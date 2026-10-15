Les Meta Ray-Ban peuvent enregistrer vos conversations sans votre accord

Les Meta Ray-Ban enregistrent sans votre consentement ? Certains utilisateurs se plaignent d’enregistrements vocaux sans avoir lancé la commande vocale indiquée par le fabricant.

© Meta

Meta a confirmé qu’un dysfonctionnement a entraîné l’enregistrement de conversations par ses lunettes connectées Ray-Ban sans que la phrase d’activation ne soit prononcée par les utilisateurs. Si le géant américain affirme que le bug est désormais corrigé, Meta n’a pas apporté d’explications technique sur l’origine de ce problème, qui va à l’encontre de la vie privée des utilisateurs et dépasse les limites imposées au logiciel.

Une faille révélée sur Reddit

L’affaire a été révélée par un utilisateur sur Reddit. Ce dernier a constaté que ses lunettes enregistraient des discussions avec des tiers, même sans l’utilisation du mot-clé “Hey Meta”. Ces échanges ont ensuite été retrouvés sous forme d’enregistrements audio et de transcriptions écrites et enregistrés dans l’application Meta AI. L’utilisateur a précisé que l’option “Répondre sans Hey Meta” était pourtant coupée, et que la LED blanche de notifications s’allumait parfois au cours de conversations banales, om il n’avait rien demandé à ses lunettes connectées.

Le dysfonctionnement a été constaté sur trois paires de lunettes distinctes, incluant des modèles de seconde et de troisième génération, à la suite du déploiement d’une mise à jour du logiciel. Plusieurs autres membres de la communauté semblent avoir été confrontés au même problème.

Meta répond avec des recommandations

Sollicité par l’utilisateur, le service d’assistance de Meta a initialement recommandé de désactiver les autorisations d’accès au microphone et à la caméra, de couper la fonction de détection du port, de supprimer l’historique vocal et de bloquer les mises à jour automatiques. Des consignes qui ont fait rire jaune l’utilisateur. En effet, les manipulations indiquées par Meta neutralisent les fonctionnalités essentielles du produit sans traiter la cause du problème. Ce dernier a également indiqué avoir consulté un avocat concernant la possibilité d’engager un recours collectif.

Interrogée par nos confrères de chez Android Authority, l’entreprise s’est exprimée sur la situation :

« Ce problème a été résolu. Les utilisateurs peuvent à tout moment gérer, examiner et supprimer les journaux vocaux de leurs interactions avec Meta AI via les paramètres » – Meta De nouvelles limitations et réglementations visent ces dispositifs

Cette situation arrive pile poil au moment où le déploiement de lunettes connectées subit des réglementations supplémentaires et des inquiétudes liées à la confidentialité. La Norvège souhaiterait les interdire temporairement dans les parcs, les plages et les établissements scolaires. Aux États-Unis, les lunettes connectées sont interdites dans les salles d’audience notamment.

Par ailleurs, en mars dernier, des sous-traitants basés à Nairobi avaient indiqué avoir été payés pour analyser des heures d’enregistrements vidéo bruts issus de la fonctionnalité “live AI” des lunettes de Meta. Ces séquences, destinées à l’entraînement des systèmes de vision par ordinateur de la société, incluaient aussi bien des interactions quotidiennes que des scènes intimes capturées à l’insu des personnes filmées.