Xiaomi Redmi Note 12 4G, le meilleur premier prix
Samsung Galaxy S23 Ultra, le plus abouti
Samsung A54 5G, le meilleur rapport qualité/prix

Chaque année les nouvelles sorties font grossir le catalogue des smartphones iOS et Android présents sur le marché. Chaque constructeur propose différents modèles, et il y en a pour tous budgets et tous les usages. Avec toutes ses références et toutes ses gammes de prix, il n’est pas étonnant de se sentir un peu perdu et de ne pas savoir par où commencer ses recherches.

Que vous recherchiez le meilleur rapport qualité/prix, des performances inégalées, un mobile pour jouer aux jeux vidéo ou une expérience photographique exceptionnelle, nous vous offrons dans ce guide un aperçu de chaque option afin de vous aider à prendre la meilleure décision en fonction de vos besoins et de vos envies. Voici notre sélection, régulièrement mise à jour, des meilleurs smartphones iOS et Android de 2024.

Xiaomi Redmi Note 12 4G, le meilleur en dessous de 250 euros

Xiaomi Redmi Note 12 4G Un bon smartphone abordable

139.90€ Voir l’offre

139.90€ Voir l’offre

169.90€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre

On aime Son bel écran Amoled

Son excellent rapport performances/prix

Sa recharge rapide

Son capteur d'empreintes digitales On n'aime pas Son léger manque de fluidité

Commençons notre sélection avec un smartphone entrée de gamme, mais pas dépourvu d’arguments : le Xiaomi Redmi Note 12. Petit dernier de la famille Redmi et successeur de l’excellent Redmi Note 11, ce smartphone correspondra aux utilisateurs ayant un budget restreint, mais ne souhaitant pas pour autant se rabattre sur des options trop bas de gamme.

Le premier argument de taille qui nous permet de vous recommander le Redmi Note 12 : son écran Amoled 120 Hz, très rarement présent dans cette gamme de prix (voire inexistant) et qui propulse la qualité de ce smartphone à un niveau supérieur. Du côté des autres fonctionnalités, elles sont tout à fait correctes. L’autonomie est suffisante grâce à sa batterie de 5000 mAh et la recharge rapide. Les photos sont de bonne qualité, le design est travaillé et les performances bien suffisantes pour une utilisation quotidienne classique.

Ce Redmi Note 12 est aussi disponible dans une version 5G légèrement supérieure, et donc légèrement plus chère. L’expérience est toutefois sensiblement la même. Il s’agit de deux excellents smartphones d’entrée de gamme qui vous permettront de rester dans votre budget sans avoir l’impression d’avoir une antiquité entre les mains.

Xiaomi 13, le meilleur smartphone Xiaomi

Xiaomi 13 Le meilleur smartphone Xiaomi

519€ Voir l’offre

718€ Voir l’offre

865€ Voir l’offre

878.51€ Voir l’offre

899.90€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

On aime Grande polyvalence

Très bonnes performances générales

Bloc photo excellent

Autonomie généreuse

Bel écran Amoled On n'aime pas Charge rapide 67W uniquement

Taux de rafraîchissement non adaptatif

S’il est moins puissant que les versions 13 Ultra et 13 Pro, c’est parce que le Xiaomi 13 se positionne comme une option plus abordable, ciblant ainsi un public plus large. Il se distingue de la concurrence en étant un smartphone performant et équilibré, offrant une grande polyvalence grâce à ses très bonnes performances.

Le cœur de sa puissance réside dans son processeur Snapdragon 8 Gen 2, largement reconnu et adapté tant aux adeptes du multitâche qu’aux amateurs de jeux vidéo mobiles. L’écran Amoled de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une qualité d’affichage impeccable, bien que l’absence d’un taux adaptatif soit une légère lacune, il reste un choix solide.

À l’arrière, le Xiaomi 13 est équipé de trois objectifs photo développés en collaboration avec Leica : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Ces composants assurent la capture de clichés convaincants. Enfin, la généreuse batterie de 4500 mAh offre une autonomie de deux jours avec une utilisation modérée, renforcée par la présence d’une charge rapide de 67W. Globalement, le Xiaomi 13 présente peu de défauts et répond aux besoins de nombreux utilisateurs.

