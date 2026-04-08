La PS5 Pro vient discrètement de changer pour des dizaines de jeux

Depuis le déploiement de la version 2.0 du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), les utilisateurs de la console PS5 Pro disposent d’une nouvelle méthode de mise à l’échelle des images. Entre titres nativement compatibles et jeux pouvant bénéficier d’une mise à jour logicielle via le système, voici l’état actuel du catalogue.

Depuis le lancement de la PlayStation Spectral Super Resolution 2.0 le 16 mars 2026, les propriétaires d’une PS5 Pro cherchent à savoir quels jeux prennent en charge ce nouvel algorithme de mise à l’échelle. Voici un tour d’horizon complet de la situation.

Qu’est-ce que le PSSR ?

Le PlayStation Spectral Super Resolution est un système de mise à l’échelle basé sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Son fonctionnement repose sur un principe désormais bien établi dans l’industrie : plutôt que de rendre une image nativement en 4K, ce qui sollicite fortement le GPU, la console calcule l’image à une résolution inférieure, généralement 1080p ou 1440p, puis reconstruit les pixels manquants grâce à un réseau neuronal entraîné pour produire une image finale en 4K.

Ce procédé se distingue des méthodes de mise à l’échelle spatiale plus anciennes, comme AMD FSR 1.0, qui se contentaient d’étirer l’image via un algorithme mathématique sans composante temporelle ni apprentissage machine. Ces approches, bien que rapides, entraînaient souvent un flou visible et une perte de détails sur les contours. Le PSSR, à l’instar de NVIDIA DLSS ou des versions récentes de FSR, intègre des données temporelles, c’est-à-dire des informations issues des images précédentes, pour reconstruire les détails de manière plus convaincante, notamment sur les textures, la géométrie fine ou le feuillage.

PSSR 1.0 : des bases solides, quelques limites

La première version du PSSR a été lancée en novembre 2024, en même temps que la PS5 Pro. Elle a été rapidement adoptée par de nombreux développeurs, mais présentait certaines faiblesses documentées : instabilité temporelle, scintillement sur des éléments fins comme les grillages, les cheveux ou le feuillage en mouvement, ainsi qu’un aspect légèrement granuleux dans certaines conditions d’éclairage, moins net que ce que proposaient DLSS ou FSR 4 sur PC à la même période.

PSSR 2.0 : une version fondée sur FSR 4

La version 2.0, publiée le 16 mars 2026, est développée à partir d’une adaptation de AMD FSR 4, optimisée spécifiquement pour la PS5 Pro. Elle est le fruit de la collaboration en cours entre AMD et Sony, connue sous le nom de Project Amethyst.

Ses principales améliorations portent sur la stabilité temporelle et la clarté de l’image, ce qui répond directement aux critiques adressées à la première version. Des analyses techniques, notamment celles de Digital Foundry, soulignent qu’il s’agit d’un progrès notable, et que dans certains cas, les résultats se comparent favorablement à AMD FSR 4.

Les jeux nativement compatibles PSSR 2.0

Un nombre encore limité de titres ont été spécifiquement mis à jour par leurs développeurs pour utiliser le nouvel algorithme :

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Control: Ultimate Edition

Crimson Desert

Cyberpunk 2077 (prochainement)

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy VII Rebirth

Monster Hunter Wilds

Nioh 3

Resident Evil: Requiem (premier titre à avoir utilisé le nouvel algorithme)

Rise of the Ronin

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Silent Hill f

Starfield

Les jeux PSSR 1.0 compatibles via le mode système

Pour les titres qui utilisent encore la version 1.0, Sony a mis en place une option dans les paramètres système de la PS5 Pro, accessible via Paramètres > Améliorer la qualité d’image PSSR. Cette bascule permet d’appliquer l’algorithme 2.0 à ces jeux sans qu’une mise à jour spécifique du développeur soit nécessaire.

Mark Cerny, architecte système de la PS5 Pro, a précisé que « la stratégie actuelle est que ce réglage sera fixe », ce qui signifie que la bascule renvoie pour l’instant systématiquement à PSSR 2.0. Cette formulation laisse toutefois la porte ouverte à une évolution de cette politique avec de futures versions de l’algorithme.

Sony prévient néanmoins que certains jeux pourraient présenter des anomalies visuelles lorsque cette option est activée. Dans ce cas, il est possible de revenir à la version 1.0 en désactivant le réglage.

Voici la liste des titres concernés :

007: First Light

Albatroz

Alien: Rogue Incursion

Apex Legends

Ark: Survival Ascended

Arma Reforger

Assassin’s Creed: Mirage

Astro Bot

Avatar: Frontiers of Pandora

Baldur’s Gate 3

Battlefield VI

Black Myth: Wukong

Blades of Fire

Call of Duty: Black Ops VI

Call of Duty: Black Ops VII

Days Gone Remastered

Demon’s Souls

Enlisted

F1 24

F1 25

FBC: Firebreak

Ghost of Yotei

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Indiana Jones and the Great Circle

Kingdom Come: Deliverance 2

Lies of P

Lords of the Fallen

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

Ninja Gaiden 4

No Man’s Sky

Off the Grid

Outbreak: Shades of Horror – Chromatic Split

Paladin’s Passage

Path of Exile 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil Village

Retrieval

Returnal

Slitterhead

STALKER 2: Heart of Chernobyl

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

The Seven Deadly Sins: Origin

Tides of Annihilation

War Thunder

Warframe

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Where Winds Meet

Ys X: Proud Nordics

Et la génération d’images dans tout ça ?

Une prochaine évolution du PSSR pourrait concerner la génération de frames. Mark Cerny a confirmé qu’une version de la technologie AMD FSR Frame Generation est prévue pour les consoles PlayStation. Lorsqu’elle arrivera, elle sera vraisemblablement adaptée à l’architecture de Sony et pourrait s’intégrer à l’ensemble de la suite PSSR. Aucune date n’a été communiquée pour l’instant.