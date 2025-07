YouTube : fini de tricher sur votre âge, voici comment l’intelligence artificielle va vous démasquer

YouTube étend son utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour déterminer si un utilisateur est âgé de 18 ans ou plus. La plateforme emploie l’apprentissage automatique pour évaluer le comportement des utilisateurs et estimer leur âge en fonction du contenu qu’ils regardent et recherchent.

Mineur ou majeur ? L’IA déterminera seule

Selon YouTube, le système d’IA déterminera si un utilisateur connecté est majeur ou mineur en se basant sur les types de vidéos recherchées, les catégories de contenu visionnées ou l’ancienneté de son compte, et ce, indépendamment de la date de naissance renseignée lors de l’inscription.

Si le système identifie un utilisateur comme étant mineur, YouTube appliquera automatiquement des protections et des expériences adaptées à son âge. Celles-ci incluent la désactivation de la publicité personnalisée, l’activation d’outils de bien-être numérique et l’ajout de garde-fous aux recommandations, comme la limitation des visionnages répétitifs de certains types de contenus.

L’IA se trompe ? C’est à vouis de le prouver

Dans le cas où le système identifierait incorrectement un utilisateur comme mineur, la charge de la preuve incombera à ce dernier. Il pourra alors confirmer son âge en utilisant une carte de crédit, une pièce d’identité officielle ou un selfie. L’entreprise précise que seuls les utilisateurs identifiés ou vérifiés comme majeurs pourront accéder aux contenus soumis à une restriction d’âge.

YouTube commencera à tester ce système de détection dans les semaines à venir auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs américains. L’entreprise surveillera attentivement ce test avant d’envisager un déploiement plus large. La filiale de Google a ajouté qu’elle utilise cette méthode depuis un certain temps sur d’autres marchés, où elle fonctionnerait de manière satisfaisante.

Selon les données du Pew Research Center, YouTube est la plateforme en ligne la plus utilisée par les moins de 18 ans, avec 73 % d’entre eux qui s’y connectent quotidiennement.

Par ailleurs, YouTube plaide actuellement pour être exemptée d’une loi australienne visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, arguant qu’elle ne relève pas de cette catégorie. La commissaire à la sécurité en ligne a cependant recommandé son inclusion, citant une étude montrant que 37 % des enfants interrogés ayant été exposés à des contenus potentiellement préjudiciables en ligne les avaient rencontrés sur YouTube.