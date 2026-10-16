Windows 11 26H2 : quelles sont les nouveautés de la dernière mise à jour de Microsoft et comment en profiter pour 22 € ?

La grande mise à jour annuelle de Microsoft est survenue fin septembre. Elle concerne de nombreux points, dont la refonte tant attendue de menu Démarrer. La levée d’un blocage pour ceux qui hésitaient encore à passer sous Windows 11, surtout si ça ne coûte que 22€.
S’il y a un point qui a déchainé les passions depuis que Windows 11 a fait son entrée en 2021, c’est bien le menu Démarrer. Ce dernier était largement rempli de recommandations émanant de Microsoft, ce qui n’était évidemment pas du goût des utilisateurs. Et ceux qui souhaitaient le modifier n’y parvenaient pas, car les possibilités de personnalisation étaient quasiment inexistantes.
Il aura donc fallu attendre 5 ans avant que Microsoft corrige ce point, le 29 septembre dernier avec la mise à jour 26H2. Cette dernière intègre également une série de correctifs et d’amélioration qui concernent l’ergonomie, l’intégration de l’IA mais aussi la sécurité. De quoi donner envie aux plus récalcitrants de passer sous Windows 11, surtout si cela ne coûte que 22€ grâce à VIP-URcdkey. On fait le point plus bas dans cet article.
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Si la mise à jour du 29 septembre dernier marque le coup d’envoi officiel de modifications importantes pour Windows 11, il faut préciser que la mise à jour 26H2 est en fait un pack d’activation de quelques kilo-octets seulement. En effet, Microsoft avait profité de l’été pour envoyer ces mises à jour, il ne restait plus qu’à les activer.
Un menu Démarrer personnalisable
Commençons par là, puisque c’était sans aucun doute le changement le plus attendu. Le menu Démarrer a enfin été repensé. Il est à présent possible de le redimensionner (trois tailles sont proposées : compacte, moyenne ou grande) et de masquer les sections que l’on ne souhaite pas voir.
On peut aussi afficher directement toutes ses applications (sous forme de liste, de grille ou de groupes) sans avoir à effectuer un clic supplémentaire. Bref, le menu Démarrer est enfin personnalisable.
Une barre des tâches libérée
Autre évolution attendue : la barre des tâches n’est plus condamnée à rester en bas de l’écran. Elle peut désormais être déplacée en haut ou sur les côtés, comme sous Windows 10. Une option permet également de réduire sa taille pour gagner de l’espace d’affichage, notamment sur les ordinateurs portables.
Enfin, Microsoft poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle en permettant de suivre certaines tâches confiées à Copilot directement depuis la barre des tâches (à condition de disposer d’un abonnement payant).
Un Explorateur de fichiers amélioré
L’Explorateur de fichiers profite lui aussi d’un sérieux coup de frais. La navigation est plus fluide, la page d’accueil s’ouvre plus vite et les aperçus de fichiers sont mieux gérés. Pour les fichiers compatibles, de nouvelles actions d’IA font leur apparition (recherche d’images, extraction de contenu…). Mais attention certaines fonctions ne sont disponibles que sur abonnement.
La Recherche assistée enfin intelligente
Autre amélioration qui ne paie pas de mine mais change le quotidien : la recherche Windows tolère désormais les fautes de frappe et les noms d’applications partiels. Plus besoin de taper un nom de fichier parfaitement. Un changement appréciable au quotidien.
Une sécurité renforcée
Côté protection, la version 26H2 ne se contente pas de corriger des failles : elle améliore la capacité du système à se défendre. Ainsi, Smart App Control, la fonction qui bloque les applications non vérifiées ou suspectes avant même qu’elles ne s’exécutent, gagne en efficacité. Microsoft renforce également la protection des comptes administrateurs, dont les privilèges ne seront plus accordés en permanence, mais uniquement lorsqu’une tâche le justifie.
Et surtout, une évolution qui va réjouir ceux qui ont déjà dû réinstaller Windows pour un simple réglage : Smart App Control peut désormais être activé ou désactivé sans réinstaller le système.
Et aussi
- Bluetooth : connexions et appels audio plus fiables, notamment avec les accessoires Bluetooth LE Audio.
- Pavé tactile : nouveaux gestes de défilement, notamment avec un seul doigt.
- Accessibilité : amélioration de la loupe et de l’accès vocal, avec une meilleure prise en charge du français sur certains Copilot+ PC.
- Windows Update : moins de redémarrages nécessaires pour certaines mises à jour.
- Récupération du système : nouveaux mécanismes permettant de restaurer plus facilement un PC après un problème.
Ces nouveautés sont introduites progressivement et leur disponibilité dépend de la version de Windows, du matériel et parfois du déploiement par Microsoft.
Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.