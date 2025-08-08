ChatGPT 5 est là : tout ce que vous devez savoir sur la révolution annoncée par OpenAI

GPT-5 est disponible, loin de la révolution annoncée ou enfin un vrai expert dans tous les domaines ? La nouvelle IA d’OpenAI est disponible avec trois options.

GPT-5 s’annonce comme bien plus intelligent que GPT-4.

OpenAI a officiellement lancé GPT-5, son modèle d’intelligence artificielle le plus avancé à ce jour. Cette nouvelle version est désormais accessible à tous les utilisateurs de ChatGPT et aux développeurs. Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a comparé le lancement de ce modèle à l’arrivée du premier iPhone avec son écran Retina, soulignant que l’expérience offerte par GPT-5 est si avancée qu’il est difficile de revenir en arrière après l’avoir essayée, rien que ça.

Qu’apporte GPT-5 ?

GPT-5 apporte des améliorations majeures en termes de raisonnement, de précision et de vitesse, offrant des interactions plus proches de celles avec un expert. L’une des avancées les plus significatives est l’expérience utilisateur simplifiée. Contrairement aux versions précédentes où il fallait jongler entre plusieurs modèles, GPT-5 fonctionne comme un système unifié. Il change automatiquement de modèle en fonction de la demande, selon sa complexité.

Pour les développeurs, OpenAI propose trois options d’accès à l’API : GPT-5, GPT-5 Mini et GPT-5 Nano, chacune optimisée pour différents besoins en ressources et performances.

ChatGPT 5 disposera de trois versions – OpenAI

GPT-5 se distingue également par ses capacités spécifiques dans divers domaines. Sam Altman affirme que ce modèle est le meilleur au monde pour l’écriture, la programmation et les applications médicales. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience en choisissant le style de réponse, avec des options telles que “Cynique”, ou bien d’autres styles, et pourront même modifier la couleur de l’interface de chat.

Des fonctionnalités de sécurité améliorées ont été ajoutées pour garantir des réponses mesurées et prudentes. Plutôt que de refuser de répondre à des questions incertaines, GPT-5 propose désormais ce qu’on appelle des “réponses sûres”, fournissant les informations nécessaires sans outrepasser les limites de sécurité.

Une IA plus intelligente et plus réactive

OpenAI élève la barre de l’intelligence artificielle avec GPT-5, qui conserve les capacités de GPT-4o tout en offrant une expérience plus rapide et plus réactive. Il peut comprendre plusieurs formats, ce qui en fait un assistant robuste pour diverses tâches. Une surprise de l’annonce est que le nouveau modèle sera disponible gratuitement. Mais sera-t-il aussi intelligent qu’un doctorant ? Pas si sûr.

Les utilisateurs gratuits de ChatGPT pourront utiliser GPT-5 jusqu’à une certaine limite, après laquelle ils seront basculés vers GPT-5 Mini, une version allégée du modèle. Les utilisateurs payants auront accès à l’expérience complète de GPT-5. ChatGPT 5 sera disponible dès ajourd’hui pour tous les utilisateurs..

D’un point de vue plus large, le lancement de GPT-5 semble être une étape vers l’intelligence artificielle générale (AGI), que Sam Altman a évoquée comme pouvant être atteinte d’ici 2027. Bien que GPT-5 ne soit pas encore une AGI, il pose les bases pour des modèles futurs dotés d’une intelligence générale de type humain.