Windows 11 : quelles sont les améliorations de 2026 disponibles, y compris avec une licence à 19€ ?

Malgré des prix incroyablement bas, les licences Windows 11 commercialisées par VIP-URcdkey profitent de toutes les mises à jour de Microsoft. On fait le point sur celles proposées par Microsoft depuis le début de l’année.

Tous les mois, Microsoft propose des mises à jour pour Windows 11. Certaines sont obligatoires, d’autres non, mais dans tous les cas, il est important de pouvoir en bénéficier. Et c’est l’un des arguments de VIP-URcdkey, si vous achetez une licence Windows 11 sur son site, vous devenez propriétaire d’une licence tout ce qu’il y a de plus légal. Vous profitez donc de toutes les mises à jour (détaillées plus bas dans cet article) y compris celles concernant la sécurité, mais vous n’aurez payé que 19€ au lieu de 240€ sur le site de Microsoft.

Pour proposer un tarif aussi bas, le site exploite la législation sur les logiciels d’occasion. Pour autant, il s’agit de licences officielles qui seront validées par Microsoft au moment de leur installation.

Mais le site ne se limite pas à Windows 11. Nous avons listé pour vous quelques-unes des meilleures offres que l’on peut trouver sur VIP-URcdkey.

🔥 Licences Windows et Office : les meilleures offres sur le site de VIP-URcdkey

Pour profiter des prix les plus bas, n’oubliez pas d’utiliser le code promo TOMS25 qui donne droit à une réduction de 30%.

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 51,78€ (au lieu de 73,97€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 26,46€ (au lieu de 37,80€) avec le code TOMS25

Pack Windows + Office

🧐 Comment installer votre logiciel Microsoft ?

Licence Windows

Rendez-vous dans les paramètres de votre ordinateur, puis ouvrez la section Activation. Entrez votre clé de produit et suivez les instructions affichées à l’écran pour finaliser l’activation.

Licence Office

Téléchargez la version d’Office que vous avez choisie depuis le site de Microsoft. Lors de l’installation, saisissez votre clé de licence lorsque cela vous est demandé, puis suivez simplement les indications qui apparaissent à l’écran.



Windows 11 : les mises à jour de 2026 déjà disponibles et celles à venir

En 2026, Windows 11 poursuit son évolution selon un modèle désormais bien installé : des mises à jour mensuelles régulières, complétées par des ajouts progressifs de fonctionnalités. Plutôt qu’une refonte brutale, Microsoft privilégie une amélioration continue du système, mêlant correctifs de sécurité, optimisations de performance et intégration de nouveaux outils au fil des semaines. On fait le point sur tout ce qui a été proposé depuis le début de l’année.

🗓️ 29 janvier 2026 — KB5074105 (mise à jour optionnelle)

Le cycle débute avec la mise à jour optionnelle KB5074105, déployée le 29 janvier 2026. Cette version dite “preview” prépare le terrain pour les évolutions à venir. Elle introduit surtout des ajustements techniques, corrige certains dysfonctionnements et améliore la stabilité globale du système, sans apporter de changements visibles majeurs pour les utilisateurs.

🗓️ 10 février 2026 — KB5077181 (Patch Tuesday)

Le 10 février 2026, Microsoft publie la mise à jour KB5077181 dans le cadre du Patch Tuesday. Comme chaque mois, cette mise à jour est obligatoire et se concentre sur la sécurité. Elle corrige plusieurs vulnérabilités, renforce la fiabilité du système et intègre les améliorations testées lors de la version preview publiée quelques semaines auparavant.

🗓️ 24 février 2026 — KB5077241 (mise à jour facultative)

Une nouvelle étape est franchie le 24 février 2026 avec la mise à jour facultative KB5077241. Plus riche, elle introduit plusieurs nouveautés concrètes, dont un outil de surveillance système avancé inspiré de Sysmon. Microsoft y ajoute également des optimisations de performance et quelques ajustements de l’interface, notamment au niveau de la barre des tâches.

🗓️ 11 mars 2026 — KB5079473 (mise à jour mensuelle)

La mise à jour KB5079473 marque une évolution plus visible pour les utilisateurs. Elle intègre de nouveaux emojis basés sur Unicode 16.0, un outil de test de débit Internet directement dans le système, ainsi que des options avancées pour la gestion de la caméra. Ces ajouts illustrent la volonté de Microsoft d’enrichir progressivement Windows 11.

🗓️ Mars 2026 — Versions Insider (fonctionnalités en test)

En parallèle, les versions Insider diffusées en mars 2026 (réservées aux à ceux qui ont adhéré au programme) donnent un aperçu des évolutions à venir. Microsoft y teste notamment de nouvelles fonctionnalités de sécurité, un meilleur contrôle des paramètres système et des améliorations de l’expérience utilisateur. Ces versions, encore expérimentales, servent de laboratoire pour les futures mises à jour grand public.

🗓️ Automne 2026 — Version 26H2 attendue

Au-delà de ces mises à jour mensuelles, l’année 2026 devrait culminer avec la version 26H2 attendue à l’automne. Cette mise à jour majeure pourrait introduire des changements plus structurants, notamment autour de l’intelligence artificielle et de l’intégration de Copilot. Elle viendrait confirmer la stratégie de Microsoft : faire évoluer Windows 11 en continu plutôt que par ruptures successives.