Samsung Galaxy S23 Ultra, le plus abouti

Samsung Galaxy S23 Ultra Le meilleur Android

969.90€ Voir l’offre

979€ Voir l’offre

989€ Voir l’offre

1,319.99€ Voir l’offre

1419€ Voir l’offre

1419€ Voir l’offre

On aime Ses performances

La qualité de ses objectifs photo

Son autonomie impressionnante

Son écran aux couleurs vibrantes On n'aime pas Le design aurait pu être renouvelé

Vous vous demandez quel est le smartphone Android le plus abouti et le plus puissant ? Il est signé Samsung. Et si ce Galaxy S23 Ultra se hisse sans difficulté sur la première marche du podium, c’est grâce à ses performances exceptionnelles dans tous les domaines. Côté performances d’abord, il compte sur sa nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 qui lui assure une puissance impressionnante.

Les objectifs photo dont est pourvue sa face arrière, dont le principal développe 200 mégapixels, permettent des clichés d’une qualité fantastique, faisant de lui l’un des meilleurs smartphones photo du marché. Et pour en profiter, il se dote d’une dalle de 6,8 pouces, Dynamic Amoled, au rafraîchissement adaptatif.

Son design est relativement similaire aux anciennes versions, Samsung semblant s’en contenter pour l’instant. Son autonomie plafonne autour des 25 heures pour une recharge d’une heure (pour peu qu’on possède le chargeur 45W), une belle avancée par rapport aux modèles précédents. Vous l’aurez compris, peu d’ombres viennent noircir le tableau de ce Samsung Galaxy S23 Ultra qui se hisse facilement au rang de meilleur Android 2024. Il ne reste plus qu’à attendre de voir si son successeur, le Galaxy S24 Ultra, saura faire encore mieux.

Samsung A54 5G, le Samsung abordable

Samsung A54 Le meilleur rapport qualité/prix

308.90€ Voir l’offre

393.04€ Voir l’offre

396.40€ Voir l’offre

419€ Voir l’offre

419.99€ Voir l’offre

434€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

On aime Son design soigné

Son écran Amoled lumineux

Son triple objectif photo On n'aime pas Sa charge un peu lente

Le constructeur coréen vous présente son nouveau modèle milieu de gamme : le Samsung A54. Et s’il fait partie de cette sélection, c’est parce qu’il représente à nos yeux le meilleur rapport qualité/prix actuel. La formule ne change pas radicalement, mais se perfectionne. Le design s’est amélioré pour coller aux tendances du marché, avec un écran aux bordures plus fines et une encoche plus discrète.

En parlant d’écran, il s’agit d’une dalle Amoled 6,4 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté performances, celles du A54 et de sa puce la puce Exynos 1380 seront largement suffisantes pour un usage quotidien. C’est sensiblement la même chose du côté des photos, le triple objectif, dont un grand angle de 50 Mpx, est très satisfaisant pour un tel prix et permet de prendre des clichés de bonne qualité.

La batterie de 5000 mAh suffira quant à elle à la très grande majorité des utilisateurs. Ce Samsung A54 est donc un smartphone complet, équilibré et proposé à un tarif compétitif, il ravira ceux à la recherche d’un bon milieu de gamme à l’aspect premium.

Google Pixel 8 Pro, le photophone boosté à l’IA

Google Pixel 8 Pro Le photophone boosté à l'IA

859.99€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

On aime Son écran Oled lumineux

La qualité photo impressionnante, même de nuit

Ses performances très fluides

Son design raffiné

Son autonomie généreuse On n'aime pas Moins puissant que ses concurrents haut de gamme

Le prix en hausse

La charge rapide pourrait être plus rapide

Les Pixel 8 sont disponibles depuis le mois d’octobre 2023. Le Pixel 8 Pro représente le dernier fleuron de la gamme de smartphones du fabricant. Et vu le succès de son prédécesseur, Google a intensifié ses efforts pour en faire le nouveau bijou de la marque. Ce qui le distingue, c’est sa toute nouvelle puce Tensor G3, résolument axée sur l’intelligence artificielle, en plus de ses remarquables performances.

