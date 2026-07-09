Meta utilise vos photos Instagram pour créer des images IA, voici comment vous désinscrire

Meta vient de déployer Muse Image, un outil d’intelligence artificielle capable de générer des images à partir de vos photos Instagram, et tous les comptes publics y sont automatiquement inscrits. Sans notification ni demande de consentement explicite, des inconnus peuvent ainsi créer des images à votre effigie : voici comment vous en retirer.

© Meta

Meta a déployé cette semaine un nouveau modèle d’intelligence artificielle appelé Muse Image, permettant aux utilisateurs de créer, modifier ou combiner des photos à partir de descriptions textuelles au sein de son assistant Meta AI. L’outil est déjà disponible sur Instagram et WhatsApp, et devrait prochainement arriver sur Facebook et Messenger. Cependant, son fonctionnement soulève des questions sur la protection de la vie privée.

Un système opt-in par défaut

Tous les comptes Instagram publics sont automatiquement inclus dans ce programme, ce qui signifie que n’importe quel utilisateur peut générer des images à l’effigie d’une personne en mentionnant simplement son compte dans une requête.

Meta précise que les utilisateurs concernés ne recevront aucune notification lorsqu’une image sera créée à partir de leurs photos. Ils n’auront donc aucun moyen de savoir combien d’images ont été générées, ni par qui.

Comment désactiver cette fonctionnalité ?

Meta indique qu’il est possible de refuser cette fonctionnalité sans rendre son compte privé. Pour ce faire, il faut :

Ouvrir les paramètres d’Instagram en cliquant sur la photo de profil. Sélectionner le menu (icône en haut à droite), puis Partage et réutilisation. Sous l’option « Autoriser les gens à réutiliser votre contenu sur Instagram et avec les fonctionnalités IA de Meta », désactiver les curseurs pour les Publications et les Reels.

Cette manipulation empêche la création de nouvelles images à partir des photos de l’utilisateur, mais elle ne supprime pas celles déjà générées. La seule autre solution pour limiter cette pratique consiste à passer son compte en mode privé, restreignant ainsi l’accès au contenu aux abonnés approuvés.

Une extension prévue aux annonceurs

Muse Image sera également intégré à Advantage+ Creative, une suite d’outils publicitaires automatisés de Meta. Ceux-ci permettent notamment de générer des arrière-plans, d’animer des images ou d’ajouter de la musique aux annonces.

Meta enchaîne les controverses

Meta a déjà fait l’objet de critiques récurrentes de la part des défenseurs de la vie privée. Plus tôt cette année, des contractuels travaillant pour l’entreprise au Kenya avaient révélé avoir été chargés d’analyser des vidéos capturées via les Meta AI Glasses, incluant des séquences intimes comme des personnes aux toilettes, en train de s’habiller ou lors de rapports sexuels.

L’entreprise n’a pas encore communiqué de réponse spécifique aux inquiétudes soulevées par Muse Image.