Windows 11 26H2 : pourquoi cette minuscule mise à jour est plus importante qu’elle en a l’air

Windows 11 26H2 arrive avec une particularité étonnante : la mise à jour n’ajoute presque rien de nouveau, mais débloque des fonctions déjà présentes sur les PC. Microsoft en profite surtout pour prolonger le support du système et miser davantage sur la stabilité.

Microsoft a lancé la mise à jour Windows 11 26H2 en version stable, pour tous les utilisateurs éligibles. Ceux qui attendaient de nouvelles fonctionnalités vont être déçus, mais pas trop non plus. En effet, il s’agit plutôt d’un “paquet d’activation” qui met en marche des fonctionnalités jusque-là en sommeil, intégrées lors des mises à jour mensuelles précédentes.

Une mise à jour très mineure pour certaines machines

Après les problèmes de plantages et de ralentissement, Microsoft opte enfin pour la fiabilisation. Pour les appareils ayant déjà effectué toutes leurs mises à jour, la taille de cette version 26H2 reste excessivement faible, environ 174 Ko. Les utilisateurs recevront une notification automatique de Windows lors de la disponibilité de la mise à jour. Ceux qui préfèrent attendre et réaliser la mise à jour manuellement peuvent accéder aux paramètres, sélectionner Windows Update et activer l’option pour recevoir les dernières mises à jour au plus tôt, puis vérifier les mises à jour disponibles.

Microsoft présente cette version comme une “mise à jour prévisible et peu perturbatrice”. L’entreprise affirme qu’elle ne devrait susciter aucune préoccupation en matière de stabilité ou de compatibilité, partageant la même base de code que les versions 25H2 et 24H2. Ces trois versions s’appuient sur la version Germanium, qui a apporté des changements importants à Windows 11, notamment une optimisation approfondie pour l’architecture ARM64 et le matériel compatible avec l’IA.

Quelles nouveautés avec Windows 11 26H2 ?

La version 26H2 active en fait plusieurs fonctionnalités dans le menu Démarrer, la barre des tâches, l’Explorateur de fichiers, la Recherche Windows et les jeux. C’est globalement sa seule vocation. Pour les utilisateurs n’ayant pas mis à jour leur machine depuis quelques semaines, la différence se verra en revanche. Aussi, elle active également des fonctionnalités IA dans les Paramètres et le Gestionnaire des tâches, ainsi que des options de personnalisation, des outils d’accessibilité, des améliorations de productivité et des mises à niveau de sécurité.

Les versions précédentes étaient victimes de nombreux plantages.

L’un des principaux avantages de cette version concerne son support prolongé. Bien que partageant la même branche de maintenance que 24H2, la version 26H2 étend le support des éditions Home et Pro de Windows 11 jusqu’en octobre 2028, soit deux ans de plus que prévu. De quoi garder votre PC encore un peu de temps. Les appareils utilisant 25H2 et 24H2 bénéficieront d’un support jusqu’en octobre 2027 et 2026 respectivement.

Pour Windows 11 Enterprise et Education, le support de 26H2 s’étendra encore plus loin, jusqu’en octobre 2029, contre octobre 2028 pour 25H2 et octobre 2027 pour 24H2. La version IoT Enterprise de Windows 11 bénéficiera également d’un support jusqu’en octobre 2029 également, comme les versions Enterprise et Education.