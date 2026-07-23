Samsung veut vous faire oublier votre smartphone avec ses nouvelles lunettes connectées

Conçues pour s’intégrer à l’écosystème Galaxy, les nouvelles lunettes connectées de Samsung permettent d’accéder à des fonctionnalités d’intelligence artificielle sans décrocher son téléphone, dans des montures imaginées avec deux partenaires spécialisés dans la lunetterie.

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Samsung Electronics a présenté ce mercredi ses lunettes intelligentes lors de la conférence Galaxy Unpacked à Londres. Ces nouveaux appareils, conçus en collaboration avec les lunetiers Gentle Monster et Warby Parker, s’intègrent à l’écosystème Galaxy et visent à étendre les fonctionnalités connectées au-delà du smartphone.

Un design adapté au quotidien

Samsung ne s’est pas arrêté au Z Fold 8 lors de sa conférence du 22 juillet. Les lunettes, pensées pour un usage quotidien, combinent une monture fine et légère à une structure résistante. Leur développement a associé l’expertise technologique de Samsung au savoir-faire en design des deux marques partenaires, offrant une gamme variée de montures, couleurs et verres pour répondre à différents styles et besoins.

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Deux modèles ont été dévoilés : l’un signé Gentle Monster, avec une monture noire aux lignes géométriques, et l’autre par Warby Parker, proposant une monture brun foncé au design plus classique. Samsung souligne avoir travaillé sur l’ergonomie, notamment au niveau des points d’appui sur le front et les oreilles, pour garantir un confort prolongé.

Une assistance IA intégrée au champ de vision

Ces lunettes s’appuient sur l’IA agentique, une évolution où l’intelligence artificielle s’adapte au contexte de l’utilisateur plutôt qu’à sa seule performance technique. Selon Won-Joon Choi, directeur des opérations pour la division Mobile eXperience chez Samsung, elles représentent « un nouvel espace d’interaction » permettant une assistance personnalisée, sans nécessiter de recourir systématiquement à un écran.

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Équipées d’une caméra et du processeur Snapdragon AR1 Gen1, elles analysent l’environnement visuel de l’utilisateur pour fournir des informations en temps réel. Leur autonomie atteint jusqu’à 9 heures, avec une recharge complète possible jusqu’à 7 fois via leur boîtier. Parmi les fonctionnalités annoncées :

Résumé et lecture vocale de messages ou d’informations.

de messages ou d’informations. Traduction en direct et conseils contextuels (itinéraires, reconnaissance d’objets).

et conseils contextuels (itinéraires, reconnaissance d’objets). Capture et organisation d’informations visuelles (notes, supports de réunion).

d’informations visuelles (notes, supports de réunion). Partage en direct du champ de vision lors d’appels, sans utiliser les mains.

Une collaboration avec Google pour une expérience fluide

Développées en partenariat avec Google, ces lunettes intègrent l’assistant Gemini et fonctionnent sous Android XR. Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, a indiqué que les deux groupes partageaient “une même vision : permettre à une intelligence utile et contextuelle d’entrer dans notre quotidien“. L’objectif est de proposer une interaction naturelle, sans interruption, en exploitant les capacités de l’IA pour des tâches comme la recherche d’informations ou la communication.

Disponibilité et approche commerciale

Samsung n’a pas précisé de date de commercialisation ni de prix lors de l’annonce. Les lunettes sont présentées comme un prolongement de l’écosystème Galaxy, conçu pour compléter l’usage du smartphone tout en libérant les mains de l’utilisateur.