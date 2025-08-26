Le gouvernement britannique veut offrir ChatGPT+ gratuitement à tous ses habitants

Le gouvernement britannique a étudié l’idée d’offrir ChatGPT+ gratuitement à tous ses résidents, pour un coût estimé à 2,7 milliards de dollars

Sam Altman, PDG d’OpenAI, et Peter Kyle, secrétaire d’État britannique à la Technologie, ont évoqué la possibilité de fournir un abonnement gratuit à ChatGPT+ à l’ensemble des 70 millions de résidents du Royaume-Uni. Selon les informations rapportées, cette mesure aurait coûté 2,7 milliards de dollars à l’État, soit près du double du coût théorique de 1,4 milliard de dollars correspondant à des abonnements individuels au tarif public de 20 dollars par mois.

Un projet jugé irréaliste

Les discussions, tenues lors de rencontres en mars et avril à San Francisco, portaient sur une collaboration élargie entre OpenAI et le Royaume-Uni. Peter Kyle, partisan de l’utilisation de l’IA dans l’administration, avait précédemment exprimé son intérêt pour les outils comme ChatGPT, qu’il qualifie de « fantatiquement efficace » pour faciliter la compréhension de sujets complexes. Cependant, le coût élevé du projet – 2 milliards de livres sterling – a rapidement écarté cette hypothèse, dans un contexte où les priorités budgétaires du pays restent centrées sur des secteurs comme la santé, l’éducation ou la sécurité publique.

Une collaboration limitée, mais effective

Bien que l’idée d’une distribution gratuite de ChatGPT+ ait été abandonnée, un mémorandum d’entente a été signé en juillet entre OpenAI et le gouvernement britannique. Celui-ci prévoit l’utilisation des services d’OpenAI dans des domaines publics tels que l’éducation, la défense, la sécurité et la justice. En échange, OpenAI pourrait obtenir un accès à certaines données gouvernementales, soulevant des questions sur la protection de la vie privée et la sécurité des informations.

Si le Royaume-Uni n’a pas retenu cette proposition, OpenAI poursuit des discussions similaires avec d’autres gouvernements. Les Émirats arabes unis ont déjà conclu un accord pour déployer ChatGPT à l’échelle nationale, tandis que d’autres pays pourraient suivre.