Malgré la présence de concurrents dotés de processeurs plus puissants, ce smartphone, accompagné de ses 12 Go de RAM, excelle dans l’usage d’applications exigeantes et de jeux vidéo récents, bien que sa tendance à chauffer lors d’une utilisation intensive soit l’un de ses défauts. Son écran est d’une qualité exceptionnelle, à la hauteur d’un appareil haut de gamme. Il se compose d’une dalle Oled de 6,7 pouces rafraîchie à 120 Hz qui occupe la majeure partie de l’appareil, offrant un rendu visuel impressionnant.

Mais la véritable distinction du Pixel 8 Pro réside dans son bloc photo. Équipé d’un triple module comprenant un objectif principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif de 48 mégapixels chacun, il se démarque par la façon dont il combine son matériel avec l’intelligence artificielle pour produire des clichés d’une qualité remarquable, même de nuit. Un mode professionnel vient même satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. En ce qui concerne l’autonomie, une batterie de 5050 mAh et une charge rapide de 30W lui assurent de tenir une journée sans difficulté. En bref, le Pixel 8 Pro est un excellent smartphone haut de gamme qui ne vous décevra pas.

Google Pixel 7 Pro, pour les amateurs de photo

Google Pixel 7 Pro Pour les amateurs de photo

559.28€ Voir l’offre

576.90€ Voir l’offre

On aime La qualité de ses clichés

Son écran Oled

Ses performances polyvalentes

Son rapport qualité prix

Son design très réussi On n'aime pas Sa charge rapide un peu faible

Certains smartphones de notre sélection, notamment le S23 Ultra et l’iPhone 15 Pro, peuvent aussi prétendre au titre de meilleur “photophone”. Cependant c’est vers le Google Pixel 7 Pro. Le smartphone haut de gamme de chez Google, que notre choix s’est tourné. Il est doté de 3 objectifs dorsaux : un grand angle principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 117 mm de 48 mégapixels. Ce dernier propose un zoom optique x5.

Grâce cela, il offre non seulement une qualité d’image et un niveau de détails impressionnant, mais aussi une grande polyvalence en termes de clichés. Et pour en profiter, il se dote d’un écran Oled de 6,7 pouces dont le taux de rafraîchissement adaptatif monte jusqu’à 120 Hz et occupant 88% de l’appareil.

N’oublions pas pour autant que c’est un smartphone. Ainsi sa puce Tensor G2 offre d’excellentes performances. Et sa batterie de 5000 mAh vous permettra de tenir la journée sans souci. Ce Pixel 7 Pro représente incontestablement le meilleur rapport qualité/prix 2024 pour un photophone.

Asus Rog Phone 7 Ultimate, le meilleur pour jouer

Asus Rog Phone 7 Ultimate Le meilleur smartphone gaming

On aime Sa puissance monstrueuse

Son look gaming assumé

Son écran Amoled pour profiter de ses jeux préférés

Son autonomie impressionnante

Sa charge rapide 65W

Sa prise casque On n'aime pas Son prix

Son poids un peu plus lourd que la moyenne

Ce dernier modèle signé Asus, le Rog Phone 7 Ultimate, est incontestablement l’un des plus puissants smartphones du moment. Doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et de pas moins de 16 Go de RAM, il est capable de faire tourner n’importe quel jeu mobile en qualité optimale. Le tout sur un écran Amoled de 6,8 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 165 Hz.

Et ce n’est pas tout ! Il s’accompagne aussi d’une batterie de 6000 mAh, ce qui lui assure une autonomie de 20 heures en usage classique. En plus, il se recharge en moins d’une heure. Au quotidien, il vous assurera aussi des photos de qualité avec son capteur principal de 50 mégapixels. Le résultat est satisfaisant pour un smartphone orienté gaming.

Notez toutefois qu’il est assez lourd : 240g. Logique pour un tel concentré de puissance, mais cela mérite d’être mentionné. Enfin, son principal défaut, c’est son prix. Ce dernier est certes justifié par ses composants et ses performances hors norme, mais il sera rédhibitoire pour certains. Alors si vous ne disposez pas du budget nécessaire, vous pouvez vous rabattre sur son petit frère, le Asus Rog Phone 6, qui offre des performances intéressantes.

