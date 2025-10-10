GTA 6 : voici le prix auquel il pourrait être commercialisé à sa sortie

L’étude de MIDiA Research recommande un prix de 69,99 dollars pour GTA VI afin de maximiser les ventes et les revenus, 8,6 % de la population adulte américaine étant susceptible de l’acheter à ce tarif, contre une baisse de demande à 100 dollars.

À l’approche de la sortie de Grand Theft Auto VI, prévue pour le 26 mai 2026, la question du prix de lancement suscite de vifs débats au sein de l’industrie du jeu vidéo. Plusieurs analystes ont évoqué la possibilité d’un tarif à 100 dollars, une première pour un jeu grand public. Pourtant, selon une étude récente publiée par le cabinet MIDiA Research, un prix de 69,99 dollars permettrait à Take-Two Interactive de maximiser à la fois les ventes et les revenus, tout en répondant aux attentes des consommateurs.

Une analyse solide sur de potentiels acheteurs

MIDiA Research a mené une enquête auprès de plus de 2 000 consommateurs américains, en utilisant la méthode Gabor-Granger pour évaluer la disposition des joueurs à payer différents tarifs. Les résultats indiquent que 79 % des personnes intéressées par GTA VI se déclarent prêtes à l’acheter à 49,99 dollars, contre seulement 16 % à 149,99 dollars. Même parmi les fans les plus dévoués, la volonté d’acheter le jeu à un prix élevé reste limitée : 9 % des superfans envisageraient un achat à 149,99 dollars, soit presque le double de la moyenne des consommateurs (5 %), mais insuffisant pour compenser la perte globale de demande.

L’étude révèle que le prix optimal se situe à 69,99 dollars. À ce tarif, environ 8,6 % de la population adulte américaine serait susceptible d’acheter le jeu, ce qui représenterait 22,9 millions d’exemplaires vendus et un chiffre d’affaires estimé à 1,6 milliard de dollars. Perry Gresham, responsable des données chez MIDiA et co-auteur du rapport, souligne que « un prix de 100 dollars laisserait en réalité de l’argent sur la table ». En effet, l’augmentation des revenus générés par les acheteurs prêts à payer plus cher serait inférieure aux pertes liées à la réduction du nombre total d’acheteurs.

Un équilibre entre rentabilité et accessibilité

Brandon Sutton, analyste jeux vidéo chez MIDiA, rappelle que 59 % des consommateurs manifestent un intérêt pour GTA VI, confirmant l’attrait exceptionnel de la franchise. Cependant, il met en garde contre une hausse excessive des prix, qui risquerait de limiter l’audience du jeu.

« Nos recherches montrent que le prix de 69,99 dollars maximise le potentiel commercial tout en restant aligné sur les attentes du marché », précise-t-il.

L’étude souligne également que les prix supérieurs à l’optimum entraînent une baisse des ventes et des revenus, car la hausse des recettes par unité ne compense pas la diminution du volume global.

Un tarif attendu avec impatience par les joueurs

Alors que Rockstar Games n’a pas encore officiellement annoncé le prix de GTA VI, cette étude offre des éléments de réflexion précieux. Elle suggère qu’une approche mesurée, respectant les standards du marché, pourrait s’avérer plus rentable qu’une augmentation brutale des tarifs. Pour les joueurs, cela pourrait signifier un accès plus large à l’un des titres les plus attendus de la décennie, sans pour autant grever excessivement leur budget.

La sortie de Grand Theft Auto VI, prévue pour mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, reste l’un des événements les plus scrutés de l’industrie. Les conclusions de MIDiA Research pourraient influencer les décisions futures des éditeurs, non seulement pour ce titre, mais aussi pour l’ensemble du secteur.