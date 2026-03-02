GTA VI à 100 € ? Ce que l’on sait sur le prix et les précommandes

Un dataminer spécialisé dans le suivi du PlayStation Store a détecté l’ajout d’identifiants liés à Grand Theft Auto VI dans la base de données de Sony, alimentant les spéculations autour d’une ouverture prochaine des précommandes. Une découverte qui attire l’attention Le compte PlayStation Game Size, connu pour ses analyses régulières de la base de données […]

Un dataminer spécialisé dans le suivi du PlayStation Store a détecté l’ajout d’identifiants liés à Grand Theft Auto VI dans la base de données de Sony, alimentant les spéculations autour d’une ouverture prochaine des précommandes.

Une découverte qui attire l’attention

Le compte PlayStation Game Size, connu pour ses analyses régulières de la base de données du PlayStation Store, a signalé le 1er mars 2026 que Rockstar Games avait intégré des identifiants de titre (title IDs) pour Grand Theft Auto VI sur la plateforme de Sony. Pour le dataminer, ce type d’ajout précède généralement une mise en ligne d’informations commerciales, notamment l’ouverture de précommandes.

Grand Theft Auto VI title IDs have been added to the PlayStation database.



I expect we’ll see something about the game soon, probably the start of pre-orders. pic.twitter.com/PBda1Jvr5p — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 1, 2026

Interrogé sur le délai habituel entre l’apparition de ces identifiants et la publication effective des informations tarifaires, le dataminer a toutefois nuancé ses propos :

Cela dépend entièrement de l’éditeur et ce n’est pas quelque chose que je peux affirmer avec certitude. Mais je ne pense pas que l’attente sera longue.

Un observateur au bilan crédible

PlayStation Game Size s’est forgé une certaine réputation dans ce domaine. Le compte avait notamment repéré une date provisoire pour God of War Ragnarok, le 30 septembre 2022, inscrite dans le PlayStation Store, qui s’était avérée relativement proche de la date de sortie réelle, le 11 novembre 2022. Plus récemment, c’est également ce dataminer qui avait mis au jour l’existence d’une version native PlayStation 5 de Kingdom Come: Deliverance.

Un contexte marqué par les reports successifs

Cette découverte intervient dans un contexte où les fans attendent avec impatience une confirmation officielle de la date de sortie du jeu. Grand Theft Auto VI a déjà fait l’objet de deux reports : d’abord repoussé de l’automne 2025 au 26 mai 2026, puis décalé une seconde fois au 19 novembre 2026. Il convient de noter que Rockstar Games n’a jamais repoussé l’un de ses titres à trois reprises, bien que rien ne permette d’exclure cette éventualité.

Le fait que le studio ait entamé un travail préparatoire sur la page du jeu dans le PlayStation Store pourrait néanmoins constituer un signal encourageant quant au respect du calendrier actuel.

La question du prix reste ouverte

Au-delà de la date de sortie, la question du tarif suscite elle aussi de nombreuses discussions. L’analyste Michael Pachter, du cabinet Wedbush Securities, avait provoqué un certain émoi en avançant que Rockstar et son éditeur Take-Two pourraient fixer le prix de l’édition standard à 100 dollars, une première dans l’industrie. D’autres analystes, ainsi que d’anciens développeurs du studio, estiment toutefois que le jeu sera commercialisé au tarif habituel de 70 dollars. Selon cette logique, un prix d’entrée plus accessible permettrait d’élargir la base de joueurs susceptibles d’investir dans le mode en ligne, considéré comme la principale source de revenus à long terme.

Un mode en ligne aux ambitions de MMO ?

Les informations officielles sur le contenu du jeu demeurent encore parcellaires. Selon les déclarations d’un développeur expérimenté, le mode en ligne de Grand Theft Auto VI pourrait s’apparenter à une expérience de type MMO, ce qui représenterait une évolution notable par rapport à GTA Online.

Aucune communication officielle de Rockstar Games n’a pour l’instant confirmé l’ouverture imminente des précommandes. Les prochaines semaines devraient permettre d’y voir plus clair.