L’Iphone 15 Pro, l’excellence signée Apple

iPhone 15 Pro un très bon iPhone premium

1079€ Voir l’offre

1155€ Voir l’offre

1169€ Voir l’offre

1169€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1229€ Voir l’offre

1229€ Voir l’offre

1229€ Voir l’offre

On aime Ses finitions premium

Ses excellentes performances

Son autonomie généreuse

Son magnifique écran

Sa taille compacte et son poids léger

Son port USB-C On n'aime pas Chauffe légèrement lorsqu'il est très sollicité

Un prix toujours haut

Petit nouveau de la firme californienne, l’iPhone 15 Pro déchaîne comme toujours les foules, et les avis. Certains avancent que cette nouvelle itération ne change pas grand-chose à la précédente. Mais force est de constater que les petites touches apportées par Apple par-ci par-là aboutissent à l’un des smartphones les plus fignolés du marché. Le premier changement est esthétique. Le châssis passe de l’inox au titane. Permettant de mieux protéger l’iPhone contre les chutes, mais aussi de l’alléger de 19g. Une différence qui vous semble peut-être minime, mais qui, en main, ne l’est pas tant que ça.

Les bords se sont à nouveau arrondis, la connectique a été revisitée (notamment avec l’ajout de l’USB-C tant attendu). L’écran est toujours aussi excellent, 6,7 pouces de dalle Oled Super Retina XDR difficilement critiquable. À l’intérieur, une puce A17 Pro adoptant une gravure en 3 nm et équipée de 8 Go de mémoire vive. Si vous êtes un adepte du multitâche, n’ayez aucune crainte. Il saura vous accompagner dans toutes vos activités sans aucune difficulté, même en jeu. Seul bémol, cette puissance a tendance à le faire chauffer.

Côté photos et vidéos, la qualité est à la limite du professionnel. Et avec tout ça, Apple nous fait le plaisir de nous offrir une légère baisse de prix, rendant ce smartphone d’exception (un petit peu) plus abordable.

Samsung Galaxy Z Fold 5, le meilleur smartphone pliable

Samsung Galaxy Z Fold 5 Le meilleur smartphone pliable

1,249.99€ Voir l’offre

1,294.92€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1649€ Voir l’offre

1,678.48€ Voir l’offre

1,749.99€ Voir l’offre

1849€ Voir l’offre

1849€ Voir l’offre

1899€ Voir l’offre

1899€ Voir l’offre

On aime Son incroyable écran internet

Les améliorations apportées à la charnière

Ses performances impressionnantes

La qualité de son bloc photo

Son autonomie généreuse

La finesse de son châssis On n'aime pas La pliure encore visible lorsque l'écran est éteint

Son prix peu accessible

Parmi les smartphones Android, on trouve des spécimens pliables, et c’est Samsung qui remporte ici aussi la palme du meilleur modèle. Successeur du déjà très bon Fold 4, ce Galaxy Z Fold 5 apporte des améliorations non négligeables, notamment au niveau de la charnière. Cette dernière permet maintenant au téléphone de se fermer complètement à plat, le rendant beaucoup plus fin une fois plié.

Mais c’est en l’ouvrant qu’il révèle tout son potentiel. La charnière, qui était bien visible sur les précédents modèles, est presque invisible une fois l’écran allumé. Ce qui permet de profiter d’une vraie tablette. À l’intérieur, on retrouve une puce Snapdragon 8 Gen 2, comme dans le Galaxy S23 Ultra. De quoi profiter de cet écran dans une fluidité à toute épreuve, même en jeu.

C’est une expérience unique que propose le Galaxy Z Fold 5. Elle n’est pas destinée à tous les publics ni à tous les budgets. Mais il n’était pas envisageable de ne pas lui faire une place parmi les meilleurs smartphones 2024, tant sa conception hybride est unique et bien réalisée.

