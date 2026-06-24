FSR 4.1 : AMD démocratise son outil de mise à l’échelle sur les Radeon RX 7000

Le nouveau pilote AMD Software 26.6.2 rend la technologie FSR 4.1 accessible aux cartes Radeon RX 7000, apportant des améliorations de l’image basées sur l’IA à plus de 300 titres. Cette mise à jour assure également le support de jeux récents comme Assassin’s Creed Black Flag Resynced et DOOM: The Dark Ages, tout en corrigeant plusieurs instabilités techniques.

© AMD

AMD a mis à disposition, le 22 juin 2026, une nouvelle version de son logiciel AMD Software : Adrenalin Edition, la 26.6.2. La principale nouveauté de cette mise à jour concerne l’extension du FSR Upscaling 4.1 aux cartes graphiques de la série Radeon RX 7000, basées sur l’architecture RDNA 3.

Une technologie qui s’ouvre à RDNA 3

Valve a pris AMD de court, le constructeur s’est rattrapé illico. Jusqu’à présent, le FSR Upscaling 4.1 était réservé aux cartes graphiques RDNA 4. Avec ce nouveau pilote, AMD l’apporte pour la première fois aux Radeon RX 7000 Series, permettant aux utilisateurs de ces cartes de bénéficier de la mise à l’échelle basée sur l’apprentissage automatique de la technologie. Selon AMD, cela se traduit par une qualité d’image plus nette, une meilleure stabilité temporelle et des performances améliorées sur plus de 300 jeux compatibles.

We power over 1 billion gaming devices worldwide.



That scale comes with responsibility: push innovation forward and bring it to more gamers everywhere.



Today, we're bringing @AMD FSR Upscaling 4.1 to Radeon RX 7000 Series graphics cards, extending our latest machine learning… pic.twitter.com/bpVHmQ7l0b — Jack Huynh (@jackhuynh) June 22, 2026

C’est Jack Huynh, vice-président chez AMD, qui a annoncé la nouvelle sur le réseau social X, en soulignant la volonté de l’entreprise de rendre cette technologie accessible à un plus grand nombre de joueurs. Il a également précisé qu’AMD travaille actuellement sur des modèles d’apprentissage automatique allégés, destinés cette fois aux APU RDNA 3, afin d’étendre le FSR 4.1 à ces configurations. Des informations complémentaires sont attendues prochainement sur ce sujet.

Deux nouveaux jeux pris en charge dès leur sortie

Le pilote 26.6.2 intègre également un support day-one pour deux titres : Assassin’s Creed Black Flag Resynced et DOOM: The Dark Ages | Revelations. Cette prise en charge au lancement vise à garantir une expérience de jeu optimisée sur les produits AMD dès la disponibilité de ces jeux.

Des corrections de bugs et des problèmes connus

Sur le plan de la stabilité, cette mise à jour corrige deux problèmes identifiés. Le premier concerne des plantages ou des timeouts du pilote observés lors de sessions de jeu sur RoadCraft avec les Radeon RX 7000 Series. Le second porte sur un écran violet pouvant apparaître lors de l’utilisation du casque HP Reverb G2 avec SteamVR sur les Radeon RX 6000 Series.

© AMD

En revanche, plusieurs problèmes restent non résolus à ce stade. Des crashs intermittents et des timeouts ont été signalés sur Battlefield 6 avec les processeurs Ryzen AI 9 HX 370. Des scintillements de textures ont également été observés dans ce même jeu lors de l’utilisation de la fonction AMD Record and Stream. Par ailleurs, le FSR Upscaling et le FSR Frame Generation peuvent apparaître comme inactifs dans le logiciel Adrenalin Edition sur les Radeon RX 9000 Series lors de parties de Battlefield 6, alors qu’ils sont pourtant activés.

© AMD

D’autres problèmes touchent les logiciels de création 3D : des scintillements ou des échecs de rendu peuvent survenir dans Maxon Cinema 4D et Blender sur les Radeon RX 7000 Series et supérieures. AMD recommande aux utilisateurs concernés de revenir temporairement au pilote 26.3.1 en attendant un correctif.

Compatibilité et disponibilité

Le pilote AMD Software: Adrenalin Edition 26.6.2 est compatible avec Windows 10 64 bits (version 21H2 et ultérieure) et Windows 11 (version 21H2 et ultérieure). Il prend en charge un large éventail de produits, des Radeon RX 5000 Series aux RX 9000 Series, ainsi que plusieurs gammes Radeon Pro et des processeurs Ryzen et Athlon intégrant des graphiques Radeon. Il est téléchargeable directement depuis le site officiel d’AMD.