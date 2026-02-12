Cette mise à jour de Windows 11 fait planter votre PC ? Voici comment le réparer

Des utilisateurs du système d’exploitation Windows 11 ont signalé des dysfonctionnements critiques, notamment des boucles de redémarrage infinies, suite à l’installation de la récente mise à jour KB5077181 (Build 26200.7840), selon des rapports techniques émergents ce jeudi.

Déployée par Microsoft quelques jours avant le 12 février 2026, cette mise à jour a entraîné, sur certains terminaux, des cycles de redémarrage se répétant plus de 15 fois avant d’aboutir à un écran de connexion inopérant.

Selon des signalements publiés sur la plateforme Microsoft Learn Q&A, les systèmes affectés affichent fréquemment une erreur du Service de notification des événements système (SENS) lors de la tentative de connexion, indiquant qu’une procédure spécifiée est introuvable. Ce problème a été observé sur plusieurs appareils par un même utilisateur.

Outre les problèmes de démarrage, d’autres anomalies techniques ont été relevées :

Pannes de connectivité : Des erreurs DHCP ont été rapportées, se traduisant par une connexion active au réseau Wi-Fi mais une absence totale d’accès à Internet.

Échecs d'installation : Certains utilisateurs ne parviennent pas à installer la mise à jour, rencontrant les codes d'erreur 0x800f0983 et 0x800f0991. L'utilisation de l'outil System File Checker ( sfc /scannow ) a permis de résoudre ces cas d'échec d'installation spécifiques.

Ces incidents surviennent dans le sillage de perturbations généralisées observées après la diffusion du “Patch Tuesday” de janvier, pour lesquelles Microsoft avait dû publier plusieurs correctifs ultérieurs.

À ce stade, Microsoft n’a pas encore publié de reconnaissance officielle sur son tableau de bord “Windows Release Health”.