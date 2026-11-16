Black Friday pCloud : jusqu’à 62 % de réduction sur le stockage à vie, c’est le moment de craquer ! 

En amont du Black Friday, pCloud fait fondre les prix de ses offres de stockage à vie. Ne manquez pas cette opportunité de mettre vos photos, vidéos et autres fichiers précieux à l’abri durablement, sans vous ruiner.

Vous en avez assez de dépenser chaque mois pour votre stockage Google Drive, Dropbox ou OneDrive ? Laissez-vous tenter par les offres à vie de pCloud ! Le spécialiste suisse de la sécurité propose de grosses promotions en amont du Black Friday sur ses plans Lifetime. Vous n’aurez qu’à payer une seule fois pour bénéficier d’un espace de stockage sécurisé à vie. C’est une alternative très intéressante pour vous affranchir des abonnements récurrents et réaliser des économies sur le long terme.

Stockage pCloud : les promotions à ne pas manquer pendant le Black Friday

Forfait 500 Go Lifetime : 159 € au lieu de 279 € ( -43 % )

: 159 € au lieu de 279 € ( ) Forfait 2 To Lifetime : 379 € au lieu de 709 € ( -47 % )

: 379 € au lieu de 709 € ( ) Forfait 10 To Lifetime : 1 099 € au lieu de 2 799 € ( -61 % )

: 1 099 € au lieu de 2 799 € ( ) Pack 3-en-1 Lifetime (3 To + pCloud Pass + pCloud Encryption) : 579 € au lieu de 1 517 € (-62 %)

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Avec le Pack 3-en-1, vous disposez de 3 To de stockage à vie avec toutes les fonctionnalités pCloud, le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass et pCloud Encryption, une solution de chiffrement côté client à connaissance nulle qui permet de protéger efficacement vos fichiers importants.

👉 Organiser vos sauvegardes automatiques

Véritable référence sur le marché du stockage cloud, pCloud a déjà séduit plus de 24 millions d’utilisateurs en seulement 13 ans d’existence. Outre ses tarifs compétitifs, le service se distingue par sa simplicité d’utilisation, ses performances élevées, son système de synchronisation instantanée, son niveau de sécurité et la richesse de ses fonctionnalités, comme nous avons pu le constater lors de notre test complet.

On apprécie aussi sa compatibilité multiplateforme. Accessible sur macOS, Windows et Linux, pCloud permet de simplifier la gestion de vos fichiers et d’étendre facilement l’espace de stockage de votre ordinateur grâce à pCloud Drive, une application de bureau qui fait office de disque virtuel.

La fonctionnalité pCloud Back up vous permet en outre de sélectionner les dossiers que vous souhaitez enregistrer automatiquement dans votre espace cloud. Toutes les modifications sont ensuite synchronisées en temps réel, assurant une mise à jour constante de vos fichiers.

Sur smartphone Android et iOS, le téléversement automatique vous permettra de sauvegarder vos photos et vidéos dans le cloud afin de libérer de l’espace sur votre appareil. Vous disposez aussi d’un scanner de documents intégré ainsi que d’une fonction Souvenirs, qui fait régulièrement ressurgir vos anciens clichés.

Il est par ailleurs possible de sauvegarder son NAS directement sur pCloud grâce à la prise en charge des protocoles WebDAV, Rsync, SFTP et SCP.

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💪 Une sécurité très robuste

pCloud ne transige pas avec la sécurité. Basé en Suisse, le service est soumis à une législation réputée particulièrement stricte en matière de confidentialité des données. Vous avez la possibilité de choisir où sont hébergés vos fichiers (Luxembourg ou États-Unis).

Pour sécuriser les échanges, pCloud utilise le protocole TLS/SSL, tandis que les données stockées sur ses serveurs sont protégées par un chiffrement AES-256. Le service conserve également plusieurs copies de chaque fichier, réparties sur au moins trois serveurs distincts, afin de limiter les risques de perte.

🛠️ pCloud propose aussi une myriade d’outils pratiques

Le service ne se contente pas de stocker vos fichiers. pCloud intègre aussi un lecteur multimédia pour que vous puissiez écouter votre musique et regarder vos vidéos directement depuis le cloud, ainsi que pCloud Photos, une galerie intelligente qui organise vos clichés par date, événement et personne.

Il est même possible de retoucher vos images en vous servant de l’éditeur photo intégré. Un très bon point aussi pour pCloud Docs, sa suite bureautique complète. Celle-ci permet de créer et modifier des documents, tableurs et présentations mais aussi de collaborer dessus en temps réel. Plus besoin de faire appel à un outil tiers.

Vous pouvez également partager facilement vos fichiers et dossiers avec d’autres utilisateurs pCloud ou des personnes qui ne possèdent pas de compte, grâce à des liens partagés, des invitations de dossiers et des demandes de fichiers.

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Cet article a été rédigé en partenariat avec pCloud.