Nothing Phone 2, le meilleur outsider

Nothing Phone 2 Le plus original

578€ Voir l’offre

589.90€ Voir l’offre

674.15€ Voir l’offre

690.63€ Voir l’offre

On aime Son design qui sort de l'ordinaire

Sa grosse autonomie

Ses performances très satisfaisantes pour cette gamme de prix

Son bel écran Oled

Son système de témoin lumineux à l'arrière On n'aime pas La qualité des photos de nuit

Sa charge qui manque de rapidité

Le Nothing Phone première édition avait déjà fortement marqué les esprits de par son design futuriste et sa position d’outsider. La marque de Carl Pei renouvelle l’expérience, améliorant son terminal pour en faire un smartphone équilibré, original et attractif. Commençons par parler de ce qui saute aux yeux, son look. S’il ne change pas fondamentalement de la première édition, c’est toujours un plaisir de voir un smartphone se démarquer du reste de l’industrie. Le dos de ce dernier laisse toujours apparaître sa conception ainsi qu’un système de LED servant de témoin lumineux.

Le smartphone est doté d’un écran Amoled très satisfaisant de 6,7 pouces d’une définition Full HD +. Du côté de ses performances, on observe une montée en gamme avec l’ajout d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1, efficace en multitâche comme en jeux vidéo. C’est en partie l’ajout de cette dernière qui explique la légère montée en prix du smartphone. L’autonomie et les photos ne sont pas en reste et offrent de belles performances pour cette gamme de prix. En somme, un très bon smartphone qui se situe dans la fourchette haute du milieu de gamme. Performant, endurant et au look très sympa.

Pour bien choisir votre smartphone, vous allez devoir vous poser certaines questions. La première et la plus importante étant : quel est l’usage que vous allez en faire ? Aujourd’hui, les smartphones ne sont plus uniquement des appareils servant à communiquer. Ils sont bien plus que ça, et chacun a sa petite spécialité.

Certains se distinguent par la qualité de leurs photos, d’autres par leur facilité à faire tourner des jeux vidéo gourmands. Certains ont d’immenses écrans, d’autres sont plus compacts. Ils peuvent vous demander un budget conséquent ou être plus abordables… Définir vos critères vous aidera à faire le tri parmi toutes les références disponibles. Dans la suite de ce guide, nous allons parcourir ensemble quelques pistes pour vous aider à vous poser les bonnes questions.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Crédit : Samsung

💶 Quel est le prix d’un smartphone ?

Une fois encore, la réponse à cette question va dépendre de ce que vous recherchez. L’entrée de gamme, c’est-à-dire les smartphones étant vendus à des prix très abordables (entre 100 euros et 300 euros), vous permettra d’utiliser les fonctions de communications basiques, de surfer sur Internet et de profiter des réseaux sociaux.

Les smartphones milieu de gamme quant à eux, commercialisés entre 300 euros et 500 euros, constituent un bon compromis entre budget raisonnable et performances. Ils vous permettront d’utiliser des fonctionnalités plus poussées, comme du gaming modéré ou l’accès à de meilleures photos.

Pour un smartphone haut de gamme, les prix peuvent s’envoler jusqu’à 2000 euros. Avec un tel budget, vous n’aurez peu voire pas de concession à faire. Puissance, fluidité, finition de conception et d’écran, qualité des photos, rien n’est laissé au hasard.

📏 Quelle taille d’écran pour son smartphone ?

Aujourd’hui, il est devenu monnaie courante de consommer énormément de contenu via son smartphone. C’est pourquoi la taille des écrans n’a cessé de croître ces dernières années. En 2012, la taille moyenne des smartphones était de 3,7 pouces, aujourd’hui elle se situe aux alentours de 6,5 pouces.

Le Asus Rog Phone 7 et son écran de 6,8 pouces – Crédit : Charles Gouin-Peyrot / Tom’s Hardware

Si vous avez l’habitude de regarder des vidéos et des films sur votre smartphone, alors c’est la taille qu’il vous faut, voire plus grand (6,7 ou 6,8 pouces). Cependant, ces smartphones sont souvent plus lourds et moins maniables que les petits gabarits. Alors si vous cherchez plutôt un appareil discret qui se range facilement dans une poche, sachez qu’il existe encore des smartphones possédant un écran de 6 pouces ou un petit peu moins.

Si vous avez un usage intensif de votre smartphone et que vous souhaitez pouvoir compter sur lui pendant une longue durée, alors la réponse à cette question devrait vous intéresser. En vérité, deux aspects sont à prendre en compte : la capacité de la batterie et le temps de recharge.

