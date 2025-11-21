Le Black Friday fait chuter les prix des kits solaires Zendure, profitez vite de ces grosses promotions

C’est déjà le Black Friday chez Zendure. Vous souhaitez passer à l’énergie solaire ou optimiser votre installation existante ? Micro-onduleurs, panneaux solaires, batteries de stockage… Foncez vite sur ces promotions exceptionnelles !

Des promotions en pagaille vous attendent chez Zendure pour le Black Friday ! Le spécialiste des kits solaires propose actuellement des offres très alléchantes sur ses micro-onduleurs, batteries solaires plug and play et panneaux solaires plug and play. C’est l’occasion idéale pour concrétiser votre projet d’indépendance énergétique ou améliorer votre installation existante. Les solutions Zendure vous permettent d’alléger considérablement votre facture d’électricité tout en soutenant activement le développement durable.

La rédaction a sélectionné pour vous les meilleures réductions proposées par le leader des solutions de stockage solaire rechargeables pendant le Black Friday mais sachez que dans tous les cas vous pouvez bénéficier de codes promo valables sur tous les produits Zendure :

SolarFlow 2400 AC

Le SolarFlow 2400 AC est la solution idéale pour transformer votre installation photovoltaïque existante en un système de stockage d’énergie solaire intelligent. Facile à installer, ce kit plug and play capte le surplus d’électricité généré en journée pour le restituer stratégiquement le soir ou lors des pics de consommation. De quoi vous rendre moins dépendant au réseau tout en faisant des économies très intéressantes.

Outre sa capacité de stockage évolutive – extensible jusqu’à 17,28 kWh –, il bénéficie du système de gestion d’énergie domestique ZENKI, propulsé par l’IA. Celui-ci analyse en temps réel votre consommation, les prévisions météo et les tarifs de plus de 700 fournisseurs européens. Il optimise la gestion de l’énergie avec une précision au watt près et des ajustements en moins de 3 secondes, permettant jusqu’à 42% d’économies sur votre facture. Son tableau de bord intuitif vous permet d’agir pour le développement durable tout en atteignant pas à pas votre autonomie énergétique.

Durant le Black Friday, le SolarFlow 2400 AC (incluant une batterie de 2 880 Wh et l’onduleur bidirectionnel de 2400 W) passe de 1798€ à seulement 1199€, soit une économie de 599€.

SolarFlow 800 Pro

Pour ceux qui cherchent une solution d’autoconsommation performante et facile à mettre en œuvre, le kit SolarFlow 800 Pro s’impose. Il intègre un contrôleur MPPT de 2 640 W et un onduleur bidirectionnel de 1 000 W, conçus pour une gestion optimale de votre production d’énergie. On apprécie sa simplicité d’installation : vous n’avez qu’à relier les panneaux solaires au système avant de le brancher sur une prise secteur.

Dans les faits, l’énergie produite en journée permet de faire fonctionner vos équipements, le surplus étant dirigé vers la batterie pour une utilisation ultérieure. À la nuit tombée, l’énergie stockée est restituée pour couvrir les besoins de votre logement. Ce cycle intelligent optimise votre autoconsommation tout en diminuant votre dépendance au réseau électrique.

A l’instar du SolarFlow 2400 AC, ce kit bénéficie du système de gestion ZENKI qui mobilise l’intelligence artificielle pour effectuer une analyse fine de vos habitudes de consommation, des prévisions météorologiques et des tarifs de plus de 700 fournisseurs d’énergie européens. Des ajustements très précis qui peuvent générer jusqu’à 42 % d’économies sur votre facture, une sacrée embellie ! On salue également sa conception modulaire : vous commencez avec une capacité de stockage de 1,92 kWh, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 11,52 kWh en empilant des batteries additionnelles.

Durant la période du Black Friday, le SolarFlow 800 Pro agrémenté d’une batterie s’affiche à 1438€. Soit une baisse de 760€ par rapport à son prix habituel de 2198€.

Pour une installation complète, vous pouvez également choisir le pack incluant les 4 panneaux solaires bifaciaux. Il vous en coûtera 959€ au lieu de 1797€, soit une remise exceptionnelle de 838€.

SolarFlow Hyper 2000 Passez à la vitesse supérieure en matière d'autonomie énergétique grâce au SolarFlow Hyper 2000 de Zendure. Vous pouvez intégrer le cœur du dispositif – onduleur bidirectionnel de 1200W + batterie(s) – à votre configuration actuelle ou bien bâtir votre propre solution complète en choisissant parmi les panneaux compatibles. Une fois opérationnel, ce kit plug and play excelle dans le stockage intelligent de l'excédent d'énergie solaire généré au fil de la journée. Voici comment cela fonctionne concrètement. En journée, le SolarFlow Hyper 2000 transforme l'énergie captée par vos panneaux en électricité directement exploitable pour votre foyer. Le surplus est alors intelligemment dirigé vers la batterie pour y être stocké. Une fois la nuit tombée, l'Hyper 2000 convertit l'énergie accumulée dans la batterie pour alimenter votre domicile. Ce système permet de réduire sensiblement votre facture d'électricité annuelle (jusqu'à 640,57 €). C'est en tout cas le moment de se laisser tenter puisque, le kit (micro-onduleur + batterie de 1920Wh + 4 panneaux solaires bifaciaux de 2288 Wp) est disponible au prix attractif de 1129€ au lieu de 1896€, soit une ristourne de 767€.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.