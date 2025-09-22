OpenAI pourrait lancer son premier produit en 2026, pour concurrencer Apple et Google

OpenAI prépare le lancement d’une gamme d’appareils grand public dédiés à l’IA, incluant un haut-parleur sans écran, des lunettes et un accessoire portable, en collaboration avec d’anciens cadres d’Apple et des partenaires industriels, pour une commercialisation prévue entre fin 2026 et début 2027.

OpenAI s’apprête à faire son entrée sur le marché du matériel grand public d’ici fin 2026 ou début 2027. L’entreprise, connue jusqu’ici pour ses avancées logicielles en intelligence artificielle, collabore désormais avec d’anciens cadres d’Apple et des partenaires industriels pour développer une gamme d’appareils dédiés à l’IA.

Une enceinte connectée sans écran

Parmi les projets en cours figurent un haut-parleur intelligent sans écran, des lunettes connectées, un enregistreur vocal numérique et un accessoire portable sous forme d’épinglette. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie visant à élargir l’accès à l’intelligence artificielle au-delà des interfaces traditionnelles, en misant sur des dispositifs conçus pour s’intégrer naturellement dans le quotidien des utilisateurs.

Lancée dans cette nouvelle aventure, OpenAI s’appuie sur l’expertise de Jony Ive, ancien directeur du design chez Apple, ainsi que sur celle de Tang Tan, aujourd’hui chief hardware officer de l’entreprise. Ce dernier, qui a cofondé le studio de design io Products avec Jony Ive, supervise le développement de ces produits après le rachat de la société par OpenAI pour 6,5 milliards de dollars en mai 2025. Ce rachat a permis à OpenAI d’intégrer une cinquantaine d’ingénieurs et de designers expérimentés, issus pour la plupart des équipes matérielles d’Apple, renforçant ainsi ses capacités en conception et en production.

https://twitter.com/amir/status/1969039678822137925

Pour concrétiser ces ambitions, OpenAI a noué des partenariats avec des acteurs clés de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Luxshare, assembleur majeur d’iPhone et d’AirPods, a été choisi pour fabriquer le premier appareil grand public de la marque, tandis que Goertek, fournisseur de composants pour les AirPods, HomePods et Apple Watch, fournira des modules audio. Ces collaborations permettent à OpenAI de bénéficier d’une infrastructure de production éprouvée et d’accélérer la mise sur le marché de ses innovations.

Un premier produit avant bien d’autres

Le premier produit attendu, un haut-parleur intelligent dépourvu d’écran, incarne la volonté d’OpenAI de proposer des interactions plus intuitives et contextuelles avec l’IA. D’autres appareils, comme les lunettes et l’épinglette portable, pourraient suivre, avec pour objectif de rendre l’intelligence artificielle omniprésente et accessible, à l’image des smartphones. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a évoqué lors d’échanges internes la possibilité de commercialiser jusqu’à 100 millions d’unités d’ici la fin 2026, un pari ambitieux pour une entreprise sans expérience préalable dans le domaine du matériel.

Le HomePod aurait bientôt un concurrent signé OpenAI.

Cette diversification vers le hardware marque un tournant pour OpenAI, qui cherche à se positionner comme un acteur majeur dans l’évolution des technologies grand public. En combinant son savoir-faire en IA avec l’héritage design d’Apple et l’efficacité des chaînes de production asiatiques, l’entreprise entend redéfinir les usages de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Les observateurs du secteur suivront de près les prochaines étapes, notamment les phases de test et de production, qui détermineront la capacité d’OpenAI à transformer cette vision en réalité.