La puissance d’une batterie est mesurée en mAh (généralement 4000 mAh ou 5000 mAh). En principe, plus le chiffre derrière est grand, plus la batterie est censée tenir longtemps. Cependant, c’est en vérité un petit peu plus compliqué que ça, car d’autres critères entrent en jeu. Parmi eux, l’utilisation que vous faites de votre smartphone, la luminosité de votre écran, l’activation ou non du bluetooth… Sachez toutefois que la très grande majorité des smartphones actuels, dont tous ceux de notre sélection, tiendront une journée entière à un usage classique.

Notez que vous pouvez aussi vous appuyer sur la charge rapide, devenue une norme depuis quelques années. Grâce à des chargeurs plus puissants (60 Watts, 65 Watts voire 120 Watts), vous pouvez envisager de charger votre smartphone à 100% en moins d’une heure.

📱 Entre iOS et Android, que choisir ?

Le monde du smartphone se divise en deux systèmes d’exploitation bien distincts : iOS et Android. Le choix de l’un ou de l’autre va dépendre de votre préférence personnelle. Les deux supports sont aussi performants l’un que l’autre.

Si vous vous dirigez vers Android, sachez que vous aurez beaucoup plus de choix. De nombreux constructeurs se développent sur cet écosystème, iOS n’étant réservé qu’à Apple.

iOS 17 – Crédit : Apple

iOS est réputé pour son suivi logiciel, sa sécurité et sa protection de la vie privée. Nombreux sont les utilisateurs qui trouvent aussi son interface plus minimaliste, bien qu’elle soit peu personnalisable (même si les dernières mises à jour tendent à amener plus de souplesse). À l’inverse, les smartphones Android reposent sur un code open source. Cela permet aux utilisateurs de le modifier à leur guise, ce qui rend le système beaucoup plus personnalisable, mais aussi plus exposé.

⏱️ Quelle est la durée de vie moyenne d’un smartphone ?

On situe la durée de vie moyenne d’un smartphone entre 2 ans et demi et 4 ans. Vous vous en doutez, cette donnée va grandement dépendre de votre smartphone et de l’usage que vous allez en faire. Les iPhones ont souvent une durée de vie supérieure aux smartphones Android par exemple.

La principale raison pour laquelle les utilisateurs changent de smartphones est la batterie qui devient de plus en plus faible. Les smartphones d’aujourd’hui n’ont bien souvent pas de batterie amovible qu’il est possible de remplacer facilement. On peut aussi noter les crashs d’application qui peuvent venir du système d’exploitation qui n’est plus mis à jour par le constructeur. Les chutes et les casses sont aussi nombreuses. Il est parfois plus économique d’acheter un nouveau smartphone que de faire réparer l’ancien.

Mais alors, comment faire en sorte de prolonger la durée de vie de son smartphone afin de ne pas avoir à le changer trop tôt ? Voici quelques conseils :

Protégez votre smartphone : les smartphones sont des objets que nous utilisons au quotidien. Il est donc normal que parfois, ils nous échappent des mains. Avec une coque solide et une bonne protection d’écran, vous pouvez éviter qu’il ne se fissure ou ne tombe en panne à la première chute.

Allégez sa charge de travail : faites toujours en sorte que votre smartphone ne soit pas saturé en photos et en applications. Cette surcharge, notamment de mémoire vive, peut occasionner des bugs ou des ralentissements qui viendront non seulement gâcher votre expérience, mais aussi réduire la durée de vie de votre smartphone. Il aura en effet besoin de fournir beaucoup plus de ressources.

Google Pixel 7 Pro – Crédit : Google

Mettez-le à jour régulièrement : lorsque vous faites le ménage dans votre smartphone, profitez-en pour vérifier qu’il est à jour. Une mise à jour système, même toute petite, amène des patchs de sécurité et des correctifs très importants pour le bon fonctionnement de votre smartphone. Il en va de même pour les applications.

Évitez la surchauffe : votre smartphone n’aime pas les fortes températures. Vous avez d’ailleurs déjà peut-être remarqué que la plupart d’entre eux se coupent par sécurité lorsqu’ils sont trop chauds. Évitez donc de continuer à l’utiliser lorsque vous sentez qu’il chauffe dans votre main. Et ne le laissez pas en plein soleil pendant une longue durée.

