DLSS 4.5 contre FSR 4.1 : qui gagne vraiment la bataille de l’upscaling en 2026 ?

À l’issue d’un test comparatif en aveugle mené par le site Computer Base sur sept titres majeurs, la technologie DLSS 4.5 de NVIDIA s’est imposée face au FSR 4.1 d’AMD dans la quasi-totalité des scénarios, confirmant une préférence marquée des joueurs pour le rendu visuel de “l’équipe verte”.

Un test comparatif mené par le site spécialisé ComputerBase a mis en concurrence les technologies d’upscaling de NVIDIA et d’AMD, avec des résultats qui penchent majoritairement du côté de Team Green.

Un protocole basé sur le vote des utilisateurs

Le principe du test était simple : des extraits de gameplay issus de sept jeux AAA ont été présentés aux participants en mode écran partagé, permettant une comparaison directe entre FSR 4.0, FSR 4.1 et DLSS 4.5. Les utilisateurs étaient ensuite invités à voter pour la solution qu’ils estimaient offrir la meilleure qualité d’image. Une option « aucune différence » était également disponible, et elle a été choisie par un nombre significatif de participants dans plusieurs cas, ce qui indique que les écarts visuels entre les technologies ne sont pas toujours perceptibles à l’œil nu.

Les titres retenus pour ce comparatif incluaient Assassin’s Creed: Shadows, Anno 117: Pax Romana, Arc Raiders, Resident Evil Requiem, Call of Duty: Black Ops 7, Kingdom Come: Deliverance et The Last of Us Part I.

DLSS 4.5 en tête, avec une exception notable

Dans six des sept jeux testés, les participants ont accordé leur préférence à DLSS 4.5. FSR 4.1 s’est placé en deuxième position dans la plupart des cas, tandis que FSR 4.0 est arrivé troisième sur l’ensemble des titres. Le seul jeu où DLSS 4.5 n’a pas remporté le vote est The Last of Us Part I, où FSR 4.1 l’a devancé avec un écart de voix assez marqué.

Image : Computer Base

Ces résultats font écho à un précédent test réalisé par le même site, qui avait déjà conclu à un avantage de DLSS 4.5 sur ses concurrents.

Ce que ces résultats révèlent

Il convient de replacer ces données dans leur contexte. Les deux technologies ont connu des progrès notables par rapport à leurs versions antérieures : le DLSS 4.5 repose sur un modèle Transformer mis à jour, tandis que FSR 4.1 représente une amélioration sensible par rapport à FSR 4.0, notamment en matière de netteté et de réduction du bruit. Le fait qu’une part importante des votants n’ait perçu aucune différence entre les solutions rappelle que, dans certaines conditions, les écarts restent ténus.

Par ailleurs, ce type de test en ligne présente des limites méthodologiques inhérentes : la qualité des écrans utilisés par les participants, les conditions de visionnage ou encore les biais de perception peuvent influer sur les votes. Les résultats donnent néanmoins une indication sur la perception générale des joueurs à un moment donné.

En l’état, DLSS 4.5 semble bénéficier d’une image favorable auprès d’une majorité d’utilisateurs ayant participé au test, sans pour autant que FSR 4.1 soit relégué au rang de simple alternative, comme le montre son résultat sur The Last of Us Part I.