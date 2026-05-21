Google prêt à battre Meta dès la première année sur le marché des lunettes connectées

Après l’échec retentissant de Google Glass, Google revient sur le marché des lunettes connectées avec une nouvelle stratégie et des partenaires de poids. Selon le cabinet d’analyse Smart Analytics Global, ses lunettes Android XR pourraient se vendre à 2 millions d’unités dès 2026, ce qui suffirait à dépasser Meta sur ses premières années.

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Selon les prévisions du cabinet d’analyse Smart Analytics Global (SAG), les lunettes connectées de Google fonctionnant sous Android XR pourraient se vendre à hauteur de 2 millions d’unités au cours de la seule année 2026. Un chiffre qui, s’il se confirme, placerait Google en bonne position sur un marché encore dominé par Meta.

Une approche différente de la première tentative

Google n’en est pas à son premier essai dans le domaine des lunettes intelligentes. Son projet Glass, lancé au début des années 2010, avait rencontré un accueil très difficile, tant auprès du grand public que des professionnels. Cette fois, l’entreprise a fait des choix différents. Elle a confié le design des montures à des marques spécialisées dans l’optique, Warby Parker et Gentle Monster notamment, délégué la conception du hardware à Samsung, et se concentre elle-même sur l’expérience logicielle, en particulier l’intégration de son assistant Gemini. Les lunettes ont été présentées lors de la conférence Google I/O 2026.

Des prévisions de ventes qui dépasseraient celles de Meta à ses débuts

Les chiffres avancés par SAG méritent d’être mis en perspective. Meta aurait mis plus de deux ans jusqu’à fin 2024 pour écouler ses 2 premiers millions de Ray-Ban Stories. Google pourrait atteindre ce même seuil dès la première année de commercialisation, selon les analystes. Meta a ensuite accéléré considérablement, avec environ 7 millions d’unités vendues en 2025, portée par une dynamique de marché croissante. C’est justement cette dynamique dont Google pourrait bénéficier à son tour.

Si ces prévisions se réalisent, Google s’installerait à la deuxième place du marché des lunettes connectées à intelligence artificielle, derrière Meta, mais devant des acteurs comme Xiaomi, Huawei ou Rokid. Cela étant, les lunettes Google ne représenteraient qu’environ un cinquième des ventes totales du secteur.

Un marché global en croissance

SAG estime que les expéditions mondiales de lunettes intelligentes pourraient atteindre 15 millions d’unités en 2026, toutes marques confondues. Un chiffre qui témoigne d’une montée en puissance progressive de cette catégorie de produits.

Le cabinet souligne par ailleurs que les modèles sans écran, dits “audio-only” devraient représenter 91 % des ventes en 2026. Leur principal avantage : une conception plus légère, un hardware moins complexe et donc un prix généralement plus accessible. Les lunettes dotées d’écrans intégrés dans les verres, comme celles que Google prévoit de commercialiser, restent pour l’heure minoritaires en volume, même si elles pourraient devenir un levier de croissance en valeur pour les fabricants.

SAG indique dans un rapport précédent que l’audio devrait rester le mode d’interaction dominant avec les lunettes intelligentes dans les années à venir, malgré l’arrivée progressive des modèles à affichage intégré.