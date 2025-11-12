PlayStation 5 : les ventes continuent de grimper malgré la hausse des prix

Malgré une hausse des prix, la PlayStation 5 enregistre une progression de ses ventes mondiales, soutenue par le succès de Ghost of Yōtei et la bonne santé des jeux à services en ligne.

Cinq ans après son lancement, la PlayStation 5 continue de bien se porter. Sony a annoncé que les ventes mondiales de sa console avaient atteint 84,2 millions d’unités depuis novembre 2020. Un résultat qui s’accompagne d’une légère hausse des ventes au dernier trimestre, malgré une augmentation du prix des modèles commercialisés.

Entre juillet et septembre 2025, le constructeur japonais a écoulé 3,9 millions de PS5, contre 3,8 millions sur la même période un an plus tôt. Cette progression intervient alors que Sony a relevé en août le tarif de la console d’environ 50 dollars aux États-Unis, après avoir procédé à une hausse similaire dans d’autres régions. L’entreprise a justifié cette décision par un contexte économique difficile et la nécessité d’absorber les effets des droits de douane imposés sous l’administration Trump.

Une performance grâce à un seul jeu

La performance du trimestre s’explique en partie par le succès de Ghost of Yōtei, exclusivité majeure sortie le 2 octobre. Suite directe de Ghost of Tsushima, le jeu s’est vendu à 3,3 millions d’exemplaires, contribuant à stimuler la demande pour la console.

Sur le plan logiciel, les ventes combinées de jeux PS4 et PS5 ont atteint 80,3 millions d’unités sur le trimestre, soit une hausse de 2,6 millions par rapport à l’exercice précédent. Les titres en ligne et à services prolongés, tels que Helldivers 2 et MLB The Show 25, représentent désormais plus de 40 % du chiffre d’affaires des productions internes de Sony. À l’inverse, Destiny 2 a enregistré des performances inférieures aux attentes. Sony a indiqué avoir revu à la baisse ses prévisions et constaté une dépréciation partielle des actifs de Bungie, son studio propriétaire.

Près de 120 millions de joueurs sur PSN

Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels du PlayStation Network a également progressé, passant à 119 millions, soit plus de 3 millions de plus qu’à la même période l’année précédente.

Enfin, Sony a confirmé que Marathon, le prochain jeu de tir en ligne développé par Bungie, est toujours en cours de production et devrait sortir d’ici mars 2026.