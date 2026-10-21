AMD FSR 4.1 : votre carte graphique est peut-être enfin compatible grâce à cette mise à jour

Votre carte graphique AMD pourrait désormais profiter de FSR 4.1 sans que vous ayez besoin de changer de matériel. Avec son nouveau pilote Adrenalin, le constructeur élargit considérablement la compatibilité de sa technologie et prépare également son arrivée sur les consoles Xbox.

AMD a annoncé l’élargissement de la compatibilité de sa technologie de mise à l’échelle FSR Upscaling 4.1 à un plus grand nombre de cartes graphiques et d’APU. L’annonce a été faite par Jack Huynh, vice-président senior et directeur général du groupe Computing and Graphics d’AMD, dans une vidéo diffusée ce jour. Le fabricant a également indiqué que les consoles de Microsoft Xbox Series X|S bénéficieraient prochainement de cette technologie.

Un pilote qui élargit le champ d’application

Le pilote AMD Software : Adrenalin Edition 26.10.1, disponible depuis aujourd’hui, introduit la prise en charge de FSR Upscaling 4.1 pour plusieurs familles de produits :

Les GPU de la série Radeon RX 6000

Les APU de la série Ryzen AI Max

Les APU des séries Ryzen AI 9 300 et 400

Les APU Ryzen AI Z2 Extreme, Ryzen Z2 Extreme et Ryzen Z2 A

Cette mise à jour de la technologie de mise à l’échelle d’AMD était très attendue. Elle équipe désormais un nombre accru d’appareils. Selon le constructeur, FSR 4 est à présent compatible avec plus de 400 jeux. Une extension supplémentaire est prévue dans les semaines à venir, avec la mise à disposition du support FSR 4 Vulkan pour les développeurs, via la prochaine mise à jour du SDK FSR 2.4. Certaines consoles portables devraient également en profiter prochainement.

Amélioration du frame pacing et compatibilité x86

Au-delà de l’extension matérielle, le pilote Adrenalin Edition 26.10.1 apporte des améliorations au frame pacing pour la technologie FSR Frame Generation sur les cartes graphiques de la série Radeon RX 9000. AMD indique que ces ajustements visent à offrir une expérience plus fluide et plus réactive.

Le constructeur met également en avant sa compatibilité x86 native, censée garantir une expérience de jeu fonctionnelle dès le lancement sur l’ensemble des appareils concernés. Cette compatibilité couvre notamment des titres largement joués tels que Call of Duty, PUBG : BATTLEGROUNDS, Valorant, League of Legends, Delta Force, Wuthering Waves, Arena Breakout: Infinite et Arknights: Endfield.

Avec cette mise à jour, AMD cherche à combiner extension du parc d’appareils compatibles et compatibilité logicielle étendue avec les jeux actuels. Pour le fabricant, c’est un moyen de rendre ses technologies récentes accessibles à un plus large éventail de configurations utilisées par les gamers.